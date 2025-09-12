1η ΟΚΤΩΒΡΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Να παρθεί πίσω το νομοσχέδιο - έκτρωμα, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο απαιτούν τα συνδικάτα

Στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας, την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη

Με εξορμήσεις, περιοδείες, συσκέψεις και συνελεύσεις προετοιμάζουν την επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη 1η Οκτώβρη Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και σωματεία, απαιτώντας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της 13ωρης εργασίας και της απογείωσης της ευελιξίας.

Η επιτυχία της απεργίας «είναι στα χέρια των εργαζομένων και των συνδικάτων που όλα αυτά τα χρόνια όρθωσαν το αγωνιστικό τους ανάστημα απέναντι σε αντεργατικούς σχεδιασμούς, που αποτέλεσαν ορόσημο στην όξυνση της επίθεσης κυβέρνησης και εργοδοσίας απέναντι σε δικαιώματα και κατακτήσεις δεκάδων χρόνων», σημειώνει το ΠΑΜΕ και καλεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να θέσουν στόχους επιτυχίας της απεργίας και των απεργιακών συγκεντρώσεων.

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

«Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, δεν αρκούνται σε ένα πιάτο φαΐ, όπως αρκούν τα καύσιμα στα αυτοκίνητα ή η Ενέργεια στις μηχανές για να δουλεύουν ασταμάτητα. Δικαίωμά τους είναι να έχουν ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο, για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Να περνούν δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά τους, να μοιράζονται τις χαρές και τις αγωνίες τους, να πηγαίνουν διακοπές με την οικογένειά τους», ξεκαθαρίζει το ΠΑΜΕ.

Και μαζί με τα συνδικάτα παλεύει για συνθήκες δουλειάς και αμοιβής που να αντιστοιχούν στο σήμερα, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, σημαντικές αυξήσεις των μισθών, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας στους χώρους δουλειάς.

Στη Θεσσαλονίκη

Στην απεργία την 1η Οκτώβρη και σε συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου καλούν εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης. Με παρακαταθήκη το συλλαλητήριο που οργάνωσαν στα εγκαίνια της ΔΕΘ, μπαίνουν στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας. «Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή αυτό το άθλιο νομοσχέδιο, να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που καταργούν το 8ωρο και επιβάλλουν τη διαρκή ευελιξία. (...) Το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα, στον δρόμο για την ανατροπή της βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης, του πολέμου», τονίζουν.

Το κάλεσμα υπογράφουν τα Σωματεία: Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Μετάλλου Κ. Μακεδονίας, «Pfizer Hellas», Φαρμάκου, Χημικής Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Λογιστών, Δασεργατών Μακεδονίας - Θράκης - Θεσσαλίας, Ηλεκτροτεχνιτών και Βοηθών Ανελκυστήρων Βόρειας Ελλάδας, «Praktiker» (παράρτημα Θεσσαλονίκης), ΣΕΤΗΠ, Οικοδόμων, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, «Σκλαβενίτη» Βόρειας Ελλάδας, «Μασούτη» Β. Ελλάδας, Πωλητών - Οδηγών και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών και Τυποποιημένων Τροφίμων Βόρειας Ελλάδας, «Τσάνταλη», «Σουρωτή», «Μαλαματίνα», «Coca Cola 3Ε», Εμφιαλωμένων Ποτών Βόρειας Ελλάδας.

Στην Πάτρα

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη και στη συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Επίσης, καλεί συνδικάτα, νεολαιίστικους και λαϊκούς φορείς, συλλόγους μικροεπαγγελματιών και φτωχών αγροτών σε σύσκεψη τη Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του.

Στη Στερεά Ελλάδα

Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας καλεί τα σωματεία και τους εργαζόμενους στην απεργία και τη συγκέντρωση που οργανώνει στις 11 π.μ., στην πλατεία Πάρκου. «Ολοι μαζί δυναμώνουμε τον αγώνα, για να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νομοσχέδιο - τερατούργημα για τη 13ωρη εργασία και τη γενικευμένη ευελιξία που μετατρέπει τους εργαζομένους σε σύγχρονους σκλάβους», τονίζει.

Αντίστοιχα, το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας ετοιμάζει την απεργιακή του συγκέντρωση στις 10 π.μ., στην πλατεία Λαού στην Αμφισσα.

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις:

Μέχρι στιγμής απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν οριστεί σε Αλιβέρι (10 π.μ., πεζόδρομο), Ιστιαία (11 π.μ., πλατεία), Κεφαλονιά (10.30 π.μ., πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι), Λαμία (11 π.μ., πλατεία πάρκου), Μαντούδι (10.30 π.μ., πλατεία), Χαλκίδα (10.30 π.μ., πλ. Δικαστηρίων).

Συνελεύσεις και συσκέψεις

Η Ενωση Λογιστών Θεσσαλονίκης καλεί τους εργαζόμενους σε Γενική Συνέλευση αύριο Σάββατο 13 Σεπτέμβρη, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14 Σεπτέμβρη, στις 10 π.μ., προχωρά ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής οργανώνει σύσκεψη με τη συμμετοχή μελών των διοικήσεων επιχειρησιακών Σωματείων και εργαζομένων του κλάδου την Κυριακή 14 Σεπτέμβρη, στις 10.30 π.μ., στα γραφεία του (Χαλκοκονδύλη 56, 1ος όροφος).

Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας διοργανώνει σύσκεψη σωματείων και εργαζομένων τη Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη, στις 8 μ.μ., στο κτίριό του στο Αλιβέρι.

Σε σύσκεψη για την οργάνωση της απεργιακής μάχης καλεί τα συνδικάτα και τους φορείς του νησιού το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ., στα γραφεία του.

Το Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Αττικής προχωρά σε σύσκεψη την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη, στις 6 μ.μ., στα γραφεία του (Κάνιγγος 27, 5ος όροφος).

Στην Κεφαλονιά, το Εργατικό Κέντρο καλεί σε σύσκεψη την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του (Αργοστόλι, Λεωφόρος Τρίτση 119).

Το ΣΕΤΗΠ Αττικής καλεί στη Συνέλευσή του την Τετάρτη 17 Σεπτέμβρη, στις 6.30 μ.μ., στο πολιτιστικό κέντρο ΟΤΕ (3ης Σεπτεμβρίου 110).

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων

«Δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος, κανένας οικοδόμος που να θέλει να δουλεύει από το πρωί έως το βράδυ, ρίχνοντας μπετά στην οικοδομή, σιδερώνοντας πλάκες, σοβατίζοντας και χτίζοντας τοίχους μέχρι να λιώσουν τα κόκαλά του», ξεκαθαρίζει η Ομοσπονδία Οικοδόμων. Οπως εξηγεί, τα κυβερνητικά στελέχη λένε «χοντράδες και ψέματα γιατί θέλουν να κρύψουν ότι η εργασιακή ζούγκλα που βιώνουμε είναι το ραβασάκι της μεγαλοεργοδοσίας».

Δίπλα στην απαίτηση να αποσυρθεί το νομοσχέδιο - έκτρωμα, η Ομοσπονδία προσθέτει τα αιτήματά της για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κήρυξη της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έχει υπογράψει ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες, αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

«Τις λύσεις που έχουμε ανάγκη θα τις επιβάλλουμε με τον αγώνα μας, με τις διεκδικήσεις και τα αιτήματά μας που βάζουν στο επίκεντρο τις ανάγκες μας. Ολοι εμείς που δώσαμε μεγάλους αγώνες το προηγούμενο διάστημα μέσα στους χώρους δουλειάς. Δίπλα - δίπλα, οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι στις Κατασκευές, με τους μεταλλεργάτες, τους λιμενεργάτες, τους εργαζόμενους στον επισιτισμό, στον τουρισμό, στις τηλεπικοινωνίες. Ολοι οι εργαζόμενοι μια γροθιά. Στον αγώνα και στην απεργία», τονίζει.