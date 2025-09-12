ΣΑΜΟΣ

Κινητοποίηση την Τρίτη 16/9 για την κατάσταση στο Νοσοκομείο

Σε πανσαμιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Υγεία την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Πυθαγόρα, καλεί ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Σάμου όλους τους φορείς και τον λαό του νησιού.

«Το Νοσοκομείο μας βρίσκεται σε σημείο μηδέν», προειδοποιεί ο Σύλλογος, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη έλλειψη σε γιατρούς μιας σειράς ειδικοτήτων, ενώ και ο αριθμός των ήδη υπηρετούντων είναι μειωμένος, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την κάλυψη των εφημεριών στις περισσότερες κλινικές και μονάδες του Νοσοκομείου.

«Πολλοί γιατροί καλούνται να καλύψουν εφημερίες σε Τμήματα που δεν είναι της ειδικότητάς τους», τονίζει ο Σύλλογος.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου ένας γιατρός εφημερεύει ταυτόχρονα στα Επείγοντα και στην κλινική του, καθώς και άλλες όπου οι κλινικές καλύπτονται με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, π.χ. η Παθολογική καλύπτεται από πνευμονολόγους, νεφρολόγους, νευρολόγους κ.λπ.

Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι «υπάρχει αντιποίηση ιατρικής ειδικότητας γνωστικού αντικειμένου, γεγονός που υποβαθμίζει την ιατρική επιστήμη και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς».

Εξίσου οριακή είναι και η κατάσταση στο νοσηλευτικό προσωπικό, αφού «σε πολλά Τμήματα του Νοσοκομείου είναι κάτω από το όριο ασφαλείας, μόνο ένας νοσηλευτής στη βάρδια. Σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν και τα εργαστήρια. Οι εργαζόμενοι καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασθενών και της κλινικής λειτουργίας, έχοντας σωρεύσει οφειλόμενα ρεπό και άδειες από προηγούμενα έτη.

Οι λιγοστοί εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας επιφορτίζονται με τεράστιες ευθύνες σε καθημερινή βάση. Ως προσωρινό μέτρο η διοίκηση έχει φέρει τέσσερις φαντάρους (!) που υπηρετούν τη θητεία τους καθαρίζοντας το Νοσοκομείο, οπότε οι ανάγκες δεν καλύπτονται, με ό,τι αυτό σημαίνει για την υγειονομική ασφάλεια του νοσοκομείου και των ασθενών».

«Δεν πάει άλλο! Η υγεία η δική μας και των παιδιών μας δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα!», ξεκαθαρίζει ο Σύλλογος και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση στις 16/9.