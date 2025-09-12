ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ - ΣΚΛΑΒΙΑΣ

Μαχητικό σάλπισμα για την προετοιμασία της μεγάλης πανεργατικής απεργίας

Σε εξέλιξη είναι από την περασμένη Δευτέρα το μπαράζ συγκεντρώσεων και συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα, μετά τη μεγαλειώδη διαδήλωση στη ΔΕΘ, με τα συνδικάτα να βγαίνουν στους δρόμους απαιτώντας να αποσυρθεί το έκτρωμα της 13ωρης δουλειάς και της ευελιξίας.

Με το σάλπισμα του ξεσηκωμού να απλώνεται σε μια σειρά πόλεις, ενώ οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα στην Αθήνα, μετατρέπονται σε καθημερινούς σταθμούς κλιμάκωσης μπροστά στη μεγάλη πανεργατική - πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτώβρη. Χτες η «σκυτάλη» πέρασε στα Γιάννενα, στη Λαμία, στα Χανιά και το Ηράκλειο, στον Βόλο και τη Μυτιλήνη.

Στα Γιάννενα

Στα Γιάννενα, με μαχητικό παλμό πραγματοποιήθηκε χθες το συλλαλητήριο που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο της πόλης. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την Σοφία Πάτα, πρόεδρο του συλλόγου φοιτητών του ΠΤΔΕ, να απευθύνει χαιρετισμό. Τόνισε ότι η νέα χρονιά ξεκινά με τα ίδια και χειρότερα προβλήματα, με τη «δαμόκλειο σπάθη» των διαγραφών πάνω από τα κεφάλια των φοιτητών, και έστειλε το μήνυμα ότι η πάλη ενάντια στην πολιτική, που μετατρέπει τη γνώση σε εμπόρευμα θα συνεχιστεί.

Κεντρικός ομιλητής ήταν οο οποίος κάλεσε σε αποφασιστική προετοιμασία για την πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη. «Αυτό που κρίνεται τις επόμενες μέρες είναι η μάχη για την επιτυχία της απεργίας», τόνισε, καταγγέλλοντας ότι το νομοσχέδιο της ΝΔ είναι φτιαγμένο «στα μέτρα της ΕΕ και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων».

Με ιδιαίτερη έμφαση περιέγραψε τι σημαίνει στην πράξη η εφαρμογή των νέων διατάξεων: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας εργαζόμενης στα πτηνοσφαγεία «Νιτσιάκος». Αν η βάρδιά της ξεκινά στις 9 το πρωί, πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα στο εργοστάσιο για να αλλάξει, να ετοιμαστεί και να τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα. Η ίδια διαδικασία απαιτείται και μετά το τέλος της βάρδιας. Με το νομοσχέδιο, αυτός ο χρόνος δεν λογαριάζεται ως εργάσιμος. Ετσι, αν υποχρεωθεί να δουλέψει 13 ώρες, θα φύγει από τον χώρο στις 11.30 το βράδυ, έχοντας παραμείνει συνολικά 14 ώρες και 30 λεπτά μακριά από το σπίτι της, χωρίς φυσικά να υπολογίζεται ούτε το διάλειμμα. «Αυτό είναι που ετοιμάζουν για χιλιάδες εργαζόμενους σε κλάδους όπως τα Τρόφιμα - Ποτά, ο Τουρισμός, ο Επισιτισμός», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέδειξε τις τεράστιες επενδύσεις και τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου στην Ηπειρο: Η «Πίνδος» διπλασίασε τον τζίρο της την τελευταία δεκαετία και μόνο το 2024 κατέγραψε 400 εκατ. ευρώ, προχωρώντας σε επενδύσεις 31,4 εκατ. ευρώ. Ο «Νιτσιάκος» αύξησε τα καθαρά κέρδη κατά 40% και σχεδιάζει νέες εγκαταστάσεις. Η «Χήτος ΑΒΕΕ» επένδυσε 25 εκατ. και αύξησε τις εξαγωγές της κατά 50%. Ο «Βίκος» προγραμματίζει επενδύσεις 100 εκατ. μέχρι το 2029. «Από πού βγήκαν όλα αυτά τα λεφτά; Από τον ιδρώτα των εργαζομένων, από τη λεηλασία των ασφαλιστικών ταμείων, από την κατάργηση δικαιωμάτων», κατήγγειλε ο Δ. Καλύβας, θέλοντας να αναδείξει γιατί ο εργάσιμος χρόνος πάντα ήταν αντικείμενο ταξικής πάλης και κάλεσε σε κλιμάκωση του αγώνα για να μην περάσει το νομοσχέδιο - τέρας.

Στη Λαμία

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης, που έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αντίστασης και προετοιμασίας για την πανεργατική απεργία.

«Σκλάβοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουμε», είναι το μήνυμα που έστειλαν και οι εργαζόμενοι της Λαμίας με τη δυναμική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν χθες στην πλατεία Ελευθερίας, απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου, και ανανεώνοντας το αγωνιστικό τους ραντεβού για την απεργία την 1η Οκτώβρη.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Νεόφυτο Θάνο, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, ο οποίος τόνισε την ανάγκη «να πάρουν θέση μάχης» τα σωματεία και οι εργαζόμενοι για να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νομοσχέδιο -τερατούργημα για τη 13ωρη εργασία και τη γενικευμένη ευελιξία που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους». Στάθηκε επίσης στις συνθήκες εκμετάλλευσης και εντατικοποίησης που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε χώρους δουλειάς και στη Φθιώτιδα και προσδιόρισε, μεταξύ άλλων, ότι «η νέα επέκταση της εργασιακής ζούγκλας, που αποτελεί εφαρμογή οδηγίας της ΕΕ και συνέχεια δεκάδων νόμων όλων των κυβερνήσεων, έχει σαφή στόχευση: Να εκτινάξει την εκμετάλλευσή μας για να εκτιναχθούν ακόμα περισσότερο τα κέρδη των λίγων, μετατρέποντάς μας σε σύγχρονους σκλάβους!»

Στην Κρήτη

Στην κινητοποίηση απηύθυναν χαιρετισμό οκαι οκαλώντας σε απεργιακό ξεσηκωμό και αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και του λαού.

Εκατοντάδες εργάτες, εμποροϋπάλληλοι, οικοδόμοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι, εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα βροντοφώναξαν και σε Χανιά και Ηράκλειο χθες «Δεν θα γίνουμε σκλάβοι στον 21ο αιώνα - Οχι στην 13ωρη εργασία», συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις μετά από κάλεσμα των εργατικών σωματείων.

Στο Ηράκλειο, η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Πλ. Ελευθερίας, με τα πανό δεκάδων σωματείων να την κατακλύζουν. Από το βήμα της συγκέντρωσης οι εκπρόσωποι των σωματείων ανέδειξαν τις συνέπειες στη ζωή των εργαζομένων από τη γιγάντωση της ευελιξίας, μεταφέροντας την αποφασιστικότητά τους για κλιμάκωση του αγώνα, διεκδικώντας 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις.

«Είναι πρόκληση την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της επιστήμης και των τεράστιων παραγωγικών δυνατοτήτων, να μας ζητάνε να δουλεύουμε περισσότερο, να ζούμε χειρότερα. Αντί να δουλεύουμε λιγότερο και να αμειβόμαστε καλύτερα, μας οδηγούν σε έναν εργασιακό μεσαίωνα που διαλύει όλες τις πλευρές της ζωής μας», σημείωσε μεταξύ άλλων η Δέσποινα Δοριάκη, πρόεδρος της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου.

Υπογράμμισε την «ξεκάθαρη στόχευση του νομοσχεδίου»: «περισσότερες ώρες δουλειάς, χειρότερα αμειβόμενες, με ωράριο που το καθορίζουν τα business plans των βιομηχάνων. Στο βωμό των κερδών θυσιάζουν την υγεία και τη ζωή μας. Οι 13 ώρες δουλειάς σημαίνουν πολλαπλάσιο κίνδυνο ατυχημάτων, σωματική και ψυχική φθορά, ζωές διαλυμένες. Αλλά εμείς δεν είμαστε μηχανές! Δικαίωμά μας είναι ο ελεύθερος και δημιουργικός χρόνος, η οικογένεια, οι φίλοι, η ζωή μας. Δεν θα χαρίσουμε τα νιάτα και τα γεράματά μας στην εκμετάλλευση. Γι' αυτό απαιτούμε: Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. Ούτε σκέψη για 13ωρη δουλειά - σκλαβιά. Συνεχίζουμε 1η Οκτώβρη με τη μεγάλη απεργιακή μάχη».

Στα Χανιά, με τη συμμετοχή το χθεσινό συλλαλητήριο αποτέλεσε συνέχεια των αγώνων όλου του προηγούμενου διαστήματος που έδωσαν τα σωματεία σε μια σειρά χώρους δουλειάς και κλάδους, όπως των οικοδόμων για τα απανωτά εργατικά «δυστυχήματα», των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των εργαζομένων στην Εστίαση, που ήδη δουλεύουν ατελείωτες ώρες στην «ατμομηχανή του τουρισμού» και των εργαζομένων στο Εμπόριο που παλεύουν για υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ στο ύψος των αναγκών τους και με ανθρώπινα ωράρια εργασίας. Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Γιώργο Εμμανουηλίδη, πρόεδρο του Σωματείου Διανομέων Χανίων. Ακολούθησε δυναμική πορεία στους κεντρικούς δρόμους των Χανίων. Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού για την 1η Οκτώβρη στην απεργιακή μάχη.