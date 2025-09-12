ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ετοιμάζουν πανθεσσαλικό μπλόκο στον Ε-65 στην Καρδίτσα

Μαζική η χθεσινή πανθεσσαλική σύσκεψη στον Παλαμά | Την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη βγαίνουν με τα τρακτέρ τους στον δρόμο

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις μαχητικές κινητοποιήσεις που έγιναν και στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας μέσα στο καλοκαίρι, οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής ετοιμάζονται να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν συντονισμένα τον οργανωμένο αγώνα τους απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που ληστεύει τον μόχθο τους και η οποία γεννά, συγκαλύπτει και φορτώνει στις πλάτες τους τα σκάνδαλα.

Αυτό επιβεβαίωσαν χθες με τη μαζική συμμετοχή τους στην πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας έπειτα από κοινό κάλεσμα των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Εκεί οι εκπρόσωποι δεκάδων Αγροτικών Συλλόγων της περιοχής συλλογικά αποφάσισαν να βγάλουν τα τρακτέρ τους συντονισμένα στον Ε-65, στήνοντας πανθεσσαλικό μπλόκο την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη. Στο πλαίσιο αυτό, και για την προετοιμασία της κινητοποίησης, τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων σε μια σειρά θεσσαλικά χωριά.

Συντονισμένη απάντηση στην ενιαία επίθεση κυβερνήσεων - ΕΕ

Σε αγωνιστικό κλίμα, τη συζήτηση στη σύσκεψη απασχόλησαν η αγωνία και η οργή που συσσωρεύονται στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων και της ΕΕ, που οξύνει καθημερινά τα προβλήματά τους, προβλήματα κοινά για τη μεγάλη πλειοψηφία των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας. Τέτοια είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι εξευτελιστικές τιμές για την πλειοψηφία των προϊόντων τους, η ανυπαρξία μέτρων προστασίας της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους.





Αυτές τις μέρες άλλωστε συμπληρώθηκανΕκτός από τα παλιά, μάλιστα, έρχονται αντιμέτωποι και με νέα αδιέξοδα,με μοναδικό κριτήριο τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, και τα οποία περιλαμβάνουναλλαγές στιςκαι σε καλλιέργειες,για την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, οι ίδιοι οι αγρότες και όλος ο λαός είναι που θα πληρώσουν τη στρατηγική της ΕΕ για στροφή στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία. Ηδη άλλωστε στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, που είναι προσαρμοσμένο στις πολεμικές ανάγκες, τα κονδύλια για τους αγρότες είναι μειωμένα κατά 25% σε σχέση με πριν.

Βρισκόμαστε σε αγώνα διαρκείας

Την εισηγητική ομιλία στη σύσκεψη έκανε ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Αναφερόμενος στις μαχητικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος σε όλη τη Θεσσαλία, εν μέσω αγροτικών εργασιών μάλιστα, τόνισε ότι ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο των Αγροτικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών στην οργάνωση του δίκαιου αγώνα επιβίωσης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «δεν είναι μόνο αυτά που πήραν, οι έλεγχοι που δεν έκαναν. Το πραγματικό σκάνδαλο είναι ο τρόπος που δίνονταν οι επιδοτήσεις, αλλά και το πρόστιμο που θα χρεωθεί στις πλάτες μας. Το πρόστιμο που έχει χρεωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 500 εκατ. σήμερα, αλλά μαζί με το 2024 και το 2025 θα φτάσει το 1 δισ. Και αυτό θα πληρωθεί από την ΚΑΠ, δηλαδή από τα χρήματα που δικαιούνται οι αγρότες».

Αφού ανέλυσε τα οξυμένα προβλήματα, τόνισε πως «ο μόνος δρόμος για να μείνουμε στον τόπο μας είναι ο δρόμος του αγώνα. Διαχρονικά ό,τι έχουμε κατακτήσει ήταν αποτέλεσμα της δικής μας δράσης, με κινητοποιήσεις, μπλόκα, συλλαλητήρια, πίεση προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Ούτε ήθελαν ούτε μας έδωσαν κάτι χωρίς να το διεκδικήσουμε και να το κατακτήσουμε με τη μαζική, μαχητική συμμετοχή μας. Μόνο με τον οργανωμένο αγώνα μας μπορούμε να πιέσουμε και να δημιουργήσουμε συνθήκες για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Αυτός είναι ο δρόμος όπου χρειάζεται και σήμερα να πορευτούμε και είναι μονόδρομος! Γυρνάμε την πλάτη σε όσους προσπαθούν να σπείρουν την απογοήτευση και τη μοιρολατρία».

Δύναμή μας οι Αγροτικοί Σύλλογοι, οι Ομοσπονδίες και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων

Ακολούθησαν παρεμβάσεις από εκπροσώπους Ομοσπονδιών και Συλλόγων.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μίλησε για την ανάγκη οργάνωσης διαρκούς και ανυποχώρητου αγώνα «για να πιέσουμε την κυβέρνηση, να αντιπαλέψουμε τις πολιτικές που θέλουν να μας διώξουν από τη γη μας». Ξεκαθάρισε ότι απέναντί τους οι βιοπαλαιστές «έχουν την ΚΑΠ της ΕΕ, που αποτελεί εργαλείο συγκέντρωσης της παραγωγής, έχουν τους βιομηχάνους και μεγαλέμπορους που αρπάζουν τη σοδειά τους σε χαμηλές τιμές και τους πουλάνε πανάκριβα τα εφόδια». Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε πως χρειάζεται να αποδοθούν οι πολιτικές - ποινικές ευθύνες, ενώ θύμισε ότι το οργανωμένο αγροτικό κίνημα διεκδικούσε να δίνεται η επιδότηση με βάση την παραγωγή.

Ο Γιάννης Τσιούτρας, γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν είναι απαθής, όπως και οι προηγούμενες υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές, που εξυπηρετούν αυτούς που κλέβουν τον μόχθο μας. Γι' αυτό, δεν πρέπει να στοχεύουμε μόνο στον εκάστοτε διαχειριστή αλλά και σε αυτούς που μας κλέβουν, εμπόρους - βιομηχάνους - τραπεζίτες. Αυτοί πρέπει να χάσουν για να κερδίσουμε εμείς. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι χρειάζεται οργανωμένο κίνημα που δεν θα κάνει προτάσεις διαχείρισης της ΚΑΠ, αλλά θα παλεύει πανθεσσαλικά και πανελλαδικά σε κοινή δράση με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Η δύναμή μας είναι οι Αγροτικοί Σύλλογοι, οι Ομοσπονδίες, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων».

Στις καλοκαιρινές κινητοποιήσεις αναφέρθηκε και ο Λάμπρος Τσέκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων «Η Ανοιξη», τονίζοντας πως έδειξαν τη διάθεση που υπάρχει για αγώνα και πως «όταν δίνουμε συντονισμένα τον αγώνα μας, σε επίπεδο Θεσσαλίας και πανελλαδικά, μας φοβούνται περισσότερο».

Απαντες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την οριακή κατάσταση που βιώνουν. Ανέδειξαν ότι απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης, που τους αντιμετωπίζει με καταστολή και «αγροτοδικεία» και ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους αγροτοκτηνοτρόφους, αλλά όταν πρόκειται για ανάγκες του ΝΑΤΟ για εξοπλισμούς βρίσκονται, μονόδρομος είναι οι αγώνες τους να συνεχιστούν με νέα πείρα και ορμή, διεκδικώντας αποφασιστικά τα δίκαια αιτήματά τους ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωράφια τους, στους τόπους τους.

Τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης

Οι αγρότες με τον συντονισμένο τους αγώνα διεκδικούν:

- Αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού κτηνοτροφικού εισοδήματος λόγω μειωμένης παραγωγής και χαμηλών τιμών.

- Αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών σε παραγωγή και κεφάλαιο.

- Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτονται όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι και νόσοι σε όλα τα στάδια, με πλήρη αποζημίωση.

- Μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα στα 0,07 ευρώ ανά κιλοβατώρα, επιδότηση λιπασμάτων, αγροεφοδίων και ζωοτροφών.

- Εγγυημένες τιμές παραγωγού και ταυτόχρονα προσιτές τιμές στον καταναλωτή.

- Εργα υποδομής και προληπτικά μέτρα για προστασία από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους.

- Σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική γεωργική - κτηνοτροφική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.

- Να δοθούν οι επιδοτήσεις σε όλους τους δικαιούχους αγρότες, ανεξάρτητα από το αν τα χωράφια που δηλώνουν διαθέτουν ή όχι ΑΤAK.

- Κατάργηση των ΚΥΔ. Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται δωρεάν από κρατικές υπηρεσίες με προσλήψεις.

- Αυστηρό έλεγχο «ελληνοποιήσεων» και στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

- Αμεση αύξηση των αγροτικών συντάξεων.