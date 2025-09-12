ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Να ανακληθεί η άδικη απόλυση σχολικής καθαρίστριας

Με συμμετοχή γονιών, μαθητών, εκπαιδευτικών και σωματείων της πόλης, χθες, πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο δημαρχείο Ιωαννίνων με αίτημα την ανάκληση της απόλυσης της καθαρίστριας του 19ου Δημοτικού και του 23ου Νηπιαγωγείου.

Το Σωματείο Σχολικών Καθαριστών ν. Ιωαννίνων και μαζί το Εργατικό Κέντρο, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ, η Ενωση Γονέων Μαθητών Δήμου Ιωαννιτών και δεκάδες γονείς και εκπαιδευτικοί καταδίκασαν την άδικη απόλυση μιας εργαζόμενης που πετιέται στον δρόμο μετά από 19 χρόνια δουλειάς στο σχολείο, με τη δικαιολογία ότι «λείπει ένα έγγραφο».

Η παρουσία ιδιαίτερα από τους γονείς και τους μαθητές των δύο σχολικών μονάδων έστειλε μήνυμα ότι η απόλυση δεν αφορά μόνο μία εργαζόμενη, αλλά συνολικά την καθαριότητα και την ασφάλεια των σχολείων. Επιβεβαίωση αυτού αποτελεί η καταγγελία γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου (Καπλάνειο) ότι η δημοτική αρχή άφησε χωρίς προσωπικό καθαριότητας το σχολείο, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να πληρώσουν από την τσέπη τους συνεργείο καθαριότητας για να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους μικρούς μαθητές.

Ο Νίκος Εξαρχος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, τόνισε ότι η απόλυση δεν είναι «λάθος» αλλά στοχευμένη επίθεση, καθώς η εργαζόμενη είναι μέλος της διοίκησης του Σωματείου. «Τέτοιες φωνές η δημοτική αρχή τις θεωρεί επικίνδυνες», σημείωσε, καταγγέλλοντας τις μεθοδεύσεις ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης. Υπογράμμισε πως τέτοια φαινόμενα πληθαίνουν και σε άλλους κλάδους, ενώ συνδέονται με την προετοιμασία της κυβέρνησης να περάσει το νομοσχέδιο για τις 13 ώρες δουλειάς. «Θέλουν εργαζόμενους ξεμοναχιασμένους, με σκυμμένο κεφάλι. Δεν θα τους κάνουμε το χατίρι», υπογράμμισε, και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στην πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη, ώστε να δοθεί απάντηση στην επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας.

Από την πλευρά της η Δήμητρα Ηλία, πρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Καθαριστών, στάθηκε στην αγανάκτηση που προκαλεί το γεγονός ότι μια συναδέλφισσα με πολυετή παρουσία πετάγεται εκτός υπηρεσίας με πρόσχημα μια τυπική εκκρεμότητα. Υπογράμμισε δε πως το πραγματικό μήνυμα είναι ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι, ενώ τα προηγούμενα χρόνια στάθηκαν με ευθύνη απέναντι στις σχολικές κοινότητες. «Δεν θα κάνουμε πίσω. Η επαναπρόσληψη θα κερδηθεί μέσα από τον κοινό αγώνα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και η Κατερίνα Μιχαλιού, γραμματέας της Ενωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Ιωαννιτών, ανέδειξε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο μια απόλυση αλλά συνολικά την υποστελέχωση, τις τεράστιες ελλείψεις σε καθαρίστριες και εκπαιδευτικό προσωπικό. «Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αντί για μόνιμες προσλήψεις γίνονται απολύσεις. Η υγιεινή και η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτες», τόνισε. «Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι ο δήμος "δεν έχει λεφτά". Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι για κάθε νέο εργαζόμενο, για κάθε νέα καθαρίστρια, πρέπει να απολύεται μία παλιά. Ολοι γνωρίζουμε άλλωστε, από τα επίσημα χείλη της κυβέρνησης και των δημάρχων, ότι τα λεφτά για Παιδεία και Υγεία θα πάνε πλέον στη στροφή στην πολεμική οικονομία», πρόσθεσε, καλώντας όλους τους Συλλόγους να στηρίξουν τον αγώνα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του δήμου Ιωαννιτών, Κωνσταντίνο Μπαπατσίκα, ο οποίος προκλητικά επανέλαβε τις γνωστές δικαιολογίες της δημοτικής αρχής, επικαλούμενος «νομικά κολλήματα» που όπως είπε δεν επιτρέπουν την επαναπρόσληψη της καθαρίστριας. Παρέπεμψε δε στο πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, προτείνοντας ουσιαστικά την ένταξη της απολυμένης καθαρίστριας εκεί, αντί για την άμεση επιστροφή της στη δουλειά της.