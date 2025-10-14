ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Μαχητική κινητοποίηση για άμεσα μέτρα ενάντια στην ευλογιά

Σε δυναμική κινητοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας στοπροχώρησαν χθες το πρωί βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι του νομού, μετά από κάλεσμα τηςαπαιτώντας άμεσα μέτρα για τηνιδιαίτερα της ευλογιάς για την περιοχή, αλλά και έμπρακτη, ουσιαστική στήριξή τους, καθώς κινδυνεύουν με αφανισμό.

Με μηχανοκίνητη πορεία βρέθηκαν στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας, απαιτώντας να σταματήσει τώρα η κοροϊδία και αναδεικνύοντας ότι εδώ και σχεδόν ενάμιση χρόνο η κατάσταση που αντιμετωπίζουν με ευθύνη της κυβέρνησης, κρατικών υπηρεσιών και Περιφερειακής Αρχής είναι απελπιστική. Χαρακτηριστικό είναι ότι χιλιάδες ζώα έχουν σφαγιαστεί και εκατοντάδες κτηνοτρόφοι μετρούν μεγάλα πλήγματα, που για ορισμένους, σε αρκετά χωριά, είναι τελειωτικά.

Με την κινητοποίησή τους έστειλαν και μήνυμα ενάντια στην προσπάθεια τρομοκράτησής τους, αφού την ίδια ώρα που απαιτούσαν την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, σε συνέχεια και όλων των προηγούμενων κινητοποιήσεών τους, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς «απαντούσαν» με αστυνομοκρατία, κλούβες και ΜΑΤ που είχαν στηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης.

Το «παρών» στην κινητοποίηση, στηρίζοντας τον αγώνα των κτηνοτρόφων, έδωσε και ο Γιάννης Καρναβιάς, περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Στην παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης καταγγέλθηκε η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σπύρο Κοτοπούλη να επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Ενάμιση χρόνο τώρα δεν έχουμε δει κανένα μέτρο. Ακόμα και στον ΕΛΓΟ "Δήμητρα", που έχετε την ευθύνη για τα ζώα, που κι αυτά κόλλησαν. Αντ' αυτού η κυβέρνηση μας κουνά προκλητικά το δάχτυλο ότι φταίμε εμείς για την εξάπλωση της ευλογιάς, κάτι που καταγγέλλουμε».

Και καυτηρίασε: «Η ευθύνη εξάπλωσης της ευλογιάς βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Περιφέρεια, κάθε αρμόδια κρατική υπηρεσία που μένει υποστελέχωμένη. Απορρίπτουμε τη λεγόμενη ανευθυνότητά σας, αφού μια χαρά έχετε ευθύνη και δίνετε στήριξη στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν όλα τα βάρη πάνω μας, για να προστατευτούν την ίδια ώρα οι βιομηχανίες της φέτας και οι μεγαλέμποροι. Κανείς δεν νοιάζεται για εμάς, για τις επιπτώσεις που έχει αυτή η πολιτική συνολικότερα της ΚΑΠ της ΕΕ, που εφαρμόζεται από τις ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά και όσα κόμματα τη στηρίζουν. Είναι η ίδια πολιτική που μας πλήττει σε όλη την "αλυσίδα", από τον μικρό κτηνοτρόφο έως τους εργαζόμενους που δουλεύουν στα Τρόφιμα και σε άλλους κλάδους, που συνολικά αντιμετωπίζουν και τη μεγάλη ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τα προϊόντα που εμείς παράγουμε και τα λαμβάνουν μεγαλέμποροι και βιομήχανοι από εμάς σε πάμφθηνες τιμές».

Ομοσπονδία και κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, απαιτώντας: Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς. Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους, να αναπληρωθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημά τους. Να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της νόσου. Να εξασφαλιστεί η πλήρης αναπλήρωση του κόστους ανασύστασης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των απωλειών σε ζωικό κεφάλαιο, σε όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης εστιών της νόσου. Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε προσωπικό, με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικών ειδικοτήτων με κατεπείγουσες διαδικασίες. Να ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών, για να μπορέσουν να επιτελέσουν απρόσκοπτα το έργο τους σε όφελος του λαού και της εγχώριας κατανάλωσης. Να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εισαγωγές στα σύνορα, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για παρακολούθηση της διαδρομής στην εμπορική αλυσίδα ζώων, ζωοτροφών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Να εξασφαλιστούν ο έλεγχος και η αυστηρή επιτήρηση των σφαγείων για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας. Ανάπτυξη και πραγματοποίηση προγράμματος εμβολιασμού για την ευλογιά από τις κρατικές υπηρεσίες, με επιστημονικά κριτήρια, χωρίς επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους.