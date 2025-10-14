Τρίτη 14 Οχτώβρη 2025
Απεργιακές συγκεντρώσεις σε 63 πόλεις

Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια. Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου. Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου. Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία. Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., δημαρχείο. Αμαλιάδα, 9.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού. Αργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου. Αργοστόλι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Αρτα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Αταλάντη, 12 μ., κεντρική πλατεία. Βέροια, 11 π.μ., πλατεία Δημαρχείου. Βόλος, 10.30 π.μ., πλατεία Πανεπιστημίου. Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Γιαννιτσά, 11 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ. Γρεβενά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Εδεσσα, 11 π.μ., Μικροί Καταρράκτες. Ελασσόνα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου. Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου. Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας. Θάσος, 10.30 π.μ., στον Λιμένα, πλατεία Ηρώων. Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Ικαρία, 11 π.μ., πλατεία Αγίου Κηρύκου. Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Καβάλα, 11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη. Καλαμάτα, 10 π.μ., Αριστομένους (Alpha Bank). Καρδίτσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Κατερίνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Κιλκίς, 10.30 π.μ., πλατεία Ειρήνης. Κοζάνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Κομοτηνή, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Κόρινθος, 10 π.μ., Περιβολάκια. Κυπαρισσία, 10.30 π.μ. Εργατικό Κέντρο. Κως, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας. Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου. Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Λασίθι, 12.30 μ.μ., Νοσοκομεία Αγ. Νικολάου, Σητείας, Ιεράπετρας. Λευκάδα, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά. Λιβαδειά, 10.30 π.μ., πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Μεσολόγγι, 10 π.μ., κεντρική πλατεία. Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλατεία Σαπφούς. Νάουσα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Ναύπακτος, 10.30 π.μ., πλατεία Κεφαλόβρυσου. Ξάνθη, 12 μ., κεντρική πλατεία. Πολύγυρος, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου. Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ. Πτολεμαΐδα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία. Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Ρέθυμνο, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Σάμος, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας. Σπάρτη, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Τρίκαλα, 10 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου. Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού. Τύρναβος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Φλώρινα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία (Μόδη). Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων. Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κανένας εργάτης δεν συμφωνεί να διαχειρίζεται όλη του τη ζωή η εργοδοσία
Σήμερα απεργούμε για όλα! Κανείς για δουλειά, όλοι στις συγκεντρώσεις!
Πλατιά έφτασε το απεργιακό κάλεσμα σε όλη τη χώρα
Με τις διεκδικήσεις τους διαδηλώνουν σήμερα και οι μικροί επαγγελματίες
ΟΧΙ στη συγχώνευση υπηρεσιών των Νοσοκομείων Καλαβρύτων και Αιγίου  
Μαχητική κινητοποίηση για άμεσα μέτρα ενάντια στην ευλογιά
Οταν ο κατήφορος δεν έχει πάτο
Μέχρι την τελευταία ώρα «στο πόδι» για την επιτυχία της απεργίας
 Ακρωτηριασμός 51χρονης εργαζόμενης σε εκκοκκιστήριο στα Φάρσαλα
 Εκτός λειτουργίας οι αξονικοί τομογράφοι σε μέρα γενικής εφημερίας!
 Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων κατά των ζωονόσων
 Εξω από την Alpha Bank η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση
 Νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες για αυξήσεις κόντρα στη φτώχεια και την ανέχεια
 Οι προσυγκεντρώσεις στην Αθήνα
 Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην απεργιακή συγκέντρωση
 Με αυτοδυναμία της ΔΑΣ συγκροτήθηκε το νέο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ
 Η ενίσχυση του ταξικού αγώνα δίνει απάντηση στον «κοινωνικό εταιρισμό»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
