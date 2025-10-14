Ακρωτηριασμός 51χρονης εργαζόμενης σε εκκοκκιστήριο στα Φάρσαλα

Τέλος δεν έχουν οι σακατεμένοι εργαζόμενοι εν ώρα εργασίας, τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει το νομοσχέδιο της εξόντωσης με τις 13 ώρες δουλειάς που θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε πολλαπλασιασμό των εργατικών «ατυχημάτων» λόγω της εντατικοποίησης και της εξάντλησης.

Αυτήν τη φορά, «θύμα» ήταν μια 51χρονη εργαζόμενη σε εκκοκκιστήριο βαμβακιού στην περιοχή των Φαρσάλων, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που εργαζόταν με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το χέρι της. Η εργαζόμενη εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της εργαζόμενης.

Να δυναμώσει η σύγκρουση με την εγκληματική πολιτική του κέρδους που σακατεύει τις ζωές μας

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, όπως προσπαθούν να τα παρουσιάσουν τα επιτελεία κυβέρνησης και εργοδοσίας», τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΚΟΒ Φαρσάλων του ΚΚΕ και υπενθυμίζει ότι τέτοιες μέρες πέρυσι μια 25χρονη που εργαζόταν σε άλλο εκκοκκιστήριο έχασε τη ζωή της από θανατηφόρο χτύπημα σε πρέσα του εργοστασίου, αφού στο συγκεκριμένο μηχάνημα η θυρίδα δεν είχε μηχανισμό ασφαλείας.

Επισημαίνει πως «είναι καθαρό ότι δεν φταίει "η κακιά η ώρα" κάθε φορά που κάποιος εργαζόμενος σακατεύεται ή χάνει τη ζωή του στη δουλειά. Με την εργατική τάξη στη χώρα μας να μετρά σχεδόν 15.000 τραυματίες και πάνω από 100 νεκρούς εργάτες στο μεροκάματο μέσα σε έναν χρόνο, με μέσο όρο να έχουμε έναν νεκρό εργάτη ανά 3 ημέρες, γίνεται φανερό ότι οι "κακιές ώρες" έρχονται όλο και πιο συχνά και είναι αποτέλεσμα της ατελείωτης δίψας των αφεντικών για κέρδη και της αντεργατικής πολιτικής που έχει μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε πραγματικές αρένες θανάτου.

Η εργατική δύναμη είναι εμπόρευμα, που η εργοδοσία προσπαθεί να αγοράσει όσο πιο φτηνά μπορεί, για να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη της. Γι' αυτό τα μέτρα ασφάλειας λογαριάζονται ως "κόστος" που πρέπει να μειωθεί, με την αμέριστη στήριξη του κράτους και όλων των κυβερνήσεων».

Καταγγέλλει πως «η έλλειψη μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, οι κακοσυντηρημένες μηχανές, είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού και οργάνωσης της παραγωγής με κριτήριο το κέρδος. Αυτό είναι που αυξάνει τις πιθανότητες και τους κινδύνους για τον εργαζόμενο να μη γυρίσει αρτιμελής, ακόμα και ζωντανός από το μεροκάματο.

Αυτή η βάρβαρη πραγματικότητα είναι σε πλήρη αντίθεση με τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, για ουσιαστική προστασία των εργαζομένων».

Παράλληλα η ΚΟΒ του ΚΚΕ αναδεικνύει πως «το κράτος δεν ευθύνεται μόνο για το σμπαράλιασμα με νόμους των εργασιακών σχέσεων, που μετατρέπουν σε παγίδες θανάτου τους χώρους δουλειάς. Εξασφαλίζει, παράλληλα, άλλοθι και ασυλία στην εργοδοσία, με τις υποστελεχωμένες ελεγκτικές υπηρεσίες στο όνομα των "δημοσιονομικών περιορισμών". Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στην περιοχή μας στον νομό Λάρισας αντιστοιχούν 4 επιθεωρητές για όλους τους χώρους δουλειάς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα!».

Ξεκαθαρίζει πως «τώρα είναι ανάγκη να δυναμώσει η οργάνωση στα σωματεία, η σύγκρουση για πραγματικά μέτρα προστασίας και κατάργηση των αντεργατικών νόμων που στρώνουν το χαλί στα εγκλήματα της εργοδοσίας. Το σύνθημα "οι ζωές μας ή τα κέρδη τους" θέτει στο επίκεντρο το αληθινό κριτήριο στην οργάνωση της εργατικής - λαϊκής πάλης και δείχνει τον πραγματικό αντίπαλο για την εργατική τάξη και τα συνδικάτα της».