Πλατιά έφτασε το απεργιακό κάλεσμα σε όλη τη χώρα

Σε χώρους δουλειάς και συνοικίες σε όλη τη χώρα δόθηκε και τις προηγούμενες μέρες η μάχη για την επιτυχία της απεργίας, με τα σωματεία να φτάνουν παντού με το κάλεσμα της αναμέτρησης με κυβέρνηση και εργοδοσία, συναντώντας παντού την οργή και την αγανάκτηση των εργαζομένων.

Με περιοδείες, εξορμήσεις, τα συνδικάτα καλούν τους εργαζόμενους στην απεργιακή κλιμάκωση ενάντια στο νέο νομοσχέδιο - έκτρωμα, αλλά και σε άνοδο της οργάνωσης και του συλλογικού αγώνα για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, με αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα, για μέτρα απέναντι στην ακρίβεια, για Υγεία και Παιδεία, για απεμπλοκή της χώρας από τους ανταγωνισμούς και τις πολεμικές συγκρούσεις.

Στη Βόρεια Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη, ξεχωρίζει μεταξύ άλλων η μάχη που δίνουν οι εργαζόμενοι σε έναν από τους πιο νευραλγικούς χώρους, όπου ετοιμάζονται και σήμερα να απεργήσουν, το Μετρό. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό απευθύνεται μάλιστα στον λαό της πόλης, λέγοντας ότι με τη λειτουργία του έργου, οι εργαζόμενοι πράγματι «κερδίσαμε κάτι πολύτιμο: χρόνο. Χρόνο από τη ζωή μας, από τις μετακινήσεις στις δουλειές και στις καθημερινές μας υποχρεώσεις».

Αυτόν λοιπόν τον ...χρόνο «έρχεται να μας τον αρπάξει η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την "ευελιξία", που φτιάχτηκε κατά παραγγελία των εργοδοτών και των συνδέσμων τους», τονίζει.

Παράλληλα αναδεικνύει όσα εξακολουθούν να συμβαίνουν στοέναν χρόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας του, παρά τα 3 δισ. ευρώ που τσέπωσαν οι κατασκευαστικοί όμιλοι (ΑΚΤΩΡ - Hitachi) και τα εγγυημένα κέρδη της ΤΗΕΜΑ, που αμείβεται με σταθερά ποσά μέσω της σύμβασής της με το Δημόσιο.

«Εργαζόμενοι και επιβάτες ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με: κυλιόμενες σκάλες και ασανσέρ εκτός λειτουργίας, συρμούς που παρουσιάζουν βλάβες, διακοπές στη λειτουργία για ώρες λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι του Μετρό εξουθενωνόμαστε με συνεχείς υπερωρίες, για να "βγαίνουν οι βάρδιες". Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των σταθμαρχών - συνοδών τρένων όπου οι υπερωρίες είναι καθεστώς. Πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν αναγκαστεί να κάνουν πολλές ώρες υπερωρία. Η εταιρεία εκμεταλλεύεται το φιλότιμο των εργαζομένων, που θέλουμε να δουλέψει αυτό το έργο και να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό, καθώς και την ανάγκη για περισσότερα χρήματα. Ο μισθός δεν φτάνει ούτε μέχρι τη μέση του μήνα, καθώς η ακρίβεια, η αύξηση των ενοικίων, συνολικά του κόστους ζωής, εξανεμίζει τον μισθό», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της πανεξόρμησης για να φτάσει το κάλεσμα του απεργιακού ξεσηκωμού παντού, το Σάββατο το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας πραγματοποίησε παρέμβαση στο κέντρο της Νάουσας και χθες συνέχισε τις εξορμήσεις στους χώρους εργασίας. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι εξορμήσεις σε μια σειρά χώρους δουλειάς, εργοστάσια, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, εργοτάξια, εμπορικά και επισιτιστικά καταστήματα, ξενοδοχεία κ.ά.

Σε Στερεά και Εύβοια

αξιοποιώντας και τη συνάντηση πρωθυπουργού - «Σκλαβενίτη» μετά το πρόστιμο που επιβλήθηκε, καλεί τους εργαζόμενους να γυρίσουν την πλάτη στα επικοινωνιακά παιχνίδια του ομίλου με την κυβέρνηση. «Για μια ακόμη φορά γίνεται ολοφάνερο ότι κυβέρνηση και εργοδότες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, αντιθέτως πηγαίνοντας χέρι - χέρι κλείνουν συμφωνίες δισεκατομμυρίων και καταπατούν και τα τελευταία δικαιώματα των εργαζομένων πίσω από κλειστές πόρτες», σημειώνει. Και καλεί τους εργαζόμενους με τη συμμετοχή τους στην απεργία να πουν όχι στο 13ωρο και την «ευελιξία», να παλέψουν για την κάλυψη των κενών θέσεων σε προσωπικό, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και όχι ψίχουλα.

Μαχητικά και μέχρι την τελευταία στιγμή δινόταν και σε Στερεά Ελλάδα και Εύβοια η μάχη για την οργάνωση και επιτυχία της απεργίας.

Απόφαση για κλιμάκωση του αγώνα και νέα απεργία, σήμερα Τρίτη, έχουν πάρει τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας, Λαμίας, Θήβας, Λιβαδειάς και Φωκίδας, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις που έχουν οριστεί από άκρη σε άκρη της Στερεάς και Εύβοιας.

Με αποφασιστικότητα, κάνουν τη νύχτα μέρα για φτάσει παντού το κάλεσμα απεργιακού ξεσηκωμού, να σπάσει η τρομοκρατία και η πίεση της εργοδοσίας και να μετατραπεί η αγανάκτηση και η οργή σε οργανωμένο αγώνα.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες το πρωί, αντιπροσωπεία συνδικάτων πραγματοποίησε περιοδεία σεκαι συγκεκριμένα στοστη Γραβιά και στις εγκαταστάσεις τηςτου ομίλου Μυτιληναίου, όπου οι εργαζόμενοι είχαν εκφράσει μαζικά και δυναμικά τη συμμετοχή τους στην προηγούμενη απεργία.

Αρχικά, κλιμάκιο στο οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, η Ειρήνη Καραχάλιου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας και ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας και μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ, πραγματοποίησε περιοδεία στο εργοτάξιο του ομίλου ΑΒΑΞ, στο έργο κατασκευής του δρόμου Γραβιάς - Αμφισσας.

Μιλώντας στους εργαζόμενους, ο Γιάννης Τασιούλας τόνισε την ανάγκη μαζικής συμμετοχής στην απεργία, ώστε να σταλεί το μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία, ότι ακόμη κι αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο - έκτρωμα δεν θα περάσει, θα το καταργήσουν στην πράξη με τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους. Στάθηκε ιδιαίτερα στους αγώνες που έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια οι οικοδόμοι με την Ομοσπονδία τους και τις κατακτήσεις που πέτυχαν, όπως υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με σημαντικές αυξήσεις στο μεροκάματο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του νέου νομοσχεδίου στον κλάδο, σημειώνοντας ότι εκτός από το ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου θα οδηγήσει σε μείωση αποδοχών και σε μικρότερο συντάξιμο μισθό. Επισήμανε τον κίνδυνο εκτίναξης των «εργοδοτικών εγκλημάτων», που ήδη θερίζουν στον κλάδο των κατασκευών και τους νεκρούς οικοδόμους σε ώρα εργασίας, ενώ τόνισε, επίσης, ότι το νομοσχέδιο αυτό, που έρχεται κατά παραγγελία της μεγαλοεργοδοσίας, ανοίγει την «πόρτα» για νέα αντεργατικά μέτρα, όπως η νέα αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία των συνδικάτων, μαζί με τον Δημήτρη Μπάτη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδας, περιόδευσε στις εγκαταστάσεις της «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες» του ομίλου Μυτιληναίου, όπου μίλησε με μεταλλωρύχους, λίγο πριν αναχωρήσουν για τις γαλαρίες, αλλά και με τους τεχνίτες των συνεργείων.

Κάλεσαν τους εργαζόμενους με εναντιωθούν στις επιδιώξεις της εργοδοσίας για δουλειά ήλιο με ήλιο, να συμμετέχουν μαζικά στη νέα απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας στην Αμφισσα, αλλά και να οργανώσουν τον αγώνα τους και τις διεκδικήσεις τους, βάζοντας μπροστά τις δικές τους ανάγκες.

Τα συνδικάτα στην περιοχή της Θήβας πραγματοποίησαν εξορμήσεις σε βιομηχανίες στο Σχηματάρι, σε Οινόφυτα και Θήβα, μεταφέροντας του κάλεσμα του απεργιακού ξεσηκωμού. Με εξορμήσεις σε εργοστάσια και άλλους χώρους δουλειάς, συνεχίστηκε η δράση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, που το πρωί του Σαββάτου πραγματοποίησε αυτοκινητοπομπή και μοίρασμα ανακοινώσεων στο κέντρο της Χαλκίδας.

Αυτοκινητοπομπή, σηκώνοντας στο πόδι το κέντρο της Λαμίας, πραγματοποίησε το Σάββατο το πρωί το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, που επίσης, μαζί με τα σωματεία της δύναμής του, δίνει τη μάχη για την οργάνωση της απεργίας, μέχρι την τελευταία στιγμή. Ενώ την ίδια στιγμή σε κλιμάκωση του αγώνα και νέο απεργιακό ξεσηκωμό καλεί το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς.

Τη μάχη για την κλιμάκωση του αγώνα δίνουν κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία, με την Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας να πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση το πρωί της Κυριακής, ενημερώνοντας τα μέλη της για το νομοσχέδιο της 13ωρης δουλειάς - σκλαβιάς και προετοιμάζοντας τη νέα απεργία. Την ίδια μέρα το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Επισιτισμού πραγματοποίησε εξόρμηση στο παραλιακό μέτωπο της Χαλκίδας, μεταφέροντας το κάλεσμα απεργιακού ξεσηκωμού στους εργαζόμενους της εστίασης.

Σε συνέχιση του αγώνα με τη νέα απεργιακή κινητοποίηση σήμερα καλεί τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ και όλους τους εργαζόμενους της Λοκρίδας το Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, που καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση, στις 12 μ., στην Αταλάντη.

Στην Πάτρα

Στην Πάτρα τα σωματεία εργαζομένων έως και την τελευταία ώρα βρίσκονταν στους χώρους δουλειάς για την επιτυχία της σημερινής απεργίας. Σε οικοδομές και έργα βρέθηκε το Συνδικάτο Οικοδόμων, ενώ το κλαδικό του Μετάλλου περιόδευσε σε επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ.

Σε μεγάλα εργοστάσια στον ίδιο χώρο βρέθηκε και το Συνδικάτο Ποτών - Τροφίμων, με το απεργιακό κάλεσμά του στα χέρια των συνδικαλιστών. Αντίστοιχη παρουσία σε μεγάλους χώρους δουλειάς του κλάδου όπως ΟΤΕ, ΙΝΤRΑΚΟΜ και ΙΝΤRASOFT είχε το σωματείο Νέων Τεχνολογιών και Τηλεπικοινωνιών.

Το συνδικάτο Εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις και στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών πραγματοποίησε ανοιχτή συνεδρίαση - σύσκεψη με εργαζόμενους το πρωί της Κυριακής.

Και από τις συζητήσεις με τους εργαζόμενους, εκφράζεται συνολικότερα η αγανάκτηση για τη νέα, ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση που θα διαμορφωθεί στους χώρους δουλειάς με τα μέτρα του νομοσχεδίου - εκτρώματος. Σημειώνεται ότι είναι ανεπίτρεπτο η δουλειά και ζωή του καθενός να μετατρέπεται σε «λάστιχο» για τα επιχειρηματικά κέρδη, με τους εργαζόμενους να βρίσκονται ουσιαστικά ακόμη περισσότερες ώρες στο πόδι και απ' το 13ωρο. Τονίζεται επίσης η επικινδυνότητα που μεγαλώνει στους χώρους δουλειάς για «ατυχήματα» που αφήνουν σακατεμένους αλλά και νεκρούς εργατοϋπαλλήλους στη μάχη για το μεροκάματο, κατάσταση που θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη.

Κάλεσμα συμμετοχής στη σημερινή απεργία απευθύνουν και μια σειρά άλλα σωματεία από τον χώρο του ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως των Υπαλλήλων του δήμου Πατρέων, των Οδηγών Χειριστών, αποφάσεις που έρχονται να προστεθούν σε αυτές όπως της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας. Απόφαση συμμετοχής πήρε και ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΥΑΠ, καλώντας και στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Τη στήριξή της στην απεργία τέλος, ανακοινώνοντας και τη συμμετοχή της στην απεργιακή συγκέντρωση του ΕΚΠ, εξέφρασε και η δημοτική αρχή Πάτρας.

Στην Ηπειρο

Με μπαράζ απεργιακών αποφάσεων και κάλεσμα ξεσηκωμού, τα σωματεία στην Ηπειρο οργώνουν τους χώρους δουλειάς, μεταφέροντας το μήνυμα: «Φτάνει πια! Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο της εργασιακής εξόντωσης - Διεκδικούμε 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο. Χρήματα για μισθούς, συντάξεις, Υγεία και Παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία».

Στα Γιάννενα, συνδικαλιστές του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων δίνουν μάχη με τον χρόνο. Εξάντλησαν κάθε περιθώριο για να βρεθούν σε μεγάλους χώρους δουλειάς όπου μπορεί να εκφραστεί μαζικά η απεργιακή συμμετοχή, κόντρα στις δυσκολίες που δημιουργεί η πραγματοποίηση δεύτερης απεργίας μέσα σε λιγότερο από 15 μέρες.

Στη γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ», η συζήτηση φούντωσε για τα καλά σε κάθε βάρδια. Με κεκτημένο τους εκατοντάδες απεργούς της 1ης Οκτώβρη, το Κλαδικό Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών καλεί να μαζικοποιηθεί ακόμα περισσότερο το απεργιακό μέτωπο των εργατών. Υπενθυμίζει ότι οι εργάτες δεν έχουν να περιμένουν τίποτα καλό από τις εξαγγελίες του νέου ιδιοκτήτη για «επενδύσεις», τονίζοντας πως παρόμοιες υποσχέσεις τα προηγούμενα χρόνια σε άλλους κλάδους - όπως στα πτηνοσφαγεία και στις μονάδες εμφιάλωσης - έφεραν μόνο εντατικοποίηση, εξαντλητικά ωράρια, χαμηλούς μισθούς και εργατικά ατυχήματα. Αντίθετα, τώρα πρέπει να ακουστεί δυνατά και με τη συμμετοχή στην απεργία το δίκαιο αίτημα της μονιμοποίησης όλων των συμβασιούχων με γενναία αύξηση μισθών.

Αντίστοιχη μάχη δίνεται από το Επιχειρησιακό Σωματείο στο «ΖΑΓΟΡΙ», ενώ στα Πλαστικά Θράκης το σωματείο αποφάσισε συμμετοχή στην απεργία ύστερα και από την πίεση των ίδιων των εργαζομένων, που απαιτούν συλλογική απάντηση απέναντι στην προσπάθεια της εργοδοσίας να επιβάλει 12ωρη εργασία τις Κυριακές.

Στη Θεσπρωτία, το Κλαδικό Συνδικάτο Ιχθυοκαλλιεργειών - Τροφίμων οργανώνει τη μάχη ώστε το απεργιακό μέτωπο να εκφραστεί σε όλες τις μεγάλες μονάδες του κλάδου. Ηδη το Σαββατοκύριακο το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας και το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων πραγματοποίησαν εξορμήσεις και συζητήσεις με εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Στην Πρέβεζα, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων συζήτησε με εργαζόμενους στα καταστήματα «Jumbo» και «Μασούτης», ενώ για το νεοσύστατο Σωματείο Διανομέων Πρέβεζας η μάχη της απεργίας δίνεται παράλληλα με τη μάχη της μαζικής συμμετοχής στις πρώτες αρχαιρεσίες του.

Στη Λευκάδα, το Συνδικάτο Οικοδόμων έχει σημάνει συναγερμό απέναντι στη μεθόδευση των ξενοδόχων - με τη στήριξη του Επιμελητηρίου και του δήμου - να επιβάλουν απαγόρευση «οχλουσών οικοδομικών εργασιών» τους καλοκαιρινούς μήνες, στερώντας έτσι το μεροκάματο από εκατοντάδες εργάτες και αυτοαπασχολούμενους του κλάδου.

Το Συνδικάτο προειδοποιεί πως, αν το θέμα αυτό φτάσει για συζήτηση στον δήμο ή αλλού, «θα υπάρξει απάντηση που δεν θα περιμένουν και δεν θα έχει προηγούμενο», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτεί κανέναν περιορισμό στο δικαίωμα στη δουλειά. Αποκαλύπτει μάλιστα τα σχέδια των ξενοδόχων να στείλουν τους οικοδόμους «στα κάτεργα του τουρισμού», διακινώντας βίντεο όπου ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου προτείνει «ο οδηγός της μπετονιέρας που δεν θα δουλεύει το καλοκαίρι, να βρει δουλειά σε τουριστικό λεωφορείο»...