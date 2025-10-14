ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤ

Εκτός λειτουργίας οι αξονικοί τομογράφοι σε μέρα γενικής εφημερίας!

Εκτός λειτουργίας, εν μέσω γενικής εφημερίας, τέθηκαν οι δύο αξονικοί τομογράφοι του ΚΑΤ την περασμένη Κυριακή, με αποτέλεσμα ασθενείς και τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση να διακομίζονται στο «Σισμανόγλειο» για τις αναγκαίες εξετάσεις, με τεράστιο κίνδυνο για τη ζωή τους και πολύωρη ταλαιπωρία για τους ίδιους και το προσωπικό. Κι όλα αυτά συμβαίνουν λίγες βδομάδες μετά την κυβερνητική φιέστα για το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Την «επικίνδυνη και απαράδεκτη» κατάσταση αναδεικνύει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, καταγγέλλοντας τη διοίκηση του ΚΑΤ καθώς γνώριζε από την προηγούμενη ημέρα τη σοβαρή αυτή βλάβη και «εν απουσία κεντρικού σχεδιασμού από την αρμόδια ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας δεν έλαβε κανένα ουσιαστικό μέτρο, αφήνοντας το νοσοκομείο και τους ασθενείς ανοχύρωτους (...) χωρίς να υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο από το υπουργείο, σε μια κατάσταση που έχει προηγούμενο, χωρίς επιχειρησιακή ετοιμότητα με τη λογική του μπαλώματος και του "πάμε κι όπου βγει"!».

Ολα αυτά συμβαίνουν μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κυβερνητική φιέστα για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου ΤΕΠ και λίγες μέρες αφού πρόσφατα ανακαινισμένα τμήματα του νοσοκομείου πλημμύρισαν για ακόμα μια φορά με την πρώτη μπόρα.

«Διαπιστώνουμε εύκολα ότι εκτός από τα εκατομμύρια που κατασπαταλώνται σε έργα βιτρίνας, η ουσιαστική θωράκιση του δημόσιου συστήματος Υγείας ποσώς ενδιαφέρει την κυβέρνηση. Οι ασθενείς "βραχιολάκια" έχουν, όμως πρόσβαση σε κρίσιμο και απαραίτητο εξοπλισμό και επαρκές υγειονομικό προσωπικό δεν έχουν.

Αυτή η κατάσταση δεν είναι τυχαία. Είναι το άμεσο αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής υποχρηματοδότησης, απαξίωσης και εμπορευματοποίησης της δημόσιας Υγείας, που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις. Ενώ οι ανάγκες των νοσοκομείων αυξάνονται, τα κονδύλια μειώνονται, οι υποδομές καταρρέουν, και ο πολύτιμος εξοπλισμός μένει χωρίς συντήρηση ή αντικατάσταση. Η σημερινή εικόνα είναι προϊόν της εγκληματικής πολιτικής που αντιμετωπίζει την υγεία του λαού ως κόστος και όχι ως δικαίωμα. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία δίνουμε καθημερινά μάχη με αυταπάρνηση, όμως δεν μπορούμε να καλύψουμε τις τεράστιες τρύπες ενός συστήματος που έχει ρημάξει από τις περικοπές και την αδιαφορία», καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων ΚΑΤ και διαμηνύει:

«Η υγεία του λαού δεν είναι εμπόρευμα. Δεν θα επιτρέψουμε να παίζεται η ζωή των ασθενών στα ζάρια της λογικής κόστους - οφέλους και της ιδιωτικοποίησης. Η ευθύνη βαραίνει την κυβέρνηση και τη διοίκηση, που με τις επιλογές τους θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».