Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην απεργιακή συγκέντρωση

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα παρευρεθεί και θα κάνει δηλώσεις στην απεργιακή συγκέντρωση που διοργανώνουν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία, ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο, σήμερα Τρίτη, στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.