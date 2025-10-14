Τρίτη 14 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην απεργιακή συγκέντρωση

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα παρευρεθεί και θα κάνει δηλώσεις στην απεργιακή συγκέντρωση που διοργανώνουν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία, ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο, σήμερα Τρίτη, στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κανένας εργάτης δεν συμφωνεί να διαχειρίζεται όλη του τη ζωή η εργοδοσία
Σήμερα απεργούμε για όλα! Κανείς για δουλειά, όλοι στις συγκεντρώσεις!
Πλατιά έφτασε το απεργιακό κάλεσμα σε όλη τη χώρα
Με τις διεκδικήσεις τους διαδηλώνουν σήμερα και οι μικροί επαγγελματίες
ΟΧΙ στη συγχώνευση υπηρεσιών των Νοσοκομείων Καλαβρύτων και Αιγίου  
Μαχητική κινητοποίηση για άμεσα μέτρα ενάντια στην ευλογιά
Οταν ο κατήφορος δεν έχει πάτο
Μέχρι την τελευταία ώρα «στο πόδι» για την επιτυχία της απεργίας
 Ακρωτηριασμός 51χρονης εργαζόμενης σε εκκοκκιστήριο στα Φάρσαλα
 Εκτός λειτουργίας οι αξονικοί τομογράφοι σε μέρα γενικής εφημερίας!
 Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων κατά των ζωονόσων
 Εξω από την Alpha Bank η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση
 Νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες για αυξήσεις κόντρα στη φτώχεια και την ανέχεια
 Οι προσυγκεντρώσεις στην Αθήνα
 Απεργιακές συγκεντρώσεις σε 63 πόλεις
 Με αυτοδυναμία της ΔΑΣ συγκροτήθηκε το νέο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ
 Η ενίσχυση του ταξικού αγώνα δίνει απάντηση στον «κοινωνικό εταιρισμό»
