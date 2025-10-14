Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα παρευρεθεί και θα κάνει δηλώσεις στην απεργιακή συγκέντρωση που διοργανώνουν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία, ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο, σήμερα Τρίτη, στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.
23:21ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ: Με μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησε η απεργία στην Coca - Cola, στέλνοντας μήνυμα κλιμάκωσης του αγώνα (VIDEO - ΦΩΤΟ)
23:16ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ: Θέατρο περί «ειρήνης στη Μέση Ανατολή» και παζάρια για τη μοιρασιά της πίτας της «ανοικοδόμησης»
23:07ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ: Συνεχίζονται οι συναντήσεις του ΠΑΜΕ στη Ραμάλα για να εκφραστεί διεθνιστική αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης (VIDEO - ΦΩΤΟ)
22:57ΤΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΚΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ : Εκδήλωση τιμής και μνήμης στους 13 αλύγιστους εκτελεσμένους (ΦΩΤΟ)
22:21ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΓΜΕ: «Συνεχίζουμε μαχητικά για ακόμα πιο δυνατούς συλλόγους, Ενώσεις και Ομοσπονδίες Γονέων»
