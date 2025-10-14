ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΟΧΙ στη συγχώνευση υπηρεσιών των Νοσοκομείων Καλαβρύτων και Αιγίου

Να μην προχωρήσει η συγχώνευση υπηρεσιών και Τμημάτων των Νοσοκομείων Καλαβρύτων και Αιγίου, που προωθεί η κυβέρνηση με την «ανασυγκρότηση του ΕΣΥ», απαιτεί η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας (ΕΙΝΑ).

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων αντιδραστικών μεθοδεύσεων σε Εύβοια, Δυτική Μακεδονία κ.α., στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης ενός «μίνιμουμ πακέτου παροχών» που από κει και πέρα οι ασθενείς θα καταφεύγουν - μέσω «ατομικής ευθύνης» πάντα - στον επιχειρηματικό τομέα.

Σε αυτούς τους σχεδιασμούς εντάσσεται και το ΓΝ Καλαβρύτων, που «θα ενσωματωθούν οι υπηρεσίες του (Διοικητική, Ιατρική, Νοσηλευτική) με αυτές του ΓΝ Αιγίου, καταργώντας επί της ουσίας την οργανική του αυτοτέλεια».

Από την πλευρά της η ΕΙΝΑ επισημαίνει την κρισιμότητα της κατάστασης σε μια ορεινή και απομακρυσμένη περιοχή: «Το ΓΝ Καλαβρύτων, ακόμα και υποβαθμισμένο, με τα Περιφερειακά Ιατρεία επί της ουσίας να μη λειτουργούν παρά μόνο για συνταγογράφηση, κι αυτή για μια - δυο μέρες τον μήνα, καλύπτει μια τεράστια έκταση ορεινού και δύσβατου όγκου (1.058.000 στρεμμάτων), εξυπηρετώντας χιλιάδες κατοίκους. Το πρόβλημα μάλιστα της υποστελέχωσης έχει διογκωθεί τα τελευταία χρόνια με τις μετακινήσεις γιατρών του Νοσοκομείου για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών του ΓΝ Αιγίου, οδηγώντας σε παραίτηση το λιγοστό προσωπικό».

Η ΕΙΝΑ εξηγεί ότι οι συγχωνεύσεις - με την αιτιολογία της υπολειτουργίας - διαχρονικά αποτελούσαν προάγγελο υποβάθμισης και κλεισίματος νοσοκομειακών δομών, π.χ. του Νοσημάτων Θώρακος (επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ), και προσθέτει: «Η κυβέρνηση, σε συνέχεια των προηγούμενων, αντί να ενισχύσει τις υγειονομικές δομές με μόνιμο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό προχωράει ακόμα παραπέρα το σχέδιο εμπορευματοποίησης, με σκοπό τη δημιουργία αυτοτελώς χρηματοδοτούμενων μονάδων με ένα μίνιμουμ παροχών το πρωί, αλλά επί πληρωμή υπηρεσιών το απόγευμα, από τις τσέπες των ασθενών».

Και απαιτεί να μη συγχωνευτούν οι υπηρεσίες των Νοσοκομείων Αιγίου - Καλαβρύτων, αντίθετα να ενισχυθούν οι δομές Υγείας, με τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Εκτός λειτουργίας από τέλη Ιούλη...

Η ΕΙΝΑ απαιτεί επίσης την άμεση επαναλειτουργία του μαγνητικού τομογράφου στο ΓΝ «Αγιος Ανδρέας», που τέθηκε εκτός μετά την πυρκαγιά στις 26 Ιούλη, οξύνοντας τα προβλήματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας για εκατοντάδες ασθενείς συνολικότερα στην Αχαΐα.

«Αυτό έρχεται να προστεθεί και στη μη εξυπηρέτηση ογκολογικών ασθενών για συνεδρίες ακτινοθεραπείας εδώ και έναν χρόνο στο εν λόγω νοσοκομείο, λόγω βλάβης του γραμμικού επιταχυντή από την προηγούμενη πυρκαγιά, τον Δεκέμβρη του 2024. Μάλιστα το πρόβλημα μεγεθύνεται μιας και ο μόνος γραμμικός επιταχυντής που λειτουργεί για την εξυπηρέτηση 4 νομών είναι αυτός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με την αναμονή για ραντεβού να ξεπερνά τους 3 μήνες», αναφέρει η ΕΙΝΑ αναδεικνύοντας την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και προσθέτει:

«Διαφαίνεται για άλλη μια φορά ότι η ενίσχυση του συστήματος Υγείας μπαίνει στο ζύγι του κόστους - οφέλους για το υπουργείο και την κυβέρνηση, μετά από δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ωθώντας τους ασθενείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη καταφεύγοντας στον ιδιωτικό τομέα. Την ίδια στιγμή δεν διστάζει να δώσει 500.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση σε εταιρεία για την προμήθεια φύλλων χαλκού για αντιμικροβιακή προστασία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (χωρίς γνωμοδότηση της Επιτροπής Λοιμώξεων για προδιαγραφές κ.λπ.) και 28 δισ. για πολεμικούς εξοπλισμούς που δεν γίνονται με κριτήριο τη θωράκιση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο των ΝΑΤΟικών εξοπλισμών κόντρα σε άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα και του προγράμματος "ReArm Europe" της ΕΕ».