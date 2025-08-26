ΘΡΑΚΗ

Να πάψει τώρα κάθε ελληνική εμπλοκή

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή και στην Ανατ. Μακεδονία και Θράκη.

Στην Καβάλα με αφετηρία την Παραλιακή πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και στη συνέχεια πορεία. Εκ μέρους των σωματείων και των φορέων μίλησε η Βάσω Μπράτσου, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναδεικνύοντας την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας για να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα, για απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, για να μην αποτελέσει το λιμάνι της Καβάλας ορμητήριο πολέμου. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν επίσης πρόσφυγες και μετανάστες που φιλοξενούνται σε δομή της πόλης.

Την αλληλεγγύη τους στον ηρωικό παλαιστινιακό λαό ενάντια στον όλεθρο που σπέρνει το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ με τη στήριξη των συμμάχων του ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ εξέφρασαν μαζικά σωματεία και φορείς της Ξάνθης. Με τα συνθήματά τους εργαζόμενοι, νέοι, γυναίκες και φοιτητές απαίτησαν να σταματήσει η συνεργασία με το κράτος - δολοφόνος, να σταματήσει εδώ και τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού! Η πορεία έκανε συμβολικά στάση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών Ξάνθης, καταγγέλλοντας τη συνεργασία με την ισραηλινή πρεσβεία που ξεπλένει αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, συμμετέχοντας μάλιστα και ενεργά σε αυτό μέσω του σχεδίου «Aspides».

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου έγινε και το συλλαλητήριο που διοργάνωσαν εργατικά σωματεία και φορείς της πόλης στην πλατεία Φάρου στην Αλεξανδρούπολη. Ακολούθησε πορεία στην παραλιακή της πόλης, όπου αντήχησε το σύνθημα «Στη Γάζα χτυπάει του κόσμου η καρδιά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά». Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η Ενότητα», Παντελής Τσάκος, ανέφερε: «Τα εργατικά σωματεία της Αλεξανδρούπολης συνεχίζουμε μαχητικά τον αγώνα για να σταματήσει η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης. Με πάνω από 50 συγκεντρώσεις του τριημέρου σε όλη την Ελλάδα, μπορούμε με σιγουριά να πούμε πως ο ελληνικός λαός είναι στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης, κάθε λαού που δοκιμάζεται».

Στο τέλος της κινητοποίησης σημείωσε πως «το επόμενο διάστημα τα σωματεία μας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα βρεθούν ξανά στον δρόμο του αγώνα ενάντια στην ψήφιση από την κυβέρνηση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και το νέο πειθαρχικό για το Δημόσιο», ενώ το αγωνιστικό ραντεβού ανανεώθηκε στο μεγάλο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, στις 6 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 μ.μ. στη ΧΑΝΘ.

Συλλαλητήριο έγινε και στην Κομοτηνή που ολοκληρώθηκε με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στη συγκέντρωση μίλησε η Αμαλία Κασαπαντωνίου, μέλος του ΔΣ της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» στάλθηκε και από τη Θάσο σε συγκέντρωση σωματείων και φορέων του νησιού. Στη συγκέντρωση στο Θεατράκι του Θεαγένη στον Λιμένα μίλησε ο Βαγγέλης Φρυδάς, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Καβάλας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Λάμπρος Λαμπρινίδης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμεναρίων «Το Κάστρο» και ο Νίκος Χρυσάφης, πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Θάσου.