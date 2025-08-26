Στις ΗΠΑ ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας

Συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του,στονείχε χτες ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας,με αντικείμενο κρίσιμες πλευρές των διμερών σχέσεων, με τον εντεινόμενο ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό ΗΠΑ - Κίνας για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία να περιπλέκει τις σχέσεις της Ουάσιγκτον ακόμα και με «παραδοσιακούς συμμάχους» της στον Ινδο-Ειρηνικό.

Εναν σχεδόν μήνα μετά την ανακοίνωση εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - Νότιας Κορέας και τις ανακοινώσεις για νοτιοκορεατικές επενδύσεις στις ΗΠΑ, που στα τέλη Ιούλη ο Τραμπ τοποθετούσε στα 350 δισ. δολάρια, ως «αντάλλαγμα» για να «περιοριστούν» στο 15% οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές από την ασιατική χώρα, στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης αναμενόταν να βρεθεί η εφαρμογή των παραπάνω.

Σημειωτέον ότι τον Νοτιοκορεάτη Πρόεδρο συνοδεύουν στις ΗΠΑ και στελέχη μεγάλων ομίλων όπως των Samsung Electronics, SK Hynix, LG Energy Solution, Hyundai Motor.

Παράλληλα, με φόντο τις πιέσεις της Ουάσιγκτον προς τη Σεούλ για να αναλάβει μεγαλύτερο οικονομικό «μερίδιο» για την παρουσία των 28.000 Αμερικανών στρατιωτών στη Νότια Κορέα, όπως και να αυξήσει σημαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες, ο Ντ. Τραμπ έθεσε χθες θέμα παραχώρησης κυριαρχίας αμερικανικών βάσεων.

«Ξέρετε, ξοδέψαμε πολλά χρήματα για να κατασκευάσουμε μια βάση και υπήρξε μια συνεισφορά που έκανε η Νότια Κορέα, αλλά θα ήθελα να δω αν μπορούμε να απαλλαγούμε από τη μίσθωση και να αποκτήσουμε την κυριότητα του εδάφους όπου έχουμε μια μεγάλη στρατιωτική βάση», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος των ΗΠΑ, απευθυνόμενος στον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του.

Πριν την Ουάσιγκτον, ο Λι συναντήθηκε στο Τόκιο με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σ. Ισίμπα, που δήλωσε από τη μεριά του ότι «καθώς το στρατηγικό περιβάλλον για τις χώρες γίνεται όλο και πιο κρίσιμο, μεγαλώνει η σημασία των διμερών μας σχέσεων, αλλά και της τριμερούς μας συνεργασίας με τις ΗΠΑ».

Η κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο θα απασχολήσει επίσης σημαντικά τις επαφές Λι και στις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι «κάποια στιγμή» θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Κατά την πρώτη θητεία Τραμπ είχαν πραγματοποιηθεί συναντήσεις των δύο ηγετών και είχαν καταγραφεί εξελίξεις στη διαπραγμάτευση των όρων «εξομάλυνσης» των σχέσεων Σεούλ - Πιονγιάνγκ, χωρίς να προχωρήσουν στην πράξη.

Απεσταλμένος της Νότιας Κορέας και στο Πεκίνο

Στο μεταξύ, έντονα συζητήθηκε ανάρτηση που έκανε ο Ντ. Τραμπ λίγες ώρες πριν αρχίσει η συνάντησή του με τον Λι, «αναρωτώμενος» αν αυτό που «συμβαίνει στη Νότια Κορέα» συνιστά «εκκαθάριση ή επανάσταση» και προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να έχουμε συναλλαγές με μια χώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Θα συναντηθώ με τον νέο Πρόεδρο σήμερα στον Λευκό Οίκο».

Αν και δεν δόθηκαν άλλες διευκρινίσεις, τα σχόλιά του συνδέθηκαν με πρόσφατες δικαστικές έρευνες που ξεκίνησαν σε εκκλησιαστικά ιδρύματα αλλά και στρατιωτικές εγκαταστάσεις (περιλαμβανομένης βάσης που συνδιοικούν οι δύο χώρες) όπου φέρεται να είχαν έντονη επιρροή συνεργάτες του πρώην Προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γεόλ, προερχόμενου από το Κόμμα Λαϊκής Δύναμης (PPP). Ο Λι επικράτησε στις εκλογές της 4ης Ιούνη ως υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος και μεταξύ άλλων εμφανίζεται να διεκδικεί πιο αποφασιστικό παζάρεμα και της συνεργασίας με το Πεκίνο.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, απεσταλμένος του Νοτιοκορεάτη Προέδρου, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Παρκ Μπιονγκ Σογκ, βρέθηκε στο Πεκίνο όπου παρέδωσε στον επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι, επιστολή του, αναφέροντας ότι οι δυο κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν ώστε «να ανοίξει η πόρτα για την εξομάλυνση των σχέσεων», αναγνωρίζοντας πως αυτές υπήρξαν «τεταμένες τα τελευταία χρόνια».

Οπως μετέδωσαν νοτιοκορεατικά ΜΜΕ επικαλούμενα το νοτιοκορεατικό ΥΠΕΞ, ο Λι κάλεσε τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ επίσημα στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού (APEC) που θα διεξαχθεί στη Νότια Κορέα τον Οκτώβρη. Η νέα κυβέρνηση στη Σεούλ θα επιδιώξει «ώριμη ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης στρατηγικής συνεργασίας Νότιας Κορέας - Κίνας με βάση τα εθνικά συμφέροντα, καθώς θα συνεχίζει την ανάπτυξη της συμμαχίας Νότιας Κορέας - ΗΠΑ», ανέφερε ο Παρκ.

Από την πλευρά του, ο Ουάνγκ Γι εξήρε την επίσκεψη και τόνισε πως εκτιμά το μήνυμα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.