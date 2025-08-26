ΚΡΗΤΗ

«Λευτεριά στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης!»

«

Εξω η Ελλάδα από το σφαγείο του ιμπεριαλιστικού πολέμου - Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι μεγάλες σε όγκο συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Κρήτη. Εκατοντάδες εργάτες, αυτοαπασχολούμενοι και νεολαία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα δεκάδων εργατικών σωματείων και φορέων για να ακουστεί για ακόμα μια φορά: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Στο Ηράκλειο, η πλατεία Ελευθερίας γέμισε ασφυκτικά από εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενους και νεολαία που διαδήλωσαν στέλνοντας δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και σε κάθε λαό που αγωνίζεται για το δίκιο. Στη συγκέντρωση έδωσαν το «παρών» και χαιρέτισαν δεκάδες εργατικά σωματεία και φορείς. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε όταν ομάδα Παλαιστινίων που συμμετείχαν στη συγκέντρωση ανέβηκαν στο βήμα και φώναξαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ την ίδια στιγμή φοιτητές άνοιξαν την παλαιστινιακή σημαία και άναψαν πυρσούς στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης.

Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Παναγιώτη Μπαλαμπάνη, μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου Οικοδόμων και της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης.

Σταπραγματοποιήθηκε κινητοποίηση εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων με σύνθημα «Λευτεριά στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης!». Εργαζόμενοι, γυναίκες, φοιτητές και νεολαία διαδήλωσαν στους δρόμους της Παλιάς Πόλης απαιτώντας να σταματήσει τώρα το κτηνώδες σχέδιο κατάληψης της Γάζας, να σταματήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και να διακοπεί κάθε συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Απαίτησαν την απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και το κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων του θανάτου στη Σούδα και σε όλη τη χώρα. Στη συγκέντρωση μίλησε ο, μέλος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων, ο οποίος διαβεβαίωσε πως οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον ήρωα λαό της Παλαιστίνης και σε κάθε λαό που πλήττεται από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους είτε με τη ζωή και το αίμα τους είτε με το τσάκισμα μισθών και δικαιωμάτων που συνοδεύονται από την ένταση της καταστολής!

Αντίστοιχα, στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων, Φοιτητικών Συλλόγων και φορέων της πόλης. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Στάθης Λουκάκης, πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων, η Μαριάννα Καμπουρούδη, γραμματέας της Ενωσης Γονέων και ο Κωνσταντίνος Ρουγγέρης από την Επιτροπή Ειρήνης.

Τέλος, αντίστοιχες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκαν σε Αγιο Νικόλαο, Σητεία και Ιεράπετρα στο Λασίθι.