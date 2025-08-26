ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Εξω η Ελλάδα από το ιμπεριαλιστικό σφαγείο!

Με σύνθημα «Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης» και απαίτηση για «καμία στήριξη και συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ» πραγματοποιήθηκαν μαζικές και μαχητικές συγκεντρώσεις το απόγευμα της Κυριακής και στις πόλεις της Θεσσαλίας.

Ανθρωποι όλων των ηλικιών ανταποκρίθηκαν στα καλέσματα των μαζικών φορέων και κατήγγειλαν τη συνεχιζόμενη βαρβαρότητα του κράτους - τρομοκράτη απέναντι στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης. Καταδίκασαν τη στάση της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των κομμάτων που στηρίζουν τη «στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ», το ΝΑΤΟ και την πολιτική των ΗΠΑ - ΕΕ, μπλέκοντας, έτσι, τη χώρα στα πολεμικά τους σχέδια, μετατρέποντάς την σε ένα απέραντο αμερικανοΝΑΤΟικό ορμητήριο. Γι' αυτό διατράνωσαν την απαίτησή τους να σταματήσει η Θεσσαλία να αποτελεί προγεφύρωμα πολέμου των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ σε βάρος άλλων λαών, γεγονός που καθιστά τη χώρα θύτη και τον λαό της στόχο αντιποίνων.

Στη Λάρισα στη μαζική συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου, των σωματείων και των μαζικών φορέων χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αριστείδης Λαμπρούλης, εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης, ο Μαρσέλ Βελικάι εκ μέρους των Φοιτητικών Συλλόγων και ο Χρήστος Μπίκας εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Κωνσταντίνος Κούμας».





Παρευρέθηκαν η, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέας της ΕΠ Θεσσαλίας, ο, μέλος της ΚΕ και ο, βουλευτής Λάρισας του ΚΚΕ.

Την κεντρική ομιλία έκανε ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του ΕΚΛ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέδειξε πως το εργατικό κίνημα στην πόλη δεν πρόκειται να αποδεχτεί «η περιοχή της Θεσσαλίας να αποτελεί ορμητήριο πολέμου. Με μια σειρά από υφιστάμενες δομές όπως η 110 Πτέρυγα Μάχης, που αναβαθμίζεται σε κέντρο στρατηγικών στρατιωτικών επενδύσεων για ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, η 1η Στρατιά να έχει αναλάβει τον συντονισμό του πολέμου στην Ερυθρά Θάλασσα, η 111 Πτέρυγα Μάχης στη Νέα Αγχίαλο, το Στρατόπεδο Γεωργούλα στη Νέα Ιωνία, που παρέχουν στήριξη στις δολοφονικές μηχανές των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ κ.ά. Δεν θα ανεχτούμε η χώρα και η περιοχή μας να γίνεται τόπος ανάπαυσης εγκληματιών πολέμου».

Η μαχητική πορεία που ακολούθησε μετά τη συγκέντρωση κατέληξε στην 1η Στρατιά, όπου βρίσκεται το ευρωενωσιακό Στρατηγείο, το οποίο αποτελεί την έδρα της πολεμικής επιχείρησης «Aspides» στην Ερυθρά Θάλασσα. Εξω από την αστυνομοκρατούμενη πύλη του στρατοπέδου οι διαδηλωτές άναψαν καπνογόνα στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης και άφησαν στο οδόστρωμα το μήνυμα «Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά».

«Ο Βόλος πρέπει να γίνει λιμάνι των λαών, όχι ορμητήριο ξένων στρατών», ήταν το μήνυμα που έστειλαν από τη συγκέντρωση του Βόλου τα εργατικά σωματεία και οι φορείς της πόλης. Οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν τη χρήση του λιμανιού της πόλης από αμερικανικές και ΝΑΤΟικές δυνάμεις τα τελευταία χρόνια, αλλά και την ύπαρξη στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή που παρέχουν στήριξη στις πολεμικές ανάγκες των φονιάδων των λαών. Ακολούθησε δυναμική πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου ακούστηκε δυνατά «Στης Γάζας τα συντρίμμια που σφίγγει ο κλοιός, σηκώνει το κεφάλι ο ήρωας λαός».

Η απαίτηση να σταματήσει εδώ και τώρα η εμπλοκή και η στήριξη της χώρας στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού διατρανώθηκε και στη μαχητική συγκέντρωση και πορεία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων. Με συνθήματα, πανό και με τις παλαιστινιακές σημαίες στα χέρια οι διαδηλωτές κάλεσαν τον λαό της πόλης να δυναμώσει τον αγώνα για να σταματήσει κάθε επιχείρηση του κράτος - τρομοκράτη που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Συγκέντρωση έγινε και στην πλατεία της Ελασσόνας.