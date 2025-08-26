ΣΥΡΙΑ

Εντείνονται οι διαβουλεύσεις των τζιχαντιστών με το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να «ενθαρρύνουν» και να διευκολύνουν το παζάρι ανάμεσα στην κυβέρνηση των τζιχαντιστών της Συρίας και το Ισραήλ, με τον «μεταβατικό» τζιχαντιστή πρόεδρο Αχμεντ αλ Σαράα να επιβεβαιώνει σε Αραβες δημοσιογράφους την Κυριακή (σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News Arabia) ότι είναι σε εξέλιξη «προχωρημένες συνομιλίες» με το Ισραήλ για μία συμφωνία «ασφαλείας».

Ο Αλ Σαράα φέρεται να είπε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να βασιστεί στη συμφωνία του 1974 και στις «γραμμές αποτροπής» που είχαν καθοριστεί μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ. Ανέφερε πως μολονότι κατά τον ίδιο σήμερα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ειρηνευτική συμφωνία, διαβεβαίωσε πως «δεν θα διστάσει να αποδεχθεί» οποιαδήποτε λύση ωφελεί τη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.

Ο Σαράα καλείται ουσιαστικά να αναγνωρίσει την κατοχή και τον έλεγχο των συριακών εδαφών από το Ισραήλ, με οικονομικά και πολιτικά ανταλλάγματα που θα παράσχουν οι ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου.

Οι έως τώρα πληροφορίες για τους όρους αυτής της πιθανής συμφωνίας με το Ισραήλ αναφέρουν πως συμπεριλαμβάνουν μια σειρά ισραηλινές απαιτήσεις, όπως την αποστρατιωτικοποίηση της συριακής πλευράς των υψιπέδων του Γκολάν, την απαγόρευση ανάπτυξης δυνάμεων του συριακού στρατού στην περιοχή, τον αποκλεισμό κάθε οπλικού συστήματος που θα μπορούσε να απειλήσει το Ισραήλ και τη δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου» προς την περιοχή των Δρούζων στη νότια Συρία.

Σε αντάλλαγμα, η Δαμασκός θα εξασφαλίσει οικονομική και πολιτική αποκατάσταση των σχέσεων με ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Συρίας.

Χτες η συριακή τηλεόραση μετέδωσε πως οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την «όγδοη διείσδυση σε λιγότερο από 24 ώρες» σε περιοχές της νότιας Συρίας με την υποστήριξη τεθωρακισμένων του στρατού στο Μπέτι Τζιν (περίχωρα της Δαμασκού) και κατέλαβαν τον λόφο Bat al Warda, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Ερμών (μεγάλες περιοχές του οποίου κατέλαβαν οι ισραηλινές δυνάμεις τον περασμένο Δεκέμβρη, αμέσως μετά την επικράτηση των τζιχαντιστών στη Συρία).

15 με 20 Σεπτέμβρη οι «εκλογές» - φιάσκο

Το ίδιο διάστημα η κυβέρνηση των τζιχαντιστών ανακοίνωσε ότι οι «εκλογές» για τα δύο τρίτα των εδρών της βουλής (το άλλο 1/3 θα διοριστεί απευθείας από τον τζιχαντιστή πρόεδρο...) θα γίνουν από τις 15 έως τις 30 Σεπτέμβρη.

Θα εξαιρεθούν ωστόσο «λόγω προκλήσεων ασφαλείας» οι ακόλουθες τρεις επαρχίες: Σουέιντα, Χασάκε και Ράκα.

Στη νότια επαρχία Σουέιντα τον Ιούλιο ξέσπασαν πολύνεκρες συγκρούσεις Δρούζων, Βεδουίνων και τζιχαντιστών των δυνάμεων της Δαμασκού, με άμεση στρατιωτική επέμβαση του Ισραήλ, ενώ οι επαρχίες Χασάκε και Ράκα τελούν ουσιαστικά υπό τον έλεγχο των Κούρδων των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF), οι οποίοι και διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τη διεξαγωγή των εκλογών - κοροϊδία που ετοιμάζει η Δαμασκός.

Την Κυριακή, η κουρδική τοπική κυβέρνηση στη βορειοανατολική Συρία εξέδωσε ανακοίνωση απορρίπτοντας τη διεξαγωγή των εν λόγω «εκλογών», χαρακτηρίζοντάς τες «βήμα που δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία και δεν εκπροσωπεί διόλου τη βούληση των πολιτών» της χώρας.

Τονίζεται πως από τη διαδικασία των επικείμενων «εκλογών» αποκλείεται πάνω από το 50% των Σύρων που αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν βίαια στη διάρκεια του πολέμου, αλλά και από πολιτικές διώξεων που εμποδίζουν τη συμμετοχή τους. Απορρίπτει επίσης τον χαρακτηρισμό «επισφαλείς» που έδωσαν οι αρχές των τζιχαντιστών στις επαρχίες Χάσακε και Ράκα, λέγοντας πως το έκαναν για να δικαιολογήσουν τις πολιτικές αποκλεισμού που εφαρμόζουν σε βάρος διαφόρων τμημάτων του πληθυσμού. Κάλεσαν τέλος τον ΟΗΕ να μην αναγνωρίσει τις εκλογές λέγοντας πως είναι «αντίθετες με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Ας σημειωθεί ότι την Κυριακή ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Συρία και πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, συναντήθηκε και με ηγετικό στέλεχος των Δρούζων του Ισραήλ, συζητώντας μαζί του την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και στη νότια Συρία μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις του περασμένου Ιουλίου.