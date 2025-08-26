ΚΚ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

Καταγγέλλει τις στρατιωτικές κινήσεις και τα σχέδια των ΗΠΑ

Την κλιμάκωση της επιθετικότητας των ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα καταγγέλλει το ΚΚ Βενεζουέλας (PCV) που σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την περασμένη Παρασκευή καταδίκασε τους «στρατιωτικούς ελιγμούς από τις ΗΠΑ στην Καραϊβική» και τόνισε ότι «ο λαός πρέπει να απορρίψει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να αντιμετωπίσουν τη Λατινική Αμερική ως την "πίσω αυλή" τους».

Το μέλος του ΠΓ της ΚΕ, Πέδρο Εουσέ, υπογράμμισε ότι το PCV «καταδικάζει όλες τις απειλές, όλες τις αποφάσεις που ανακοινώνει ο Πρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, όσον αφορά μια στρατιωτική επίθεση στην Καραϊβική, με το πρόσχημα ότι αντιμετωπίζει τρομοκρατικές οργανώσεις και διακινητές ναρκωτικών».

Και πρόσθεσε: «Εμείς το έχουμε πει καθαρά: Οι λαοί πρέπει να απορρίψουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διαχειρίζονται τη Βενεζουέλα και αυτήν την περιοχή του κόσμου σαν να είναι "πίσω αυλή" τους».

Σημείωσε ότι είναι «ο λαός της Βενεζουέλας που πρέπει να λύσει την οικονομική, πολιτική, κοινωνική - καπιταλιστική κρίση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη» και «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη χονδροειδή παρέμβαση, την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ, όπως παραδοσιακά έχουν κάνει (πολλές φορές). Παραδοσιακά έχουν αναπτύξει σχέδια ανατροπών, παρεμβάσεων, απομάκρυνσης κυβερνήσεων, "τοποθέτησης" κυβερνήσεων που τους ενδιαφέρουν».

Καταλήγοντας είπε ότι «πρέπει να αντιταχθούμε σε κάθε παρεμβατική αξίωση, στρατιωτική επίθεση, πολιτική - οικονομική κατά των λαών», υπογραμμίζοντας ότι πρέπει «στην έξοδο από την καπιταλιστική κρίση, πρωταγωνιστές να είναι οι εργαζόμενοι, για επαναστατικές αλλαγές στην κοινωνία μας, που σε πρώτο πλάνο χρειάζεται να έχουν την ανάληψη της εξουσίας από την εργατική τάξη και τον εργαζόμενο λαό».