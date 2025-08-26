ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέα ισραηλινή επιδρομή ενώ συνεχίζονται τα παζάρια μέσω ΗΠΑ

Στο φόντο των εντεινόμενων αμερικανικών πιέσεων για αφοπλισμό της, καθώς και παλαιστινιακών οργανώσεων που δρουν στον, ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Συρία και πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία,- ο οποίος έχει αναλάβει ειδική αποστολή και στον Λίβανο - συνέχισε το Σαββατοκύριακο τα παζάρια και στο Ισραήλ.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνομιλίες που είχε την Κυριακή στην Ιερουσαλήμ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπ. Νετανιάχου, ο Μπάρακ συζήτησε το ενδεχόμενο αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων κατοχής από περιοχές του Λιβάνου (ενδεχομένως και της Συρίας), ως «αντάλλαγμα» για τον επιδιωκόμενο από τις ΗΠΑ αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά και διευκολύνοντας μια συμφωνία «ασφαλείας» ανάμεσα σε Δαμασκό και Τελ Αβίβ ως προπομπό μελλοντικής συρο-ισραηλινής «συμφωνίας του Αβραάμ».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, παρόντες στη συνάντηση Μπάρακ - Νετανιάχου ήταν οι Ισραηλινοί υπουργοί Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και Αμυνας Ι. Κατς και ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μ. Χάκαμπι.

Μετά τη συνάντηση το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση, υποστηρίζοντας πως τα ισραηλινά στρατεύματα κατοχής θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από τον Λίβανο «αν» ξεκινήσει και ολοκληρωθεί η διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η ηγεσία του Λιβάνου πήρε μία «μνημειώδη απόφαση» που συνιστά «κρίσιμη ευκαιρία» για τη χώρα «να ανακτήσει την κυριαρχία της».

Την ίδια ώρα, βέβαια, το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος εξαπολύει νέες επιθέσεις κατά του Λιβάνου. Χθες πραγματοποίησε επιδρομή στην κωμόπολη Τεμπνίν του νοτίου Λιβάνου, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο.

Σε αυτό το φόντο, η Χεζμπολάχ και το (επίσης σιιτικό) Κίνημα Αμάλ ανήγγειλαν ότι θα πραγματοποιήσουν αύριο κινητοποίηση διαμαρτυρίας απέναντι στα κυβερνητικά σχέδια αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Ο δε ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε χθες ότι η λιβανέζικη κυβέρνηση πρέπει πρώτα να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ συμμορφώνεται με τη συμφωνία εκεχειρίας της 27ης Νοεμβρίου προτού διεξαχθούν οι συνομιλίες για τη στρατηγική εθνικής άμυνας. Επανέλαβε δε την άρνηση της οργάνωσης να αφοπλιστεί.

Στο μεταξύ, χτες ανακοινώθηκε ότι αντιπροσωπεία της κυβέρνησης των τζιχαντιστών της Συρίας θα επισκεφθεί αυτή τη βδομάδα τη Βηρυτό, για να προετοιμάσει μία συνάντηση «υψηλού επιπέδου» μεταξύ αξιωματούχων αμφοτέρων χωρών.

Ρεπορτάζ της εφημερίδας «al Akhbar» ανέφερε πως πρόκειται αξιωματούχοι από τα υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Συρίας να μεταβούν στη Βηρυτό για να συζητήσουν χερσαίες και θαλάσσιες συνοριακές διαφορές, το θέμα των Σύρων κρατουμένων σε φυλακές του Λιβάνου και θέματα διμερούς συνεργασίας.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, γαλλικό σχέδιο απόφασης με στόχο την ανανέωση της θητείας της αποστολής περίπου 10.800 κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Νότιο Λίβανο (UNIFIL) έως τον Αύγουστο του 2026 θα συζητούσαν αργά χτες τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο σχέδιο απόφασης διατυπώνεται παράλληλα η «πρόθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας να εργαστεί για την απόσυρση» των κυανόκρανων, «με σκοπό η λιβανική κυβέρνηση και μόνο να εγγυάται την ασφάλεια στον νότο».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν τάχθηκε υπέρ της παραμονής των κυανοκράνων.

Νέες ισραηλινές επιδρομές στην Υεμένη

Στο μεταξύ, νέες αιματηρές επιθέσεις αυτή τη φορά στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, εξαπέλυσε την Κυριακή το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «αντίποινα» σε εκτοξεύσεις πυραύλων των Χούθι.

Από τις ισραηλινές επιθέσεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου άλλοι 90. Προκλήθηκαν σοβαρές καταστροφές και πλήγματα σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, δυο ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς (εκ των οποίων ο ένας είχε ήδη ξανά γίνει στόχος πριν μια εβδομάδα) και κτίρια των δυνάμεων ασφαλείας κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου απείλησε τους Χούθι πως θα πληρώσουν «πολύ ακριβά» τις επιθέσεις στο Ισραήλ, ενώ οι Χούθι από την πλευρά τους απάντησαν πως θα «ανταποδώσουν» την επίθεση και ότι «θα συνεχίσουμε την κλιμάκωση ωσότου να τερματιστεί η επίθεση και να αρθεί ο αποκλεισμός (του Ισραήλ) στη Λωρίδα της Γάζας».