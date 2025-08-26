Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Στο πλευρό της Παλαιστίνης σωματεία και φορείς

Την αλληλεγγύη τους στον λαό της Παλαιστίνης εξέφρασαν την Κυριακή εργατικά σωματεία και φορείς σε πολλές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα καταδίκης στα δολοφονικά σχέδια του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ που μαζί με ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ σφαγιάζουν χιλιάδες αμάχους και απαιτώντας να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ.

Στην Κοζάνη πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση εργατικών σωματείων και άλλων φορέων στην κεντρική πλατεία και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία, όπου τα μηνύματα αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης ήχησαν στους δρόμους της πόλης. Από το βήμα της συγκέντρωσης μίλησε ο Κώστας Χατζηδαμιανός, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Ν. Κοζάνης.

Στην Καστοριά,πραγματοποιήθηκε πλατιά εξόρμηση έξω από την Αντιπεριφέρεια και ακολούθησε πορεία.

Στην πλατεία των Γρεβενών, η συγκέντρωση σωματείων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απαίτησε να σταματήσει η συνεργασία με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ, να σταματήσει η επιχείρηση πλήρους κατοχής στη Γάζα, να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη έστειλαν εργατικά σωματεία και από την πόλη της Πτολεμαΐδας.

Ταυτόχρονα, το μήνυμα της αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό εξέφρασαν φορείς και στη Φλώρινα, πραγματοποιώντας συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης.

    

ΚΟΣΜΟΣ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
