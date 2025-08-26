Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Μαζικές συγκεντρώσεις στη Στερεά Ελλάδα

Χαλκίδα
Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» ακούστηκε δυνατά και στη Στερεά Ελλάδα, στέλνοντας μαζικό και δυναμικό μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και απαιτώντας να σταματήσει η γενοκτονία και τα σχέδια εκτοπισμού του από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Πλήθος εργαζομένων, νεολαίας, οικογενειών με τα παιδιά τους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα συνδικάτων και μαζικών φορέων, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις σε Χαλκίδα, Λιβαδειά, Καμένα Βούρλα και Ιτέα, δείχνοντας για ακόμη μία φορά έμπρακτα την αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό για τη βαρβαρότητα που βιώνει, τους βομβαρδισμός και τον λιμό.

Με συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν» οι διαδηλωτές απαίτησαν να σταματήσει τώρα η γενοκτονία, να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος - δολοφόνο που ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη γενοκτονία με την πλήρη κατάληψη της Γάζας, με τον λιμό εκατοντάδων χιλιάδων, με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τον τόπο τους.

Μαζική και δυναμική ήταν η συγκέντρωση που κάλεσε το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας στην παραλία της Χαλκίδας, όπου κρεμάστηκε μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία. Να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, καθώς και ο αγώνας για την απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, κάλεσε στην ομιλία του ο Γιάννης Τζαβάρας, γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, ενώ ακολούθησε πορεία με παλμό και συνθήματα μέχρι την παλιά γέφυρα Χαλκίδας.

Ιτέα
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των εργαζομένων και του λαού στη συγκέντρωση που κάλεσε το Εργατικό Κέντρο Λαμίας στην παραλία των Καμένων Βούρλων, ενώνοντας τη φωνή τους με τους εργαζόμενος και τον λαό σε ολόκληρη τη χώρα. Στον χαιρετισμό του ο Γιώργος Οικονόμου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, τόνισε ότι εργαζόμενοι έχουν αποδείξει ότι στέκονται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας με όλη τη χώρα και την αλληλεγγύη μας στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης και κάλεσε να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στα δολοφονικά σχέδια του κράτους του Ισραήλ.

Μαζική και δυναμική ήταν και η κινητοποίηση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό που κάλεσε το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας στην παραλία της Ιτέας. Στη συγκέντρωση απευθύνθηκε χαιρετισμός από Παλαιστίνιο που ζει στην Ιτέα. Μίλησε η Ειρήνη Καραχάλιου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ενώ ακολούθησε πορεία στην παραλία.

Την αλληλεγγύη τους στον λαό της Παλαιστίνης εξέφρασαν επίσης ακόμη μία φορά εργαζόμενοι και ο λαός της Λιβαδειάς, με κινητοποίηση στις πηγές της Κρύας, απαιτώντας να σταματήσουν η γενοκτονία και τα σχέδια του Ισραήλ για πλήρη κατοχή και εκτοπισμό των Παλαιστινίων.

    
