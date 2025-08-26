ΗΠΑ

Ο Τραμπ απειλεί να αναπτύξει στρατό και σε άλλες πόλεις

Στο πλαίσιο της ενδοαστικής όξυνσης στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ επαναλαμβάνει απειλές για ανάπτυξη δυνάμεων του στρατού και της Εθνοφρουράς και σε άλλες μεγαλουπόλεις με Δημοκρατικούς δημάρχους ή κυβερνήτες, μετά την Ουάσιγκτον.

Προχτές ο Τραμπ δήλωσε ότι επειδή «είναι πολύ άσχημη» η εγκληματικότητα στη Βαλτιμόρη, σκέφτεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς «για να καθαρίσουμε αμέσως το έγκλημα».

Στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον περιπολούν τις τελευταίες βδομάδες πάνω από 2.200 εθνοφρουροί, έχοντας πάρει μάλιστα από τον υπουργό Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ εντολή οπλοφορίας. Οι περισσότεροι είναι εθνοφρουροί από πολιτείες με Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες (Δυτική Βιρτζίνια, Νότια Καρολίνα κ.ά.). Στην πόλη έχουν σταλεί επίσης πράκτορες ομοσπονδιακών υπηρεσιών (FBI, ICE, DEA), για «την αποκατάσταση της ασφάλειας».

Παράλληλα η εφημερίδα «Washington Post» ανέφερε το Σαββατοκύριακο, επικαλούμενη κρατικές πηγές, πως το Πεντάγωνο καταρτίζει σχέδιο ανάπτυξης στρατιωτών και στο Σικάγο.

Η κυβέρνηση Τραμπ αξιοποιώντας την «εγκληματικότητα» επιχειρεί την κλιμάκωση της καταστολής ενάντια σε μετανάστες. Προ ημερών ανακοίνωσε πως θα εντείνει τους ελέγχους στους λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταναστών που βρίσκονται στις ΗΠΑ και έχουν κάνει αίτηση για βίζα ή πράσινη κάρτα, ώστε να εντοπίζονται οι «αντιαμερικανικές ιδεολογίες».

Η νέα οδηγία βασίζεται σε ψυχροπολεμική αντικομμουνιστική διάταξη που απαγορεύει την πολιτογράφηση μελών κομμουνιστικών ή αναρχικών οργανώσεων.

Την Κυριακή, στο μεταξύ, ο Τραμπ επέκρινε τα τηλεοπτικά δίκτυα NBC και ABC ως «δύο από τα χειρότερα και πιο μεροληπτικά δίκτυα στην ιστορία», προσθέτοντας ότι θα υποστήριζε την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) στην ανάκληση των αδειών των τηλεοπτικών τους σταθμών.

«Αυτά τα δίκτυα μου δίνουν το 97% των αρνητικών ρεπορτάζ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του την Κυριακή. Αποκαλώντας τα «βραχίονα του Δημοκρατικού Κόμματος», ανέφερε ότι «σύμφωνα με πολλούς, πρέπει να ανακληθούν οι άδειές τους από την FCC».