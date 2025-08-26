Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Επόμενος αγωνιστικός σταθμός η μεγάλη συναυλία στην Πετρούπολη

ΠΑΜΕ: Να μετατραπεί σε μια μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης, όλοι στις 3 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Πέτρας!

Με το τέλος της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, το ραντεβού ανανεώθηκε για τη μεγάλη συναυλία «Με του κόσμου τους λαούς!» που οργανώνει την Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη το Συνδικάτο Οικοδόμων με τους «Κοινούς Θνητούς» στο Θέατρο Πέτρας, στην Πετρούπολη.

Μια συναυλία που παίρνει τα χαρακτηριστικά διαδήλωσης, με τα σωματεία να απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής δίνοντας συνέχεια στην έκφραση της αλληλεγγύης στον ήρωα λαό της Παλαιστίνης.

ΠΑΜΕ: Ολοι στη μεγάλη συναυλία!

Κάλεσμα σε όλα τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στη συναυλία απευθύνει το ΠΑΜΕ, «για να την μετατρέψουμε σε μια μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης».

Εισιτήρια για τη συναυλία διατίθενται:

Στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, 210.3827.122, info@syndikatooikodomonathinas.gr από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. και στα παραρτήματά του από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.).

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.more.com/gr-el/tickets/music/me-tou-kosmou-tous-laous-koinoi-thnitoi

    

Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
