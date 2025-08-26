Νέες συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Κάλεσμα για τη συγκρότηση ενός «εθνικού μετώπου» αντιμετώπισης των προσπαθειών των ΗΠΑ να υποτάξουν το Ιράν και να ανατρέψουν την ηγεσία του απηύθυνε την Κυριακή ο Ιρανός Ανώτατος ηγέτης, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ συνεχίζονται παράλληλα τα παζάρια με τη «Δύση» για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Αμερικανοί πράκτορες στην Ευρώπη συναντήθηκαν για να συζητήσουν ποια κυβέρνηση θα πρέπει να κυβερνήσει το Ιράν μετά την Ισλαμική Δημοκρατία», δήλωσε ο Χαμενεΐ, περίπου δύο μήνες μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές και άλλες εγκαταστάσεις.

Σήμερα πάντως Ιρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν στη Γενεύη συνομιλίες με αξιωματούχους της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας (χώρες γνωστές ως Ε3) με επίκεντρο το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τις απειλές των εν λόγω ευρωπαϊκών χωρών για επαναφορά των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν που είχαν αρθεί με τη διεθνή συμφωνία του 2015.

Στο μεταξύ χτες οι Πρόεδροι του Ιράν Μ. Πεζεσκιάν και της Ρωσίας Βλ. Πούτιν συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις γύρω από το ιρανικό πυρηνικών πρόγραμμα ενόψει και των σημερινών συνομιλιών στη Γενεύη. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στο περιθώριο της επικείμενης συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης (SCO) στο Τιεντζίν της Κίνας στα τέλη του μήνα.

Νεκροί 6 ένοπλοι σε Σιστάν - Μπαλουχιστάν

Οι ιρανικές δυνάμεις σκότωσαν το Σάββατο έξι ενόπλους και συνέλαβαν άλλους δύο σε επιδρομή στη νοτιοανατολική επαρχία Σιστάν - Μπαλουχιστάν. Τα κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι ένοπλοι ήταν μέλη «τρομοκρατικής» ομάδας που συνδέεται με το Ισραήλ.

Την Παρασκευή η οργάνωση Τζάις αλ-Αντλ (Στρατός της Δικαιοσύνης), την οποία η Τεχεράνη θεωρεί τρομοκρατική, ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση στο Σιστάν - Μπαλουχιστάν που σκότωσε 5 αστυνομικούς.