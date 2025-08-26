ΠΑΤΡΑ

Με αυτούς που αγωνίζονται για τη ζωή, το δίκιο και τη λευτεριά!

Ενα σαφέστατο, δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης στον σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, ότι δεν είναι μόνος του στον αγώνα που δίνει για τη λευτεριά του, στα δεινά που του προκαλεί το κράτος - δολοφόνος του Ισραήλ με τις πλάτες των συμμάχων του ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και ελληνικής κυβέρνησης, έστειλαν εργαζόμενοι, λαϊκός κόσμος και νεολαία της Πάτρας.

Με δυναμική συγκέντρωση το απόγευμα της Δευτέρας στην πλατεία Τριών Συμμάχων, μετά από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου και της Επιτροπής Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, απαιτήθηκε επιπλέον να μη δίνεται καμιά στήριξη στο κράτος - τρομοκράτη, να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Παράλληλα, οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν καμιά συνεργασία, πολιτική, οικονομική, στρατιωτική ή άλλη της Ελλάδας με το Ισραήλ, να μην έχει καμιά εμπλοκή η χώρα μας στα σφαγεία του ιμπεριαλιστικού πολέμου όπου Γης.

Τα συνθήματα «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά» ακούστηκαν ξανά, δυνατά, από λαϊκό κόσμο που βρέθηκε στο κέντρο της Πάτρας από κάθε γωνιά της πόλης, σημειώνοντας πως το δίκιο είναι με την πάλη των λαών, απέναντι στα δεινά που καθημερινά αντιμετωπίζουν.

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσε επίσης αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής, με επικεφαλής τον δήμαρχο, Κώστα Πελετίδη.

Στην ομιλία της εκ μέρους της Διοίκησης του ΕΚΠ, η, γενική γραμματέας του συνδικαλιστικού φορέα, στάθηκε στη δραματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Γάζα, με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, με το 83% αυτών να αποτελούν άμαχο πληθυσμό, επισημαίνοντας:

«Εδώ, όπως και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, είμαστε με αυτούς που αγωνίζονται για τη ζωή, το δίκιο και τη λευτεριά».

Και σημείωσε σε άλλο σημείο, καλώντας να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ, όπως και του Πανεπιστημίου της Πάτρας με άλλα του κράτος - δολοφόνου: «Συνεχίζουμε να τονίζουμε καθαρά τον κρίσιμο - και γι' αυτό επικίνδυνο για τον λαό - ρόλο που παίζουν τα στρατιωτικά αεροδρόμια της χώρας, καθώς λειτουργούν ως ΝΑΤΟικές επιθετικές βάσεις στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ. Ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα, τα αεροδρόμια του Αραξου, της Ανδραβίδας και του Ακτίου έχουν αναβαθμιστεί και αξιοποιούνται όχι απλώς ως σταθμοί της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά ως κόμβοι εκπαίδευσης πολυεθνικών δυνάμεων, ενίσχυσης και στήριξης πολεμικών επιχειρήσεων ενάντια στους λαούς.

Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ελλάδας - Ισραήλ, που διεξάγονται πάνω από δέκα χρόνια, έχουν προσφέρει πολύτιμη εμπειρία στη δολοφονική ισραηλινή πολεμική μηχανή, εμπειρία που αξιοποιείται στα εγκλήματα στη Μέση Ανατολή».

Εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης χαιρετισμό απεύθυνε η Σοφία Ευθυμιάδη.

Ακολούθησε πορεία με συνθήματα στους δρόμους της πόλης, όπου στην κεφαλή βρέθηκε μια μεγάλη σημαία της Παλαιστίνης, με τους συγκεντρωμένους να απαιτούν, μεταξύ άλλων, απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και ευρωατλαντικούς - ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, καμία εμπλοκή με οποιοδήποτε πρόσχημα και με οποιονδήποτε τρόπο.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα και στο Μεσολόγγι, από εργατικά συνδικάτα.

Και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον πολύ σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ, πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής εργαζόμενοι, νέοι και λαϊκός κόσμος στον Πύργο.

Στο κάλεσμα εργατικών σωματείων και της Επιτροπής Ειρήνης, το «παρών» στην κεντρική πλατεία Σάκη Καράγεωργα έδωσε κόσμος κάθε ηλικίας, απαιτώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τώρα κάθε συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, που με τις πλάτες των συμμάχων του, ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και ελληνικής κυβέρνησης, αιματοκυλά τον λαό της Παλαιστίνης, προχωρά ταυτόχρονα σε κατάληψη της Γάζας.

«Η καρδιά μας, η ψυχή μας βρίσκεται κάτω από τα χαλάσματα της Γάζας, αγκαλιά με τους ξεκληρισμένους, μαζί με όλους αυτούς που ζουν δεκαετίες τώρα την ισραηλινή βαρβαρότητα. Με παιδιά που έχασαν τους γονείς τους, με τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους. Ναι, είμαστε με τους Παλαιστίνιους, πάντα στη σωστή πλευρά, με τους αδικημένους», σημείωσε εισαγωγικά στον χαιρετισμό της η Ελένη Τσίγκλα, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηλείας. Παρέμβαση πραγματοποίησε επίσης ο Γιώργος Καραπάνος, εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης, ενώ πραγματοποιήθηκε πορεία στους δρόμους της πόλης.

Μαχητική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης και πορεία στους δρόμους πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το βράδυ και στο Αίγιο, μετά από κάλεσμα συνδικάτων της πόλης, σημειώνοντας ότι οι λαοί δίνουν αγώνα μαζί με τους Παλαιστίνιους «ως τη λευτεριά τους».

Στην Κεφαλονιά

Στο Αργοστόλι μαχητική συγκέντρωση στην πλατεία Βαλλιάνου πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς - Ιθάκης. Εργαζόμενοι, νεολαία και κόσμος κάθε ηλικίας απαίτησε να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, με τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού φορέα, Σπύρο Καμπίτση, να καλεί στην παρέμβασή του σε δυνάμωμα της αλληλεγγύης από κάθε εργαζόμενο και λαϊκό άνθρωπο.

Μετά τη συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης, με συνθήματα και παλμό, καλώντας σε συνέχεια της πάλης, για απεμπλοκή της Ελλάδας από τα δολοφονικά σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, για λογαριασμό και της ντόπιας αστικής τάξης.

Σε Αγρίνιο και Ζάκυνθο σήμερα

Οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης συνεχίζονται σήμερα. Στο Αγρίνιο στις 8 μ.μ. με κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου στην πλατεία Δημάδη. Επίσης, στις 8 μ.μ. στην Αντιπεριφέρεια (πρώην Νομαρχία), καλεί το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου.