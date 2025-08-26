ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί

Την αλληλεγγύη τους στον ηρωικό παλαιστινιακό λαό ενάντια στον όλεθρο που σπέρνει το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ με τη στήριξη των συμμάχων του ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, εξέφρασαν Σωματεία και φορείς της Θεσσαλονίκης, με τη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση που πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής.

Με τα συνθήματά τους εργαζόμενοι, νέοι, γυναίκες και φοιτητές απαίτησαν να σταματήσει τώρα η συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο, η επιχείρηση πλήρους κατοχής στη Γάζα, η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, απεμπλοκή της Ελλάδας από τα πολεμικά σφαγεία.

Με ένα δρώμενο που εξελισσόταν σε όλη τη διάρκεια της διαδήλωσης, καταγγέλθηκε η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης. Στην κεφαλή της πορείας ήταν μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία, ακολουθούσαν νέοι που κρατούσαν συμβολικά τους νεκρούς τους, γυναίκες και παιδιά τυλιγμένα σε σεντόνια και αμέσως μετά ένα μεγάλο κόκκινο πανί που συμβόλιζε τα ποτάμια αίματος που χύνονται στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Με συνθήματα όπως «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών», «Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν», «Εξω το ΝΑΤΟ, να κλείσουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις», διαδήλωσαν από τον Λευκό Πύργο έως την Αριστοτέλους, με ενδιάμεσο σταθμό το αμερικάνικο προξενείο.





Οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν συνένοχοι

Απαίτησαν «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και δήλωσαν «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί». Παράλληλα σάλπισαν ξεσηκωμό στον λαό της πόλης βροντοφωνάζοντας: «Οι φλόγες του πολέμου είναι στη γειτονιά μας, αν δεν ξεσηκωθούμε θα έρθει η σειρά μας».

Νωρίτερα, στη συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο μίλησε ο Φίλιππος Λαζαρίδης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της «ΒEΤA CAE». Κατήγγειλε «τον νέο γύρο εγκληματικών επιχειρήσεων με την επιστράτευση 60.000 εφέδρων, που δείχνουν τις διαθέσεις του Ισραήλ να κλιμακώσει τη σφαγή. Δεν θα σταματήσουν μέχρι να καταφέρουν να εκτοπίσουν μαζικά εκατομμύρια Παλαιστινίους. Δεν θα σταματήσουν μέχρι να αφανίσουν έναν λαό που παλεύει για την ανεξαρτησία του».

Σημείωσε ότι «η πραγματική αιτία του πολέμου είναι η προώθηση των οικονομικών, ενεργειακών και στρατιωτικών σχεδιασμών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιοχή. Στόχος τους είναι η δημιουργία της λεγόμενης "Νέας Μέσης Ανατολής".

Πάνω από τα συντρίμμια της Γάζας και τα πτώματα των Παλαιστινίων περνούν κρίσιμοι δρόμοι μεταφοράς εμπορευμάτων και Ενέργειας. Πάνω στα υποσιτισμένα παιδιά παίζονται μεγάλα επιχειρηματικά παιχνίδια».

Κατήγγειλε την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το σφαγείο, σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση της ΝΔ, εδώ και δύο χρόνια, σε συνεργασία με την ισραηλινή πρεσβεία, ξεπλένει αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Συμμετέχοντας μάλιστα και ενεργά σε αυτό μέσω του σχεδίου "Aspides". Βαθαίνει συνεχώς τη συνεργασία με το Ισραήλ. Οπως με την πώληση του 100% της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων στον ισραηλινό όμιλο SK Group. Ο ελληνικός λαός δεν ξεχνάει και δεν συγχωρεί τους εναγκαλισμούς του Ελληνα πρωθυπουργού με τον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου».

Και εξέφρασε την απόφαση των εργαζομένων να κλιμακώσουν τον αγώνα. «Εμείς, και από αυτό το βήμα, λέμε καθαρά πως το εργατικό κίνημα βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν συνένοχοι. Δεν θα βάψουν τα χέρια τους με αίμα. Παλεύουμε για να σταματήσει τώρα κάθε επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας. Να ανοίξουν τώρα όλες οι δίοδοι για να περάσει η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια. Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Καμία οικονομική, πολιτική ή στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ».

Το αγωνιστικό ραντεβού ανανεώθηκε στο μεγάλο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, στις 6 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ., στη ΧΑΝΘ αλλά και στη σύσκεψη προετοιμασίας του συλλαλητηρίου που θα γίνει σήμερα Τρίτη, στον πολυχώρο «SOUL».

Μαχητική συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήθηκε και στη Βέροια.