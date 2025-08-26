Μαχητικές κινητοποιήσεις στην Πελοπόννησο

Μαχητικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης των εργαζομένων και του λαού της περιοχής στον πολύ σκληρά δοκιμαζόμενο της Παλαιστίνης, απαιτώντας μεταξύ άλλων τώρα να σταματήσει το δολοφονικό σχέδιο εξόντωσής του από το κράτος - τρομοκράτη Ισραήλ με τις πλάτες των συμμάχων του ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και ελληνικής κυβέρνησης, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής και σε πόλεις της Πελοποννήσου.

Στην Καλαμάτα συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι στο μνημείο του Αγνωστου Ναύτη. Στην παρέμβασή του ο γραμματέας του Συνδικάτου Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα, Γιάννης Λαγογιάννης, χαιρέτισε την έκφραση αλληλεγγύης προς τον λαό της Παλαιστίνης και υπογράμμισε, μεταξύ άλλων: «Χαιρετίζουμε την έκφραση αλληλεγγύης στην πόλη μας και σε όλη τη Μεσσηνία. Τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και τη μηχανοκίνητη πορεία στο αεροδρόμιο της 120 ΠΕΑ. Για να πιέσουμε για το τέλος της γενοκτονίας, για να πιέσουμε να διακοπεί κάθε οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Στην πόλη μας αυτό σημαίνει να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο της 120 ΠΕΑ, η εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων».

Κάλεσε, επίσης, να μην περάσει η λογική «τα κεφάλια μέσα» ειδικά σε συνθήκες πολεμικών προετοιμασιών ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές για τους σχεδιασμούς τους και σε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πέτρος Τσίτουρας, εκ μέρους του Συνδικάτου Οικοδόμων.

Κινητοποιήσεις από εργατικά συνδικάτα και Επιτροπές Ειρήνης πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Κόρινθο με συγκέντρωση στην Εθνική Τράπεζα και πορεία, στην Τρίπολη στην πλατεία Πετρινού και στο Ναύπλιο στην πλατεία Δημαρχείου με πορεία στους δρόμους της πόλης.