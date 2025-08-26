ΙΣΡΑΗΛ

Μαζική αντιπολεμική κινητοποίηση στο Τελ Αβίβ

Παρά την καταστολή, τις απειλές και την πολεμική προπαγάνδα από την κυβέρνηση και τα τα επιτελεία της ισραηλινής αστικής τάξης, δυναμώνουν οι αντιπολεμικές κινητοποιήσεις μέσα στο ίδιο το Ισραήλ, με πρωτοπόρα τη συμβολή του ΚΚ Ισραήλ, καταγγέλλοντας τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και την κατοχή.

Χιλιάδες διαδηλωτές, Εβραίοι και Αραβες, πραγματοποίησαν το Σάββατο συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ, στην πλατεία Habima, απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου και του λιμού στη Γάζα.

Για τη μεγάλη επιτυχία της κινητοποίησης που καλούσαν η Ανώτατη Επιτροπή Παρακολούθησης και δεκάδες μαζικές οργανώσεις, πάλεψαν το ΚΚ Ισραήλ, η ΚΝ Ισραήλ, αγωνιστές του «Χαντάς» (Δημοκρατικό Μέτωπο για την Ειρήνη και την Ισότητα, όπου συμμετέχει και το ΚΚ Ισραήλ).

Διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως: «Αρκετά με τη Γενοκτονία!», «Εβραίοι και Αραβες αρνούνται να είναι εχθροί», «Δεν θα πεθάνουμε στην υπηρεσία των εποικισμών και των ΗΠΑ», καθώς και φωτογραφίες με σκοτωμένα και σκελετωμένα παιδιά της Γάζας.

Ο κεντρικός ομιλητής, Muhammad Baraka, κάλεσε σε τερματισμό του πολέμου εξόντωσης των Παλαιστινίων και σε αναγνώριση του δικαιώματός τους για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους δίπλα στο Ισραήλ.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε κόντρα στα εμπόδια από την ισραηλινή αστυνομία, η οποία ανακάλεσε μόλις μία μέρα πριν τη σχετική άδεια που είχε δώσει για πορεία και συγκέντρωση.

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις από συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων και αιχμαλώτων, ενώ το Φόρουμ Συγγενών Ομήρων και Αγνοουμένων ανακοίνωσε ότι από νωρίς σήμερα το πρωί θα γίνουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με κεντρικό αίτημα την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, κινητοποιήσεις με αφετηρία το παλιό κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Τελ Αβίβ, καθώς και μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της χώρας. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ με διαδήλωση από τον κεντρικό σταθμό τρένων του Τελ Αβίβ.

Ενδοαστικές αντιθέσεις στο Ισραήλ

Στο μεταξύ, εντείνονται ενδοαστικές αντιθέσεις στο Ισραήλ και οι αντιπαραθέσεις κυβέρνησης - αντιπολίτευσης.

Το Σάββατο ο ηγέτης του κόμματος «Εθνική Ενότητα», Μπένι Γκαντς, πρότεινε στον Νετανιάχου τον σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης, με διάρκεια έξι μηνών, «για τη λύτρωση των ομήρων». «Καλώ τον Νετανιάχου, τον Γιαΐρ Λάπιντ και τον Αβιγκντορ Λίμπερμαν. Είναι καιρός να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση λύτρωσης των αιχμαλώτων», είπε ο Γκαντς.

Ο Γ. Λάπιντ, αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, Γες Ατίντ («Υπάρχει μέλλον»), διαθέτει 24 βουλευτές. Ο Λίμπερμαν, του εθνικιστικού κόμματος Ισραέλ Μπεϊτινού («Το Ισραήλ είναι το σπίτι μας»), έχει οκτώ έδρες, όσες και ο Γκαντς. Μαζί με τους 32 βουλευτές του δεξιού κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, τα τρία κόμματα θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού με πλειοψηφία 72 εδρών στην 120μελή Κνεσέτ.

Σύμφωνα πάντως με πολιτικούς παρατηρητές, είναι απίθανο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να αποδεχθεί την πρόταση αυτή.

Νωρίτερα, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να ενέτεινε τις προειδοποιήσεις του για τα σχέδια κατάληψης της Πόλης της Γάζας, καλώντας τον πρωθυπουργό να αποδεχθεί πρόταση κατάπαυσης του πυρός για την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων.