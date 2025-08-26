ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Νέες θηριωδίες από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα

Χωρίς σταματημό συνεχίζονται οι, με τον στρατό του «στρατηγικού εταίρου» των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ να εξαπολύει χθεςστην πόλη, βάζοντας για πολλοστή φορά στο στόχαστρο δημοσιογράφους, διασώστες, υγειονομικούς και άμαχους εκτοπισμένους.

Από τον διπλό βομβαρδισμό σκοτώθηκαν τουλάχιστον 22 Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων οι 6 ήταν δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ, συνεργαζόμενοι με διεθνή ΜΜΕ όπως τα πρακτορεία Reuters και AP και το δίκτυο «Al Jazeera».

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως το δεύτερο πλήγμα του κατοχικού στρατού στο νοσοκομείο εξαπολύθηκε όταν διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι έσπευσαν στον χώρο μετά την πρώτη επίθεση.

Η απευθείας μετάδοση του Reuters από το νοσοκομείο, την οποία παρείχε ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι, διακόπηκε ξαφνικά τη στιγμή του πρώτου πλήγματος, καθώς ο Μάσρι σκοτώθηκε από αυτό. Το δίκτυο «Al Jazeera» μετέδωσε ότι μεταξύ των νεκρών ήταν και ένας δημοσιογράφος του, τρεις εβδομάδες αφού πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε άλλους 4 συνεργάτες του.

Από την αρχή του πολέμου ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει πάνω από 240 Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα σύμφωνα με το Συνδικάτο Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων.

Ο ισραηλινός κατοχικός στρατός με τον γνωστό κυνισμό ανακοίνωσε υποκριτικά πως «λυπάται» για «τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα», υποστηρίζοντας τάχα πως δεν θέτει επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους...

Ο δε Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, όταν ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε ότι... «δεν είμαι χαρούμενος για αυτό. Δεν θέλω να το δω. Ταυτόχρονα, πρέπει να τελειώσουμε όλο αυτό τον εφιάλτη», την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ στηρίζουν με κάθε τρόπο τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο για να προωθήσουν τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις σε νοσοκομεία, τονίζοντας ότι «την ώρα που οι άνθρωποι στη Γάζα λιμοκτονούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβαση που έχουν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνεται περαιτέρω από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις».

Συνολικά, από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 62.744 Παλαιστίνιοι, ενώ το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι πάνω από 300 άνθρωποι, εκ των οποίων 117 παιδιά, έχουν πεθάνει από τον υποσιτισμό που έχει επιβάλει το κράτος - δολοφόνος.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε χτες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να πάρει θέση «μόνιμης επαγρύπνησης», προκειμένου να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους αμάχους και να σταματήσει τον λιμό στη Λωρίδα της Γάζας. Καταδίκασε επίσης την κλιμάκωση της βάρβαρης βίας ένοπλων ορδών Εβραίων εποίκων σε βάρος Παλαιστινίων αμάχων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Ενισχύει τα στρατεύματα η Αίγυπτος κοντά στη Ράφα

Οι κινήσεις του ισραηλινού στρατού με στόχο την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας και οι προσπάθειες εκτοπισμού εκατομμυρίων ανθρώπων στο νοτιότερο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία στην Αίγυπτο, γνωρίζοντας τις προσπάθειες του Ισραήλ να σπρώξει μέρος των απελπισμένων αμάχων προς τη Χερσόνησο του Σινά.

Σε ένα τέτοιο φόντο, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αύξηση των αιγυπτιακών στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα.

Σύμφωνα με το Al-Araby Al-Jadeed, το Κάιρο αναμένει ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις θα αναγκάσουν περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας προς το νότιο τμήμα του θύλακα, κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για σκόπιμες ισραηλινές προσπάθειες να απωθήσουν αμάχους προς τα αιγυπτιακά σύνορα.

Στο μεταξύ η γαλλική κυβέρνηση κάλεσε χτες για εξηγήσεις τον Αμερικανό πρεσβευτή στο Παρίσι Τσαρλς Κούσνερ, μετά τα σχόλιά του εναντίον του Γάλλου Προέδρου Εμ. Μακρόν, που κατηγορείται από τον Αμερικανό διπλωμάτη για «ανεπαρκή δράση» σε ό,τι αφορά την «καταπολέμηση του αντισημιτισμού». «Οι ισχυρισμοί του πρεσβευτή είναι απαράδεκτοι. Ερχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, ιδίως με την αρχή της μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γαλλικού ΥΠΕΞ.

Στις ΗΠΑ μετέβη χτες ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκ. Σάαρ, προκειμένου να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μ. Ρούμπιο, ενόψει των σχεδίων κλιμάκωσης των ισραηλινών επιθέσεων στην Πόλη της Γάζας. Ο Σάαρ θα συναντηθεί και με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, την οποία φιλοξένησε στο Ισραήλ τον περασμένο Μάιο. Θα συμμετάσχει επίσης σε συνδιάσκεψη του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, AIPAC.

Νέες βαρβαρότητες στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ισραηλινή κατοχική βία στη Δυτική Οχθη, με «μπροστάρηδες» ορδές ένοπλων Εβραίων εποίκων και τις μπουλντόζες του στρατού.

Χτες, μπουλντόζες ξερίζωσαν εκατοντάδες δέντρα στο χωριό Αλ Μουγάγιρ, στην κεντρική Δυτική Οχθη, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Αμπντελατίφ Μοχάμεντ Αμπου Αλίγια, αγρότης αυτής της κοινότητας που βρίσκεται κοντά στη Ραμάλα, είπε ότι έχασε ελαιόδεντρα ηλικίας «άνω των 70 ετών» σε μια έκταση δέκα στρεμμάτων.

«Ο στόχος είναι να πάρουν τον έλεγχο και να αναγκάσουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν», σχολίασε ο Γάσαν Αμπου Αλίγια, επικεφαλής ενός τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού.

Πολλοί κάτοικοι είπαν ότι η επιχείρηση ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, ενώ μία παλαιστινιακή ΜΚΟ ανέφερε ότι μέσα σε 3 ημέρες έγιναν τουλάχιστον 14 συλλήψεις στο χωριό.