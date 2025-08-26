ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

«Στη Γάζα χτυπάει του κόσμου η καρδιά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»!

Ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης από την Αθήνα και από δεκάδες πόλεις της χώρας έστειλε την Κυριακή ο λαός, οι εργαζόμενοι, νεολαίοι και κόσμος κάθε ηλικίας, προς τον ήρωα Παλαιστινιακό λαό που δίνει μάχη ζωής και θανάτου.

Από το Σύνταγμα ο λαός της Αθήνας βροντοφώναξε πως «η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά!», δίνοντας δύναμη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης αλλά και σε αγωνιστές και αγωνίστριες εντός του Ισραήλ, οι οποίοι δίνουν σκληρή μάχη απέναντι στην κυβέρνησή τους και αντιμετωπίζουν διώξεις και καταστολή.

Κατήγγειλε την ελληνική κυβέρνηση που είναι συνένοχη στο έγκλημα, που συνεχίζει τη στήριξη στο κράτος - δολοφόνο, που συμμετέχει ενεργά μέσω του σχεδίου «Aspides» και συνεχίζει την οικονομική - πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ.

Τα συνθήματα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», και «οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν» δονούσαν την ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης, καθώς οι προσυγκεντρώσεις από την Παλαιά Βουλή και τα Προπύλαια ανέβαιναν προς το Σύνταγμα.

«Από τη δική σας αλληλεγγύη αντλούμε δύναμη και θέληση»

Με ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα υποδέχτηκε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα τον Γιουσέι Σάλαχ, πρόεδρο του συλλόγου των ατόμων με ειδικές ανάγκες της Παλαιστίνης. Μετέφερε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς απ' τους Παλαιστίνιους που δίνουν τον αγώνα για να κατακτήσουν την ελευθερία τους.





Τόνισε πως το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα με την πλήρη υποστήριξη των ιμπεριαλιστών συμμάχων του, διαπράττει σφαγές πρωτοφανούς αγριότητας σκοτώνοντας στην πλειοψηφία τους παιδιά και γυναίκες, ακρωτηριάζοντας δεκάδες χιλιάδες.

«Πόσα ακόμα παιδιά και γυναίκες πρέπει να πεθάνουν στα ερείπια και από την πείνα ώσπου να πει ο κόσμος φτάνει πια;», διερωτήθηκε και τόνισε πως «το τίμημα είναι βαρύ, η ελευθερία απαιτεί αγώνες και θυσίες, από τη δική σας αλληλεγγύη αντλούμε δύναμη και θέληση» και ευχαρίστησε το ΠΑΜΕ για τη μεγάλη συγκέντρωση που, όπως είπε, «είναι ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Παλαιστινιακός λαός δεν είναι μόνος. Μαζί μπορούμε να βάλουμε τέλος σε αυτά τα εγκλήματα, να ιδρύσουμε ένα πραγματικό παλαιστινιακό κράτος που να μας παρέχει δουλειά, τροφή, ασφάλεια». Αυτά σημείωσε μέσα σε πλήθος χειροκροτημάτων και με το σύνθημα «στης Γάζας τα συντρίμμια που σφίγγει ο κλοιός σηκώνει το κεφάλι ο ήρωας λαός» να ηχεί στο Σύνταγμα.

«Η καταστολή των κινητοποιήσεων, η στοχοποίηση αγωνιστών ακόμα και με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο και η χυδαία συκοφαντία περί αντισημιτισμού από την κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της δεν θα περάσει. Θα παίρνει άμεση και αποφασιστική απάντηση, όπως έγινε με την απόπειρα δίωξης της δασκάλας από τον Ταύρο για δράση αλληλεγγύης μέσα το σχολείο της ή της συναδέλφισσας θεατρολόγου από τη Ζάκυνθο για θεατρική παράσταση που ανέβασε και μάλιστα εκτός σχολικού πλαισίου με τίτλο "Η Αννα Φρανκ συνομιλεί με τα παιδιά της Παλαιστίνης"», σημείωσε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο Σπύρος Μαρίνης, πρόεδρος του ΔΣ της ΔΟΕ και μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ και τόνισε πως «στη Γάζα σήμερα, η παιδική ηλικία δολοφονείται. Τα παιδιά που θα μπορούσαν να είναι μαθητές μας, που θα μπορούσαν να γεμίζουν τα τετράδιά τους με γράμματα και σχέδια, βρίσκονται αντί για τις σχολικές αίθουσες σε μαζικούς τάφους. Η UNESCO μιλάει για εκατοντάδες σχολεία που έχουν ισοπεδωθεί. Κι όμως, ακόμα και μέσα στην καταστροφή, δάσκαλοι και μαθητές συνεχίζουν να προσπαθούν να κρατήσουν τη φλόγα της γνώσης αναμμένη. Αυτό και μόνο είναι μια κραυγή αξιοπρέπειας».

«Τα σημερινά συλλαλητήρια εκφράζουν τη θέλησή μας να σταθούμε δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης, στον "υπέρ βωμών και και εστιών αγώνα του", μέχρι να νικήσει, να μείνει ζωντανός, να σπείρει και να γεννοβολήσει νέες γενιές στη δική τους λεύτερη πατρίδα, που αιώνες κατοικούσαν οι πρόγονοί τους, στο δικό τους κράτος, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ», σημείωσε οεκ μέρους της ΕΕΔΥΕ μιλώντας στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ και σωματείων στο Σύνταγμα.

Τους χαιρετισμούς του Παλαιστινιακού λαού από την πληγωμένη Γάζα που στέκει «ακλόνητος για την ελευθερία, την ανεξαρτησία», για το δικαίωμά του σε ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, μετέφερε στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα ο Χουσεΐν Καρατσά, εκ μέρους της Γενικής Ενωσης Παλαιστινίων Εργατών.

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα το ΠΑΜΕ και αναφέρθηκε στην επίθεση που δέχεται ο Παλαιστινιακός λαός από το Ισραήλ και τους ιμπεριαλιστές συμμάχους του, «στην ασφυκτική πολιορκία που δέχεται ο Παλαιστινιακός λαός, στη στοχοποίηση του Παλαιστινιακού λαού, στην αύξηση των εποικισμών λέγοντας πως πρόκειται για οργανωμένη κρατική τρομοκρατία με στόχο τον εκτοπισμό του Παλαιστινιακού λαού. Αλλά παρά το αίμα, παρά τον πόνο η ελπίδα παραμένει», τόνισε και στάθηκε στην περήφανη στάση του λαού της Παλαιστίνης που απέναντι στον κατακτητή λέει «δεν θα ηττηθούμε».

«Η Γάζα στέκεται όρθια», επισήμανε χαρακτηριστικά. «Σήμερα στεκόμαστε εδώ και καλούμε τον κόσμο να παρέμβει», σημείωσε και είπε πως «επιβεβαιώνεται η ανάγκη να παλέψουμε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς αδικία, κόσμο της ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη είναι ένα καθήκον, ο τερματισμός της κατοχής είναι ο μόνος δρόμος για μια δίκαιη ειρήνη», τόνισε.

«Δόξα σε όσους δεν λυγίζουν, λευτεριά στην Παλαιστίνη», σημείωσε κλείνοντας, με τη συγκέντρωση να του «απαντά» με το ίδιο σύνθημα, «Ζήτω ο διεθνής αγώνας της εργατικής τάξης».

Είμαστε με αυτούς που αγωνίζονται για τη ζωή, το δίκιο και τη λευτεριά

Στην ομιλία του ο Βάλσαμος Συρίγος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και πρόεδρος σωματείου εργαζομένων στο έργο του Ελληνικού, τόνισε μεταξύ άλλων πως «όλοι οι ιμπεριαλιστές καθορίζουν τη στάση τους απέναντι στους φονιάδες σύμφωνα με τις οικονομικές σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Οι όποιες αντιδράσεις γίνονται με σκοπό τη χειραγώγηση της λαϊκής οργής σε κάθε χώρα που φουντώνει απέναντι στη γενοκτονία.

Οι ευχές για ειρήνη, η ασαφής αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, η αερομεταφορά τροφίμων και τα διαβήματα είναι για εσωτερική κατανάλωση, μιας και δεν θίγουν σε τίποτα τον επιτιθέμενο. Με τα στοιχεία που δίνει ο ΟΗΕ πάνω από 600.000 άνθρωποι βρίσκονται επίσημα σε λιμό με αποκλειστική ευθύνη του Ισραήλ. Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει απρόσκοπτα και εμβαθύνει τις στρατιωτικές και οικονομικές συμφωνίες με τους φονιάδες. Τελευταίο περιστατικό το ξεπούλημα της ΕΛΒΟ στους Ισραηλινούς. Να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε οικονομική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο.

Αλήθεια στους πόσες χιλιάδες δολοφονημένους αμάχους και μικρά παιδιά θα λιώσει η καραμέλα, "ναι αλλά η Χαμάς"; Ποια Χαμάς, και ποιοι τρομοκράτες, όταν η μόνη επιλογή που έχουν δύο εκατομμύρια άνθρωποι είναι να αντισταθούν στη γενοκτονία; Να αντισταθούν στον εκτοπισμό. Να αντισταθούν στη βαρβαρότητα. Να αντισταθούν εν κατακλείδι στον θάνατο. Αυτοί λοιπόν θεωρούνται τρομοκράτες και οι εγκληματίες θύματα. Ντρέπεται και η ντροπή. Είμαστε με αυτούς που αγωνίζονται για τη ζωή, το δίκιο και την λευτεριά», σημείωσε και τόνισε πως «όλοι οι λαοί πληρώνουν τις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις και το ξαναμοίρασμα του κόσμου με την ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση μέσα στους χώρους δουλειάς, με τη μεγάλη ακρίβεια σε τρόφιμα στέγη και Ενέργεια. Για τη στήριξη των πολεμικών σχεδιασμών θυσιάζονται οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις στις αναγκαίες υποδομές για την Υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής, συνολικά των λαϊκών αναγκών. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις διώξεις με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο ενάντια σε όποιον εκφράζει την αλληλεγγύη του στους Παλαιστίνιους και σε όποιον διαμαρτύρεται επειδή ξεκουράζονται οι φονιάδες στρατιώτες στα ελληνικά νησιά για να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, ώστε να ξανασυνεχίσουν το μακέλεμα των αμάχων και παιδιών. Συνεχίζουμε με κάθε τρόπο και μέσο τη στήριξη στον λαό της Παλαιστίνης, χωρίς "ναι, αλλά". Ο Παλαιστινιακός λαός αποδεικνύει ότι αν ένας λαός είναι αποφασισμένος, ακόμα και ξυπόλητος μπορεί να τα βάλει με τη φονικότερη μηχανή του κόσμου και να καταφέρει επί δύο χρόνια να αντιστέκεται και να παραμένει στον τόπο του».

Το ραντεβού των διαδηλωτών ανανεώθηκε για την Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη, στη συναυλία του Συνδικάτου Οικοδόμων.