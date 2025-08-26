ΗΠΕΙΡΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ

«Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα!»

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκαν και στην Ηπειρο, την Κέρκυρα και τη Λευκάδα. Στα Ιωάννινα, στη μαζική συγκέντρωση απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου η Χριστίνα Τουλκιαρίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Ιωαννίνων. Η μεγάλη πορεία που ακολούθησε κύκλωσε το κάστρο της πόλης, με κάλεσμα στον λαό των Ιωαννίνων να μην αποδεχτεί τη σφαγή και τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και δεκάδες οικονομικοί μετανάστες από τη Μέση Ανατολή που εργάζονται στις βιομηχανίες τροφίμων της περιοχής.

Στην Κέρκυρα, εργαζόμενοι και νέοι έδωσαν δυναμικό «παρών» με συγκέντρωση στο Πεντοφάναρο και πορεία στα Καντούνια. Ξεχωριστή εικόνα αποτέλεσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων τουριστών που αποθανάτισαν με φωτογραφίες και βίντεο τη δράση, υλικό που ήδη ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση του μηνύματος αλληλεγγύης. Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε ο χαιρετισμός δύο Παλαιστίνιων γυναικών από τη Βηθλεέμ. Με συγκλονιστικά λόγια μετέφεραν τη φρίκη που βιώνει καθημερινά ο λαός τους. Μίλησαν για τη Γάζα ως «τη μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή στον κόσμο» - μια λωρίδα γης μικρότερη από τη μισή Κέρκυρα, όπου πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι είναι παγιδευμένοι χωρίς ελευθερία κινήσεων.

Περιέγραψαν την πολιορκία που επιβλήθηκε από το Ισραήλ για 18 χρόνια και η οποία από τον Οκτώβριο του 2023 έχει εξελιχθεί σε ολοκληρωτικό αποκλεισμό: Ισοπεδωμένες πόλεις, έλλειψη βασικών αγαθών, καταστροφή νοσοκομείων και σχολείων. Αναφέρθηκαν σε γιατρούς που χειρουργούν χωρίς αναισθησία, παιδιά που πεθαίνουν από υποσιτισμό ή θάβονται κάτω από ερείπια. «Αυτό δεν είναι πόλεμος, είναι γενοκτονία», τόνισαν, με τη φωνή τους να συγκλονίζει το πλήθος, το οποίο τις αντάμειψε με θερμό χειροκρότημα και δυνατά συνθήματα: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Αντίστοιχες μαχητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αρτα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα. Στη Λευκάδα, η συγκέντρωση αλληλεγγύης του Εργατικού Κέντρου έγινε το απόγευμα της Δευτέρας στην πλατεία του Αγίου Μηνά.