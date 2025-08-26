ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Αρνητικό ρεκόρ καμένης έκτασης από τη μεγάλη πυρκαγιά

Πάνω από 640.000 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά που έκαιγε επί 11 μέρες στην Πορτογαλία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 530.000 στρεμμάτων που έγιναν στάχτη σε δασική πυρκαγιά τον Οκτώβρη του 2017.

Η δασική πυρκαγιά τέθηκε προχθές υπό έλεγχο, αλλά πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν σε κινητοποίηση στην κεντρική Πορτογαλία για να αποτρέψουν νέα αναζωπύρωση.

Προχθές ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του μετά τον τραυματισμό του στις προσπάθειες κατάσβεσης, ανεβάζοντας σε 4 τους θανάτους από τις δασικές πυρκαγιές στη χώρα.

Η πυρκαγιά στη συμβολή των περιοχών Κοΐμπρα, Γκουάρντα και Καστέλο Μπράνκο, έχει καταστρέψει 644.510 στρέμματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Πορτογαλία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Διατήρηση της Φύσης και των Δασών (ICNF).

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), σχεδόν 2,78 εκατ. στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τα τέλη Ιούλη στην Πορτογαλία.

Το 2017, περισσότερα από 5,63 εκατ. στρέμματα κάηκαν σε πυρκαγιές που προκάλεσαν 119 θανάτους.