Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Αρνητικό ρεκόρ καμένης έκτασης από τη μεγάλη πυρκαγιά

Πάνω από 640.000 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά που έκαιγε επί 11 μέρες στην Πορτογαλία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 530.000 στρεμμάτων που έγιναν στάχτη σε δασική πυρκαγιά τον Οκτώβρη του 2017.

Η δασική πυρκαγιά τέθηκε προχθές υπό έλεγχο, αλλά πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν σε κινητοποίηση στην κεντρική Πορτογαλία για να αποτρέψουν νέα αναζωπύρωση.

Προχθές ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του μετά τον τραυματισμό του στις προσπάθειες κατάσβεσης, ανεβάζοντας σε 4 τους θανάτους από τις δασικές πυρκαγιές στη χώρα.

Η πυρκαγιά στη συμβολή των περιοχών Κοΐμπρα, Γκουάρντα και Καστέλο Μπράνκο, έχει καταστρέψει 644.510 στρέμματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Πορτογαλία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Διατήρηση της Φύσης και των Δασών (ICNF).

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), σχεδόν 2,78 εκατ. στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τα τέλη Ιούλη στην Πορτογαλία.

Το 2017, περισσότερα από 5,63 εκατ. στρέμματα κάηκαν σε πυρκαγιές που προκάλεσαν 119 θανάτους.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Νέα ισραηλινή επιδρομή ενώ συνεχίζονται τα παζάρια μέσω ΗΠΑ
Νέες θηριωδίες από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα
«Στη Γάζα χτυπάει του κόσμου η καρδιά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»!
Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί
Εξω η Ελλάδα από το ιμπεριαλιστικό σφαγείο!
«Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα!»
Με αυτούς που αγωνίζονται για τη ζωή, το δίκιο και τη λευτεριά!
Στις ΗΠΑ ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας
 Εντείνονται οι διαβουλεύσεις των τζιχαντιστών με το Ισραήλ
Μαζικές συγκεντρώσεις στη Στερεά Ελλάδα
«Λευτεριά στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης!»
 Νέες συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
Μαζική αντιπολεμική κινητοποίηση στο Τελ Αβίβ
Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να πάψει κάθε συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο
 Επόμενος αγωνιστικός σταθμός η μεγάλη συναυλία στην Πετρούπολη
Να πάψει τώρα κάθε ελληνική εμπλοκή
 Στο πλευρό της Παλαιστίνης σωματεία και φορείς
Μαχητικές κινητοποιήσεις στην Πελοπόννησο
 Καταγγέλλει τις στρατιωτικές κινήσεις και τα σχέδια των ΗΠΑ
 Ο Τραμπ απειλεί να αναπτύξει στρατό και σε άλλες πόλεις
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ