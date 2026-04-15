ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Κάλεσμα συντονισμού και κλιμάκωσης του αγώνα

Κάλεσμα συντονισμού και έντασης του αγώνα για να γυρίσουν οι εγκλωβισμένοι ναυτεργάτες σώοι στα σπίτια τους, να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό του πολέμου, απευθύνουν τα ναυτεργατικά Σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Σε ανακοίνωσή τους, αναφέρονται σε νέες καταγγελίες ναυτεργατικών σωματείων από άλλες χώρες, που αναδεικνύουν τις άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες για τη ζωή όσων ναυτεργατών βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο.

«Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει την ανάγκη να δυναμώσει η κοινή πάλη των ναυτεργατών, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Τα σωματεία μας ΠΕΜΕΝ και "ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ" συνεχίζουν και εντείνουν τις πρωτοβουλίες για τον διεθνή συντονισμό με ναυτεργατικά σωματεία άλλων χωρών, ώστε να ασκηθεί πίεση για τον ασφαλή επαναπατρισμό όλων των εγκλωβισμένων πληρωμάτων και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους», αναφέρουν τα ναυτεργατικά σωματεία και προσθέτουν:

«Δίνουμε τη μάχη η φωνή μας να φτάσει σε κάθε γωνιά της Γης, όπου υπάρχουν ναυτεργάτες, στις θάλασσες που έχουν μετατραπεί σε "ναρκοπέδια" για τα πλοία και που οι συνάδελφοι καλούνται να παίζουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα, σε μεροκάματα τρόμου και ανασφάλειας, χωρίς να ξέρουν αν θα γυρίσουν σώοι στα σπίτια και τις οικογένειές τους, για να γεμίζουν τα παγκάρια των εφοπλιστών πακτωλό χρημάτων.

Από την πρώτη στιγμή πήραμε πρωτοβουλίες, ώστε με κάθε τρόπο να είμαστε δίπλα στις οικογένειες των ναυτεργατών, που αγωνιούν για τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων τους, που βρίσκονται σε εμπόλεμες περιοχές. Στεκόμαστε δίπλα στους αγώνες του Πανελλαδικού Συντονιστικού των ΑΕΝ, οργανώνοντας μία σειρά από μαζικούς, μαχητικούς αγώνες, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες που εφοπλιστές και κυβέρνηση στέλνουν νέους ναυτεργάτες και δόκιμους να ρισκάρουν τη ζωή τους, για να πλουτίζουν οι εκμεταλλευτές τους.

Τα σωματεία μας συνεχίζουμε ακόμη πιο αποφασιστικά! Προχωράμε συντονισμένα, με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και συνοχή, όπως στις 6 Φλεβάρη, με το ελπιδοφόρο βήμα κοινής πάλης και το μεγάλης διεθνιστικής σημασίας μήνυμα των λιμενεργατών, που το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ από Πειραιά ως Ελευσίνα, μαζί με τους εργαζόμενους από άλλα 20 λιμάνια της Ευρώπης, βροντοφώναξαν ότι δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο.

Στις 5 Μάρτη στην 24ωρη πανελλαδική προειδοποιητική απεργία μας, κάναμε σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα πληρώσουμε με τη ζωή μας τα κέρδη των εφοπλιστών. Εχουμε τη στήριξη δεκάδων σωματείων και φορέων από τη χώρα μας, που από την πρώτη στιγμή στέκονται στο πλευρό μας, στις πολύμορφες δράσεις μας, με μηνύματα αλληλεγγύης και ψηφίσματα, στις μαζικές συσκέψεις που οργανώνονται και συνεχίζουμε ενισχύοντας την κοινή μας δράση με ναυτεργατικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο».

Μέχρι στιγμής, συμπαράσταση στον αγώνα των ναυτεργατών έχουν δηλώσει οι παρακάτω φορείς: Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, ΠΑΜΕ, Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ΠΕΠΡΝ, ΕΝΕΔΕΠ, Σύλλογοι σπουδαστών ΑΕΝ Ασπροπύργου και Ηπείρου, τα σωματεία Μετάλλου Αττικής, Χημικής Βιομηχανίας, Ναυπηγοξυλουργών, επαγγελματιών οδηγών Αττικής - Βοιωτίας και Νήσων Αργοσαρωνικού, Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά, Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής, η ΕΕΔΥΕ Κορυδαλλού - Πειραιά - Κερατσινίου/Δραπετσώνας - Κοκκινιάς, Πανελλήνια Ενωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, τα Σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ Πειραιά, Νίκαιας - Κορυδαλλού, Σαλαμίνας, οι Σύλλογοι Γυναικών Κορυδαλλού, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Πειραιά, Περάματος, Νίκαιας, οι Ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Δ' Δημοτικού Διαμερίσματος Πειραιά, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Κορυδαλλού, ΕΛΜΕ Πειραιά και οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ Νησιών Αργοσαρωνικού, Κερατσινίου - Περάματος, Πειραιά.