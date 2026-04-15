Επισκέψεις σε στρατόπεδα του Εβρου

Αντιπροσωπεία τηςμε επικεφαλής τονβουλευτή του Κόμματος, επισκέφτηκε στρατιωτικές μονάδες του Εβρου την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Απρίλη. Συγκεκριμένα, η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε τα 516 ΜΚ/ΤΠ και 564 ΜΚ/ΤΠ στον Λαγό, το 536 ΜΚ/ΤΠ στην Καβησό και το 644 ΜΚ/ΤΠ στην Αλεξανδρούπολη. Η αντιπροσωπεία του Κόμματος συναντήθηκε με τις διοικήσεις, τα στελέχη και τους στρατιώτες των μονάδων. Πέρα από τις γιορτινές ευχές, παρουσιάστηκαν οι θέσεις του ΚΚΕ για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας, που κάνει επιτακτική ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας για την επιστροφή όλων των στρατιωτικών δυνάμεων και το κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων. Υπογραμμίστηκε τέλος το διαχρονικό ενδιαφέρον του Κόμματος για τα προβλήματα των στρατευμένων και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία αναδεικνύει και με παρεμβάσεις στη Βουλή.