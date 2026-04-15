ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Συνάντηση αντιπροσωπειών στις ΗΠΑ ενώ συνεχίζονται ασταμάτητα οι ισραηλινές επιθέσεις

Υπό τη σφοδρή αντίθεση της Χεζμπολάχ, και εν μέσω ασταμάτητων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και χερσαίων επιθέσεων στον Νότιο Λίβανο, οι πρέσβεις Λιβάνου,, και Ισραήλ,, ξεκίνησαν χτες στην Ουάσιγκτον, παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, άμεσες συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων που εξαπολύονται κατά του Λιβάνου με αφορμή την ενεργό δράση της στρατιωτικής πτέρυγας της Χεζμπολάχ στις ισραηλινές επιχειρήσεις.

Παρόντες στις διαπραγματεύσεις από την πλευρά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι ακόμη ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ισα, και ο σύμβουλος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάικλ Νίντχαμ.

Επόμενος στόχος της διαπραγμάτευσης που χτες κράτησε περίπου δύο ώρες (δίχως να ανακοινωθεί ημερομηνία συνέχισής της) θεωρείται η πιθανή προετοιμασία εδάφους για συνομιλίες που θα οδηγήσουν αργότερα στη σύναψη διπλωματικών σχέσεων, στο πλαίσιο ακόμη μίας «συμφωνίας του Αβραάμ» που θα συνταχθεί με γνώμονα τα αμερικανο-ισραηλινά γεωπολιτικά συμφέροντα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε χτες βράδυ στον στόχο της «ιστορικής» συνάντησης στην Ουάσιγκτον, λέγοντας πως αποσκοπεί στον καθορισμό ενός «πλαισίου για συμφωνία μόνιμης, διαρκούς ειρήνης» μεταξύ Ισραήλ - Λιβάνου. Προειδοποίησε πως πρόκειται για «διαδικασία» που θα κρατήσει «πάνω από μία μέρα και θα διαρκέσει καιρό». Πρόσθεσε ακόμη πως επιδιώκεται να τερματιστούν «20 ή 30 χρόνια επιρροής της Χεζμπολάχ σε αυτό το μέρος του κόσμου,όχι μόνο για τη βλάβη που προκάλεσε στο Ισραήλ αλλά και για τη βλάβη που προκαλεί στον λιβανικό λαό».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ,μετέφερε την αίσθηση της κοινής διαπίστωσης με την Λιβανέζα ομόλογο πως. Συμπλήρωσε επίσης πως «είμαστε ενωμένοι για την απελευθέρωση του Λιβάνου από τη Χεζμπολάχ».

Από την πλευρά της η πρέσβης του Λιβάνου, Ν. Χαμαντέχ, προτίμησε να ρίξει το βάρος σε αιτήματα που αφορούν την παύση των ισραηλινών επιθέσεων κατά της χώρας της και σε μέτρα φροντίδας των εκτοπισμένων αμάχων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το λιβανικό δίκτυο LCBI ζήτησε κατάπαυση του πυρός και επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους. Ζήτησε επίσης να ληφθούν πρακτικά μέτρα για την ανακούφιση της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης από την οποία εξακολουθεί να υποφέρει η χώρα ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Αργότερα χτες βράδυ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε κοινή ανακοίνωση, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την «ασφάλεια του Ισραήλ», τα «κυριαρχικά δικαιώματα του Λιβάνου», θεωρώντας πως οι «επιτυχείς συνομιλίες» μπορούν να φέρουν «βοήθεια για ανοικοδόμηση». Το Ισραήλ πιέζει για πλήρη αφοπλισμό όλων των μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων στον Λίβανο και ο Λίβανος ζητά πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας του 2024 και άμεση ανθρωπιστική βοήθεια.

Τι φέρεται πως συμφώνησαν

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι αντιπροσωπείες Ισραήλ και Λιβάνου στις συνομιλίες συμφώνησαν ότι «η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως» και «ότι δεν πρέπει να επιτραπεί πλέον στο Ιράν να καθορίζει το μέλλον της χώρας». Σύμφωνα με την ίδια πηγή (και σαν «επιβράβευση» της ευθυγράμμισης της λιβανικής κυβέρνησης σε ορισμένες από τις βασικές απαιτήσεις του Ισραήλ), το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε ανθρωπιστικά προγράμματα ύψους 58,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή ζωτικής βοήθειας στους εκτοπισμένους Λιβανέζους.

Στο μεταξύ, το Κανάλι 12 του Ισραήλ μετέδωσε πως ΗΠΑ και Λίβανος ζήτησαν από το Ισραήλ να προχωρήσει σε εκεχειρία ή σε προσωρινή παύση εχθροπραξιών, ώστε να φανεί η εξέλιξη ως ένα από τα αποτελέσματα της συνάντησης. Επίσης το λιβανέζικο ΜΜΕ «Al Jadeed» μετέδωσε πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αντιμετωπίζει διαφορετικά τις περιπτώσεις Λιβάνου και Ιράν και όχι μαζί, όπως επιθυμούσε η Τεχεράνη σε ό,τι αφορά το θέμα της εκεχειρίας.

Πληροφορίες για επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ σε 3 ζώνες

Στο μεταξύ το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο LBCI (lbcgroup) μετέδωσε πως συζητήθηκε και ένα σχέδιο διαίρεσης του Λιβάνου σε τρεις ζώνες στο πλαίσιο πρότασης που επεξεργάστηκε παλιότερα ο Ισραηλινός πρώην υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ. Η πρότασή του επιδιώκει την διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες, ώστε να εξασφαλίζει την παραμονή ισραηλινών στρατευμάτων στο λιβανικό έδαφος επ' αόριστον, μέχρι τουλάχιστον να αποφασίσει το Ισραήλ πως διαλύθηκε η στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ.

Στην πρώτη ζώνη ο ισραηλινός στρατός επιδιώκει τον έλεγχο από τη συνοριακή περιοχή έως τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», σε βάθος περίπου οκτώ χιλιομέτρων από τα σύνορα. Στη δεύτερη ζώνη, μεταξύ της «κίτρινης γραμμής» και του ποταμού Λιτάνι, ο ισραηλινός στρατός θα κάνει επιχειρήσεις «εκκαθάρισης» της περιοχής από μαχητές και υποδομές της Χεζμπολάχ. Στην τρίτη ζώνη, που εκτείνεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, ο στρατός του Λιβάνου θα έχει την πλήρη ευθύνη για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Διαπραγματεύσεις με ασταμάτητες συγκρούσεις

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, από την έναρξη της τελευταίας φάσης ισραηλινών επιθέσεων στις 2 Μάρτη έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 2.080 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 252 γυναικών και 166 παιδιών, έχουν τραυματιστεί χιλιάδες και έχουν εκτοπιστεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο άμαχοι. Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο (σύμφωνα με το υπουργείο) είναι τουλάχιστον 35.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει δημοσιοποιήσει τον αριθμό πεσόντων μαχητών της.

Οι Ισραηλινοί έχουν χάσει πάνω από 12 στρατιώτες με τον τελευταίο, έναν 30χρονο αρχιλοχία, να ανακοινώνεται χτες πως σκοτώθηκε στη διάρκεια μαχών στον Νότιο Λίβανο. Επιπλέον χτες ανακοινώθηκε πως σε συγκρούσεις τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι 10 Ισραηλινοί στρατιώτες, εκ των οποίων οι τρεις χαροπαλεύουν. Παρ' όλα αυτά ο ισραηλινός στρατός, σε μία προσπάθεια να αμβλύνει τις εντυπώσεις από τις δυσκολίες που συναντούν στα πεδία της μάχης με τους ενόπλους της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε πως κατάφερε να καταλάβει το στάδιο της λιβανικής μεθοριακής πόλης Μπιντ Τζμπέιλ, που θεωρείται από τα προπύργια της οργάνωσης και όπου ο τέως αρχηγός της, Χασάν Νασράλα, είχε εκφωνήσει προ ετών μία σημαντική ομιλία κατά του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου.

Οχι στις διαπραγματεύσεις λέει η Χεζμπολάχ

Την Παρασκευή και το Σάββατο, πλήθος χιλιάδων υποστηρικτών της Χεζμπολάχ διαδήλωσαν κατά των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον κατηγορώντας τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ πως δρα ως σιωνιστής. Ο αρχηγός της οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ, σε νέο διάγγελμά του εξέφρασε την έντονη αντίθεση στην έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ.

«Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε. Θα παραμείνουμε στο πεδίο μέχρι την τελευταία μας πνοή» ανέφερε σε νέο διάγγελμά του ο Ναΐμ Κασέμ, στο φόντο της σφοδρής αντίστασης που προβάλλουν από τις 2 Μάρτη οι μαχητές της οργάνωσης ενάντια στα σχέδια του Ισραήλ για κατοχή και αρπαγή λιβανικών εδαφών από τα νότια σύνορα της χώρας έως τη νότια όχθη του ποταμού Λιτάνι.

Ο Κασέμ διαβεβαίωσε πως το Βόρειο Ισραήλ δεν θα γίνει ποτέ ασφαλές όσο οι Ισραηλινοί στρατιώτες παραμένουν ακόμη και σε μία σπιθαμή λιβανικού εδάφους. Επανέλαβε τις κατηγορίες κατά του πρωθυπουργού του Λιβάνου Ν. Σαλάμ για «πισώπλατο μαχαίρωμα» της Χεζμπολάχ, επειδή κήρυξε παράνομες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της οργάνωσης από την αρχή της νέας φάσης κλιμάκωσης του πολέμου στις 2 Μάρτη. Ανέφερε επίσης πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ (όπως και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες) προσπαθούν να ενισχύσουν τον στρατό του Λιβάνου μόνο και μόνο για να αφοπλίσουν και να πολεμήσουν τη Χεζμπολάχ.

«Επειδή μας βάζουν στόχαστρο για να μας εξαφανίσουν, επειδή η πατρίδα μας είναι στόχος του σχεδίου περί Μεγάλου Ισραήλ, και επειδή η ανεξαρτησία της χώρας απειλείται, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας επιβάλλει αποφάσεις, αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε και να αντισταθούμε για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού», ανέφερε στο διάγγελμά του τη Δευτέρα ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, ζητώντας την ακύρωση των συνομιλιών Λιβάνου - Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Πρόσθεσε επίσης πως δεν πρόκειται για πόλεμο που αφορά την «ασφάλεια στο βόρειο» τμήμα του Ισραήλ, αλλά για επίθεση που επιδιώκει «να καταβροχθίσει τον Λίβανο και να εξαλείψει τη δύναμή του, τον λαό του και την αντίστασή του».

Από την άλλη, ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, τη Δευτέρα εξέφρασε την ελπίδα πως οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα οδηγήσουν «σε μία συμφωνία για εκεχειρία στον Λίβανο με σκοπό την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου στον Νότιο Λίβανο

Το Σάββατο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι επιδιώκει την πλήρη διάλυση του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ και την επίτευξη μίας «διαρκούς ειρήνης με τον Λίβανο που θα κρατήσει τις επόμενες γενιές». Μία μέρα μετά (Κυριακή του Πάσχα) ο Νετανιάχου πάτησε το πόδι του στον Νότιο Λίβανο και συνάντησε Ισραηλινούς στρατιώτες, σε μία προσπάθεια να δείξει πως τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν τον «έλεγχο» της κατάστασης στην περιοχή.

Δηλώσεις Μπαρό για τις επιθέσεις του Ισραήλ

Χτες, λίγες ώρες πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό επανέλαβε πως ο Λίβανος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην αρχική συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ - Ιράν, τονίζοντας πως η Βηρυτός «δεν μπορεί να είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος της ισραηλινής κυβέρνησης». «Η καταστροφή του Λιβάνου, η στοχοποίηση του λιβανικού κράτους δεν εξασθενεί τη Χεζμπολάχ. Το αντίθετο!», κατέληξε ο Μπαρό.

Νωρίτερα ανάλογες προειδοποιήσεις είχε απευθύνει ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς στον Μπ. Νετανιάχου ζητώντας τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Τριβές στις σχέσεις Ισραήλ - Ιταλίας

Τη Δευτέρα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη της Ιταλίας στο Τελ Αβίβ μετά τις δηλώσεις του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στη Βηρυτό κατά των «απαράδεκτων επιθέσεων του Ισραήλ σε αμάχους του Λιβάνου». Ο Ταγιάνι είχε προηγουμένως συναντηθεί με τον Πρόεδρο και τον πρωθυπουργό του Λιβάνου.

Χτες, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε πως η κυβέρνησή της αποφάσισε την αναστολή της διαδικασίας για την ανανέωση της στρατιωτικής συμφωνίας με το Ισραήλ.

Επίσης, την Τρίτη, από το Πεκίνο ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε πως το Ισραήλ είναι η μοναδική χώρα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στη Μέση Ανατολή.

Και η ανακοίνωση 18 χωρών για το παζάρι στις ΗΠΑ

Οι υπουργοί Εξωτερικών 18 χωρών μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα εξέδωσαν χτες κοινή ανακοίνωση ζητώντας οι «άμεσες διαπραγματεύσεις» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου να ανοίξουν τον δρόμο σε «διαρκή ειρήνη» και για τις δύο χώρες αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Καταδικάζουν «με τον πλέον έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ», ζητώντας να σταματήσουν «αμέσως», αλλά και το μπαράζ πολύνεκρων ισραηλινών επιδρομών στις 8 Απρίλη, εξισώνοντας, όπως συνηθίζουν, θύμα και θύτη.

Εκτός από την Ελλάδα, την ανακοίνωση υπέγραψαν Κύπρος, Κροατία, Δανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Βέλγιο, Φινλανδία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Μάλτα.