ΗΠΑ

Επίθεση Τραμπ στον Πάπα

Σε ρήξη με τον Πάπα Λέοντα βρίσκεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, εκφράζοντας διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο Ποντίφικας στα κηρύγματά του δεν στηρίζει την αμερικανική εξωτερική πολιτική, στο πλαίσιο ευρύτερων γεωπολιτικών αντιθέσεων εντός και εκτός των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ επιτέθηκε ανοιχτά στον Πάπα Λέοντα: «Είναι αδύναμος στο μέτωπο του οργανωμένου εγκλήματος και κάκιστος στην εξωτερική πολιτική».

Εξάλλου, πρόσθεσε, ο Πάπας Πρέβοστ «επελέγη μόνο επειδή ήταν Αμερικανός» και λόγω του ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θεώρησε πως αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσει να χειριστεί τη σχέση με τον Λευκό Οίκο. «Αν δεν ήμουν εγώ στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα βρισκόταν στο Βατικανό», υπογράμμισε ο Τραμπ.

Πρόκειται για αντίδραση σε κριτική του Πάπα κατά του πολέμου και του Αμερικανού Προέδρου για «παραλήρημα παντοδυναμίας, το οποίο γύρω μας γίνεται όλο και πιο επιθετικό». Μάλιστα, από το αεροσκάφος με το οποίο μετέβαινε στην Αφρική για επίσημη επίσκεψη ο Πάπας σημείωσε: «Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ».

Από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι δεν σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη από τον Πάπα Λέοντα, που είναι «πολύ αντίθετος σε ό,τι κάνω αναφορικά με το Ιράν».

Στο μεταξύ, την Κυριακή ο Τραμπ ανάρτησε στο «Truth Social» μια εικόνα δημιουργημένη μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και στην οποία εμφανίζεται σαν τον Ιησού, ενώ αργότερα είπε πως νόμιζε ότι απεικονιζόταν ως ...γιατρός και τελικά κατέβασε την ανάρτηση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζ. Μελόνι χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επίθεση του Τραμπ στον επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.