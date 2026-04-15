Τετάρτη 15 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
Νέο θανατηφόρο χτύπημα των ΗΠΑ

Σε νέο, θανατηφόρο βομβαρδισμό ταχύπλοου προχώρησε ο αμερικανικός στρατός στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, όπου από τον Σεπτέμβρη έχει ξεκινήσει «επιχείρηση ενάντια στη διακίνηση ναρκωτικών και τη ναρκω-τρομοκρατία» (όπως την περιγράφει η Ουάσιγκτον), στο πλαίσιο ευρύτερων σχεδιασμών να διασφαλίσει τη θέση της στην περιοχή και μέσα από «στρατιωτική δράση».

Μετά το νέο χτύπημα, σκοτώθηκαν δύο ακόμα άνθρωποι, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό από τις αρχές φθινοπώρου σε τουλάχιστον 170. Ανακοίνωση του Μεικτού Διοικητηρίου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «Νότια Διοίκηση») με ανάρτησή του στο «X» ανέφερε ότι το μικρό σκάφος που χτυπήθηκε «επιδιδόταν σε διακίνηση ναρκωτικών».

Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο αυτής της «εκστρατείας κατά της ναρκω-τρομοκρατίας» εντάχθηκε και η επιχείρηση που αρχές Γενάρη κορυφώθηκε με την επίθεση στο Καράκας και μια σειρά στρατηγικές σημασίας υποδομές της Βενεζουέλας, αλλά και την απαγωγή του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, πριν ξεκινήσει μια ευρύτερη «αναδιαπραγμάτευση» συνεργασιών μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, καταρχήν στην Ενέργεια, με το βλέμμα στραμμένο στον περιορισμό της κινεζικής διείσδυσης στην αμερικανική ήπειρο.

    

ΚΟΣΜΟΣ
