ΤΟΥΡΚΙΑ

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με το Ισραήλ, στο κάδρο και η ΝΑΤΟική τριμερής με Ελλάδα - Κύπρο

Την αναβάθμισή του στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και σχεδιασμούς επιδιώκει το τουρκικό κεφάλαιο, συντηρώντας υψηλούς τόνους κατά του Ισραήλ, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι παρεμβάσεις Τούρκων αξιωματούχων βάζουν στο «κάδρο» και τις σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ ως παράγοντα που οξύνει τη συνολικότερη ένταση στην περιοχή.

Μιλώντας στο πρακτορείο «Αναντολού» ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν ισχυρίστηκε ότι «μετά το Ιράν, το Ισραήλ (...) βλέπουμε ότι βρίσκεται σε αναζήτηση ανακήρυξης της Τουρκίας ως νέου εχθρού». Μάλιστα επέκρινε τη συνεργασία του Ισραήλ ειδικά με Ελλάδα και Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι αυτή «δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, αλλά περισσότερη δυσπιστία (...) δεν αυξάνουν την ασφάλεια αλλά εντείνουν την αστάθεια και τον κίνδυνο συγκρούσεων».

Αναφέρθηκε δε σε προσπάθεια περικύκλωσης της Τουρκίας, προσθέτοντας πως η Αγκυρα έχει προειδοποιήσει ότι τέτοιες στρατηγικές μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ένταση στην περιοχή. Εστιάζοντας ειδικά στις σχέσεις με το Ισραήλ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι η Ελλάδα ακολουθεί «επικίνδυνες πολιτικές», τις οποίες δεν υιοθετούν άλλα ευρωπαϊκά κράτη, για να προσθέσει πως δεν χρειάζονται τέτοιες συνεργασίες, αφού «η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "ελληνοκυπριακή πλευρά" έχει την υποστήριξη της ΕΕ».

Να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ξεχώρισε και τις εξελίξεις γύρω από Συρία, αλλά και τους Κούρδους, ως «κρίκους» μιας γεωπολιτικής ατζέντας αντίθετης με τα συμφέροντα της Αγκυρας, δηλώνοντας ότι «εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε πιθανό σενάριο».

Είχε προηγηθεί νέα επίθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου, που είπε ότι «το Ισραήλ υπό την ηγεσία μου θα συνεχίσει να πολεμά εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και των συμμάχων του, αντίθετα με τον Ερντογάν, που τους βοηθάει και σφαγιάζει τους Κούρδους πολίτες του».

Από τη μεριά του το ελληνικό ΥΠΕΞ σε προχτεσινή του ανακοίνωση υποστήριξε πως «η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη», επικαλούμενο μάλιστα ειδικά την ιδιότητα της χώρας ως μέλους του ΝΑΤΟ, της συμμαχίας που δίνει «αέρα στα πανιά» των τουρκικών αμφισβητήσεων.

Χαρακτηρίζοντας δε τις συνεργασίες με Κύπρο και Ισραήλ σχήματα με «ειρηνικό σκοπό», διαμήνυσε ότι «η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα», και συνιστώντας ...ηρεμία έκρινε ότι «κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

Επαναφέρουν «τουρκική μειονότητα» και 12 ναυτικά μίλια

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «αγνοεί επίμονα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της "τουρκικής μειονότητας" στη Δυτική Θράκη, που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης, μη αναγνωρίζοντας τους εκλεγμένους μουφτήδες της», αλλά και για μη διαβούλευση με «τους εκπροσώπους και τους φορείς της "τουρκικής μειονότητας"».

Μάλιστα επέστησε «την προσοχή της διεθνούς κοινότητας», συμπληρώνοντας ότι «ο τερματισμός των κατασταλτικών πρακτικών της Ελλάδας προς τους συγγενείς μας θα επηρεάσει θετικά τις διμερείς μας σχέσεις».

Το ελληνικό ΥΠΕΞ απάντησε ότι «η Συνθήκη της Λοζάνης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής», καθώς επίσης ότι η Ελλάδα «σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της μειονότητας, τα μέλη της οποίας, ως Ελληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας». «Επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας», κατέληξε η ανακοίνωση.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ειδικό ρόλο ανέλαβε και ο Αμπντουλάχ Γκιουλ, πρώην στενός συνεργάτης του Ερντογάν, που υπηρέτησε από κορυφαία πόστα (πρωθυπουργός, ΥΠΕΞ, Πρόεδρος της Δημοκρατίας) κυβερνήσεις του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).

Μιλώντας στα «Νέα» υποστήριξε ότι στα Ελληνοτουρκικά «η ατζέντα πρέπει να παραμείνει θετική» και ότι ενώ «δεν μπορούν να συμπεριληφθούν όλα τα δύσκολα θέματα ταυτόχρονα (...) τα ζητήματα του Αιγαίου (...) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως σύνολο και όχι ως θέματα που είναι ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Η λύση πρέπει να είναι ολιστική και να επιτρέπει στο Αιγαίο να γίνει μια θάλασσα συνεργασίας».

Ο Γκιουλ επέκρινε «το βήμα που έκανε πριν από χρόνια η ελληνική Βουλή να εξουσιοδοτήσει την ελληνική κυβέρνηση να επεκτείνει μονομερώς τα ελληνικά χωρικά ύδατα από 6 σε 12 ναυτικά μίλια», επειδή «θα σήμαινε την ανέγερση ενός τείχους γύρω από την Τουρκία στο Αιγαίο και την αποκοπή της εξόδου μας στη θάλασσα», για να καταλήξει: «Η σωστή λύση σε αυτό το πρόβλημα θα ήταν να αποσύρουμε αυτές τις αποφάσεις από κοινού. Αν η ελληνική αξίωση για τα 12 μίλια αποσυρθεί, τότε η τουρκική δήλωση θα χάσει αυτόματα την αναγκαιότητα και τη λειτουργία της. Η αμοιβαία καλή θέληση είναι το κλειδί εδώ».

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο Γκιουλ είπε πως «στην Κύπρο υπάρχει μια πραγματικότητα με δύο διαφορετικές οντότητες» και πως «δεδομένου ότι ένας συμβιβασμός δεν φαίνεται εφικτός, έπειτα από δεκαετίες ανεπιτυχών προσπαθειών, η πιο υγιής επιλογή τώρα θα ήταν να εξεταστεί το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης μιας λύσης δύο κρατών».

Να σημειωθεί ότι χθες τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 8 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, και σε 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

«Αδιαπραγμάτευτο» το καθεστώς των βρετανικών βάσεων

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Βρετανός υφυπουργός Αμυνας, αρμόδιος για τις Ενοπλες Δυνάμεις, Αλ Καρνς, μιλώντας στην εφημερίδα «Telegraph» είπε ότι «δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση» το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Προσπάθησε έτσι να κλείσει κάθε συζήτηση για τυχόν προσαρμογές στο καθεστώς που διέπει τις στρατιωτικές βάσεις της Βρετανίας στην Κύπρο (Ακρωτήρι και Δεκέλεια).

Είπε ακόμα πως εξετάζεται ενίσχυση της «αμυντικής συνεργασίας» Βρετανίας - Κύπρου, και πως «παρά τις όποιες τριβές, η πραγματικότητα είναι ότι το νομικό καθεστώς αυτών των περιοχών δεν είναι διαπραγματεύσιμο».

Στο μεταξύ, ενίσχυση των περιπολιών στην Πύλα (μεικτό χωριό μέσα στη Νεκρή Ζώνη) ανακοίνωσε η Ειρηνευτική Δύναμη που διατηρεί ο ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), μετά από «μη εξουσιοδοτημένη είσοδο» από «προσωπικό ασφαλείας» Τουρκοκυπρίων που - σύμφωνα με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ - «συνιστά παραβίαση της εντολής της αποστολής».

«Βαθιά ανησυχία και απογοήτευση» εξέφρασε από τη μεριά της η κυπριακή κυβέρνηση, μιλώντας για ενέργειες που «υπονομεύουν (...) τις προσπάθειες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης και δημιουργία συνθηκών επανάληψης των διαπραγματεύσεων».

Θυμίζουμε ότι το 2023 στην Πύλα (βρίσκεται κοντά στη βρετανική βάση της Δεκέλειας) «προσωπικό ασφαλείας» της «τουρκοκυπριακής πλευράς» είχε επιτεθεί σε δυνάμεις της ΟΥΝΦΙΚΥΠ όταν παρενέβησαν για να σταματήσουν «μη εξουσιοδοτημένες οικοδομικές εργασίες στην περιοχή».

Αν και η ΟΥΝΦΙΚΥΠ είχε καταγγείλει αρχικά «σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το οποίο θα διωχθεί στο ακέραιο», μετά από ένα δίμηνο ανακοινώθηκε «συμφωνία» για την οποία εξέφρασαν ικανοποίηση το τουρκικό ΥΠΕΞ και το ψευδοκράτος. Με αυτήν άνοιγε ο δρόμος για τη διάνοιξη οδικής σύνδεσης με τις κατεχόμενες περιοχές, αλλά και για τη διαμόρφωση φωτοβολταϊκού πάρκου, με τη συμβολή και της κατοχικής «κυβέρνησης».