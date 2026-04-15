ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Ξεπέρασαν τους 72.330 οι νεκροί στη Γάζα...

Δραματική παραμένει η κατάσταση για περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας από τις συνεχείς επιθέσεις του ισραηλινού στρατού και τις εντεινόμενες ελλείψεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Το πρωί της Τρίτης ισραηλινό drone προκάλεσε τον θάνατο ενός ακόμα αμάχου στην πόλη Μπέιτ Λαχία, ενώ από πυρά ισραηλινού ελικοπτέρου στην πόλη Χαν Γιούνις τραυματίστηκαν αρκετοί εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι. Μέχρι το απόγευμα είχαν σκοτωθεί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Πόλη της Γάζας άλλοι τέσσερις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, ο αριθμός των νεκρών που έχουν επιβεβαιωθεί από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι χτες είναι 72.336 και των τραυματιών τουλάχιστον 172.213.

Από την εύθραυστη εκεχειρία τον Οκτώβρη του 2025 μέχρι χτες έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις τουλάχιστον 757 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 2.111. Επίσης έχουν εντοπιστεί οι σοροί 760 ανθρώπων ανάμεσα σε συντρίμμια και ερείπια βομβαρδισμένων κτιρίων.

Επιπλέον, χτες ανακοινώθηκε ότι από το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο έγινε η αποχώρηση 126 Παλαιστινίων ασθενών και των συνοδών τους, προκειμένου να νοσηλευτούν στο εξωτερικό.

Εισβολές και συλλήψεις στη Δυτική Οχθη

Στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη τα ξημερώματα της Τρίτης οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στρατιωτικές εφόδους σε εκατοντάδες σπίτια της πόλης Τουλκαρέμ, συλλαμβάνοντας δεκάδες νεαρούς Παλαιστίνιους, μετά τις εισβολές σε σπίτια της περιοχής.

Παράλληλα συνέχισαν τον αποκλεισμό της βόρειας εισόδου της πόλης Αλ Ζαουίγια για πέμπτο 24ωρο.

Τέλος, χτες το πρωί πάνω από 100 Εβραίοι έποικοι εισέβαλαν στον προαύλιο χώρο του τεμένους Αλ Ακσα και πραγματοποίησαν τελετές, κάτι που απαγορεύεται σε αυτόν τον χώρο.