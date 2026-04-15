Ψάχνει συμβιβασμούς για «μείωση του κόστους της Ενέργειας»

Σχέδιο που περιλαμβάνει νέα προσπάθεια για τη μείωση του κόστους της Ενέργειας θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη βδομάδα, οπότε έχει προγραμματιστεί και άτυπη Σύνοδος της ΕΕ.

Με φόντο την όξυνση των παζαριών για την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, και με βάση τις ήδη ιδιαίτερα «επώδυνες» συνέπειες στο διεθνές εμπόριο καυσίμων, οι Βρυξέλλες μελετούν σχέδιο με τίτλο «AccelerateEU» ώστε - σύμφωνα με διαρροές στο «Bloomberg» - να δοθούν κίνητρα για τη στροφή προς το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα αφορούν και προτάσεις με μέτρα για τη «μείωση της ενεργειακής ζήτησης».

Σε προχτεσινή συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, «πριν από 44 μέρες, ο λογαριασμός μας για τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 22 δισ. ευρώ (...) Αυτό δείχνει τον τεράστιο αντίκτυπο που έχει αυτή η κρίση στην οικονομία μας». Με φόντο νέα πίεση που αυξάνει στην «ενότητα της ΕΕ» η διαχείριση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, του πολέμου στο Ιράν, του παζαριού για την «ασφάλεια» στο Ορμούζ κ.λπ., η φον ντερ Λάιεν είπε ότι «είναι σημαντικό να υπάρχει ισχυρός συντονισμός μεταξύ των κρατών - μελών (...) η ενότητα είναι η δύναμή μας». Πρόσθεσε δε ότι «εξετάζουμε τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη συμπλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου των κρατών - μελών, ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη είσοδος πολλών κρατών - μελών στην αγορά, με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται μεταξύ τους (...) Θα συντονίσουμε επίσης τις απελευθερώσεις αποθεμάτων πετρελαίου, για να επιτύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αυτών των εκλύσεων», προσδοκώντας ότι «θα διασφαλίσουμε πως τα μέτρα έκτακτης ανάγκης των κρατών - μελών δεν θα επηρεάσουν την ενιαία αγορά».

Την ίδια στιγμή, ξεχώρισε ως βασικό στοιχείο «το πώς μπορούμε να μειώσουμε τη ζήτηση. Γιατί η λιγότερο ακριβή Ενέργεια είναι φυσικά η Ενέργεια που δεν χρησιμοποιούμε», μιλώντας για «μοχλούς ενεργειακής απόδοσης, όπως η ανακαίνιση κτιρίων, η ανανέωση εξοπλισμού σε βιομηχανικές δραστηριότητες και άλλα μέτρα».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «χρειαζόμαστε περισσότερα διαρθρωτικά μέτρα για να μειώσουμε τις τιμές της Ενέργειας(...) Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι φυσικά η ίδια η πηγή Ενέργειας», για να επισημάνει μεταξύ άλλων: «Πρέπει να επιταχύνουμε τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας μας, των βιομηχανικών μας δραστηριοτήτων, του τρόπου θέρμανσης των σπιτιών μας (...) εξηλεκτρισμός της Ευρώπης σημαίνει να γίνει η Ευρώπη πιο ανεξάρτητη. Αλλά αυτήν τη στιγμή υστερούμε στην ηλεκτροδότηση - είμαστε πίσω τόσο από την Κίνα όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής «Eni», Κλαούντιο Ντεσκάλσι, χαρακτήρισε «απαραίτητο να ανασταλεί η απαγόρευση που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Γενάρη 2027 για τα 20 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που έρχονται από τη Ρωσία στην Ευρώπη».