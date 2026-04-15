ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Απανωτές απεργίες πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας

Σε απανωτές απεργίες έχουν προχωρήσει τις τελευταίες μέρες τα πληρώματα αεροπορικών εταιρειών στη Γερμανία, μετά από καλέσματα του συνδικάτου πληρώματος καμπίνας (UFO) και του συνδικάτου των πιλότων, διεκδικώντας αυξήσεις, βελτίωση των όρων εργασίας και συνταξιοδότησης.

Την περασμένη Παρασκευή πολλές πτήσεις της «Lufthansa» ακυρώθηκαν εξαιτίας της απεργίας του συνδικάτου UFO, ενώ τη σκυτάλη πήραν οι πιλότοι του γερμανικού αερομεταφορικού ομίλου, που είναι από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Οπως επισημαίνουν γερμανικά Μέσα, πρόκειται ήδη για την τέταρτη απεργία στη «Lufthansa» το 2026.

Η απεργία του συνδικάτου των πιλότων (Cockpit) τη Δευτέρα μέχρι και τα μεσάνυχτα της Τρίτης αφορούσε και τις θυγατρικές της «Lufthansa», τη «Lufthansa Cargo» και τη «Cityline», ενώ στη «Eurowings» η απεργία έληξε τη Δευτέρα.

Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των πιλότων βρίσκεται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εργαζομένων, απαιτώντας βελτιώσεις και επικρίνοντας την πλευρά της εργοδοσίας για έλλειψη προθυμίας για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά της η «Lufthansa» επέκρινε τη νέα απεργία, χαρακτηρίζοντας τα αιτήματα του συνδικάτου των πιλότων «παράλογα και αδύνατον να ικανοποιηθούν».

Σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη απεργιακές κινητοποιήσεις σχεδιάζει εκ νέου το συνδικάτο πληρώματος καμπίνας (UFO).