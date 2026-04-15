Τετάρτη 15 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
Επίθεση ενόπλου σε λύκειο

Στον τραυματισμό 16 μαθητών και καθηγητών οδήγησε η επίθεση ενόπλου χτες, σε τεχνικό λύκειο στην περιοχή Σεβερεκ της νοτιοανατολικής τουρκικής περιοχής Σανλιούρφα.

Ο 19χρονος δράστης - που είχε φοιτήσει στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά το εγκατέλειψε πριν πάρει πτυχίο - φέρεται να αυτοκτόνησε, αφού περικυκλώθηκε από αστυνομικές δυνάμεις.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι «άνοιξε πυρ αδιακρίτως στην αυλή και στη συνέχεια στο εσωτερικό του σχολείου». Προκλήθηκε πανικός και μαθητές αναζήτησαν καταφύγιο ενώ πηδούσαν κι από παράθυρα του κτιρίου. Στο σημείο έφτασε μεγάλη αστυνομική δύναμη, συνοδεία και τεθωρακισμένου οχήματος.

Για τα αίτια της επίθεσης δεν έγινε κάτι γνωστό μέχρι χτες.

    

ΚΟΣΜΟΣ
