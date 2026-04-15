Εκδηλώσεις Επιτροπών Ειρήνης

- Η Επιτροπή Ειρήνης Χαλανδρίου το Σάββατο 18 Απρίλη καλεί στις 6 μ.μ. στην Πλατεία Χαλανδρίου σε εκδήλωση με ομιλητή τον Ανέστη Τσουκαράκη, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ. Θα ακολουθήσει σύντομο ζωντανό μουσικό πρόγραμμα.

- Η Επιτροπή Ειρήνης της Ελευσίνας τη Δευτέρα 20 Απρίλη καλεί στις 7 μ.μ. σε εκδήλωση με θέμα «Η Κούβα δεν είναι μόνη» στο δημαρχείο της πόλης. Θα μιλήσει ο Πρέσβης της Κούβας Aramis Fuente Hernandez. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος.

- Η Επιτροπή Ειρήνης Νέου Ηρακλείου - Ν. Ιωνίας - Μεταμόρφωσης πραγματοποιεί εκδήλωση με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Πειθαρχική Μεραρχία 999» τη Δευτέρα 20 Απρίλη, στις 7.30 μ.μ., στον δημοτικό κινηματογράφο Νέας Ιωνίας «Αστέρας» (Ασκληπιού 4). Στην εκδήλωση θα είναι παρών ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Κώστας Σταματόπουλος.