ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Νίκη του Μαγκιάρ έναντι του Ορμπαν, με έντονες γεωπολιτικές προεκτάσεις

Νίκη εξασφάλισε το «φιλοευρωπαϊκό» κόμμα(Σεβασμού και Ελευθερίας - ανήκει στην ομάδα του Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωβουλή) τουέναντι του εθνικιστικού κόμματος Fidesz τουστις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στην Ουγγαρία, με έντονες γεωπολιτικές προεκτάσεις τόσο για τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις μέσα στην ΕΕ, όσο και για την ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία.

Με καταμετρημένο σχεδόν το σύνολο των ψήφων, το κόμμα του Μαγκιάρ εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία με 136 έδρες από τις 199 του κοινοβουλίου, το κόμμα του Ορμπαν μαζί με το συμμαχικό του χριστιανοδημοκρατικό KDNP λαμβάνουν 57 έδρες, ενώ το ακροδεξιό Mi Hazank (Η Πατρίδα μας) λαμβάνει 6 έδρες, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής της Ουγγαρίας. Η υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο που εξασφαλίζει το κόμμα του Μαγκιάρ τού δίνει τη δυνατότητα για αλλαγές ακόμα και στο Σύνταγμα της Ουγγαρίας.

Η συμμετοχή άγγιξε το 78%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Ο Ορμπαν, που βρισκόταν στην εξουσία επί 16 χρόνια, παραδέχτηκε την ήττα του κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρο και ιδιαίτερα επίπονο» αποτέλεσμα. Επί πρωθυπουργίας Ορμπαν η Βουδαπέστη διατήρησε στενές σχέσεις με τη Ρωσία ακόμα και μετά την εισβολή στην Ουκρανία, συνέχισε να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, απείχε από την αποστολή όπλων στο Κίεβο, άσκησε βέτο σε αντιρωσικές κυρώσεις της ΕΕ, ενώ πρόσφατα μπλόκαρε την εκταμίευση του δανείου 90 δισ. ευρώ της ΕΕ για τις στρατιωτικές και δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα ο Ορμπαν διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς είχε επισκεφτεί την Ουγγαρία λίγο πριν τις εκλογές για να στηρίξει τον Ορμπαν.

Μαγκιάρ: Θέτει το θέμα της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία

Ο Μαγκιάρ πάντως έχει απορρίψει ισχυρισμούς ότι η Βουδαπέστη θα εμπλακεί στη σύγκρουση στην Ουκρανία και ότι θα δαπανήσει χρήματα για τον εξοπλισμό του Κιέβου.

Αντιτίθεται επίσης - όπως και το κόμμα του Ορμπαν - στην ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, και δήλωσε ότι η μεταχείριση της ουγγρικής εθνοτικής μειονότητας στη δυτική Ουκρανία θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την αποκατάσταση των σχέσεων.

Υπογραμμίζοντας δε πως το Tisza δήλωνε πάντα ότι δεν στηρίζει μια ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, στις δηλώσεις του μετά τις εκλογές ο Μαγκιάρ σημείωσε: «Πρόκειται για μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, αποκλείεται η ΕΕ να δεχτεί μια χώρα σε πόλεμο».

Η ΕΕ και η Μεγάλη Βρετανία πανηγύρισαν για την εκλογή του Μαγιάρ, ενώ και ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι εξέφρασε συγκρατημένη ικανοποίηση.

Σε συνέντευξη Τύπου ο Μαγκιάρ δήλωσε ότι ελπίζει σε μια γρήγορη απόφαση για την αποδέσμευση των κονδυλίων της ΕΕ προς την Ουγγαρία, και ότι επιθυμεί να μιλήσει άμεσα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Είπε ακόμα ότι η κυβέρνησή του θα τροποποιήσει το Σύνταγμα ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των θητειών για το αξίωμα του πρωθυπουργού σε δύο, κάτι που θα ισχύει και για τον Ορμπαν, δηλαδή δεν θα μπορεί να γίνει ξανά πρωθυπουργός.

Ο ουγγρικός λαός «επανέκτησε τον ευρωπαϊκό του δρόμο» και «η Ενωση είναι πιο ισχυρή και πιο ενωμένη», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν. Από την πλευρά τους οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μ. Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών χαιρέτισαν την εκλογή του Μαγκιάρ. «Ρώσοι, σπίτια σας!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντ. Τουσκ.

Η ΕΕ αναμένει τώρα να ανοίξει ο δρόμος για την εκταμίευση των 90 δισ. προς την Ουκρανία, που κινδυνεύει σύντομα να ξεμείνει από χρήματα.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν χάνει «τον Δούρειο Ιππο του στην ΕΕ» με την ήττα του Ορμπαν, επεσήμανε ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν - Νοέλ Μπαρό, καλώντας τη νέα ουγγρική κυβέρνηση «να άρει ορισμένα αδικαιολόγητα βέτο», ιδιαίτερα αναφορικά με «την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία».

Εξάλλου, με αφορμή το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανέλαβε την ανάγκη η ΕΕ να εξετάσει τη μετάβαση σε λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Ανέφερε πως η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αναδείξει ότι η ομοφωνία μπορεί να οδηγήσει σε «συστημικά μπλοκαρίσματα», τα οποία καθυστερούν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

«Σημειώσαμε τη δήλωση του Μαγκιάρ σχετικά με τη βούλησή του να δεσμευτεί στον διάλογο. Φυσικά, αυτό θα είναι επωφελές τόσο για τη Μόσχα όσο και για τη Βουδαπέστη», είπε ο Ντμ. Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου.

Λύπη για την ήττα του Ορμπαν εξέφρασε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, «αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά με τον επόμενο Ούγγρο πρωθυπουργό», πρόσθεσε.