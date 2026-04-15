ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Προσδοκίες για «σημαντικό ρόλο της Κίνας» και «εξισορρόπηση» ελλείμματος

Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα συνεχίζει ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ (την τέταρτη σε μόλις μία τετραετία), σε μια περίοδο που οι τριβές ανάμεσα σε Μαδρίτη και Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν τις εντεινόμενες αντιθέσεις στον ευρωατλαντικό άξονα, όπως και τα σύνθετα παζάρια που συνεχίζονται.

Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ο Σάντσεθ σημείωσε ότι «η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο» για την «κρίση στη Μέση Ανατολή», χαρακτηρίζοντας «όχι μόνο ευπρόσδεκτες αλλά πραγματικά απαραίτητες» οποιεσδήποτε προσπάθειες «μπορούμε να καταβάλουμε, ειδικά από χώρες που έχουν την ικανότητα για διάλογο και δεν έχουν συμμετάσχει ενεργά σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο».

Ανάμεσα σε άλλα ο Σάντσεθ δήλωσε ότι συζήτησε με τον Κινέζο Πρόεδρο την ανάγκη «μεταρρύθμισης» της διεθνούς τάξης, ώστε να γίνει «πολύ πιο συμπεριληπτική, πιο αντιπροσωπευτική, πιο δημοκρατική» και έτσι «να αναγνωριστεί περισσότερο η πολύπλευρη πραγματικότητα του σημερινού κόσμου». Φυσικά, δεν παρέλειψε να ζητήσει μια «πολύ πιο ισορροπημένη» οικονομική σχέση μεταξύ ΕΕ και Κίνας, επιθυμώντας «να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διορθώσει την τρέχουσα εμπορική ανισορροπία», αλλά και εκφράζοντας την ακράδαντη πεποίθησή του ότι «είναι προς το συμφέρον της Ισπανίας και της Ευρώπης η ενίσχυση των δεσμών με την Κίνα».

Από τη μεριά του ο Σι έκανε λόγο για «ετοιμόρροπη» παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη, υποστηρίζοντας πως Κίνα και Ισπανία πρέπει να συνεργαστούν για να αντιταχθούν στην επιστροφή του κόσμου «στον νόμο της ζούγκλας». Επιπλέον, ο Κινέζος πρόεδρος είπε ότι οι δύο πλευρές πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στις αντίστοιχες εξωτερικές πολιτικές τους και να υποστηρίζουν η μία την άλλη στη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Ακόμα, ότι πρέπει να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και να επιδιώξουν από κοινού ανάπτυξη με γνώμονα την καινοτομία και ενίσχυση της συνεργασίας τους ειδικά σε Εμπόριο, «Νέα Ενέργεια» (ΑΠΕ) και «Εξυπνη οικονομία» (νέες τεχνολογίες, ψηφιοποίηση) κ.λπ.

Για διαφθορά διώκεται η σύζυγος του Σάντσεθ

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, τη Δευτέρα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ, συζύγου του Σάντσεθ (έπειτα από δύο χρόνια ερευνών), για υπεξαίρεση πόρων, αθέμιτη άσκηση επιρροής, διαφθορά και παράνομη ιδιοποίηση.

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο έκρινε ότι με την έρευνα που έγινε συγκεντρώθηκαν επαρκή στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η δημιουργία μιας έδρας στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, την οποία συνδιηύθυνε η Γκόμεθ, «χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ιδιωτικής επαγγελματικής ανέλιξης».