ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Καλεί στην παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας

Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων (μέλος της ΕΕΔΥΕ), ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, καλεί όλους τους Χανιώτες να συμμετέχουν στην παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας την Κυριακή 17 Μάη.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Αντιιμπεριαλιστικού Διημέρου 16 - 17 Μάη, κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν αντιπολεμικές και αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και στρατιωτικές υποδομές, διατρανώνοντας την αντίθεση του λαού στη μετατροπή της Ελλάδας σε πολεμικό ορμητήριο.

Στο κάλεσμά της η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων σημειώνει ανάμεσα σε άλλα: «Ηδη εκατοντάδες φορείς σε όλη την Κρήτη έχουν διατρανώσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι απαιτούν την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, το κλείσιμο της βάσης της Σούδας.

Η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα που κυβέρνησαν έχουν τεράστιες ευθύνες για την εμπλοκή της χώρας σε έναν πόλεμο που δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Η κουλτούρα φέρετρων που μας καλεί να διαμορφώσουμε ο υπουργός Αμυνας εξυπηρετεί την προστασία των κερδών των εφοπλιστών, των μονοπωλίων της Ενέργειας και των Μεταφορών. Αυτά διασφαλίζουν η πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα».

Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων τονίζει ότι οι εξελίξεις κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να δυναμώσει αποφασιστικά η λαϊκή πάλη ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Τώρα να δυναμώσει η πάλη για απεμπλοκή της Ελλάδας από το πολεμικό σφαγείο, να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι βάσεις του θανάτου, των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό.