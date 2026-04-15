ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Νέα επίδειξη αυταρχισμού για τη φίμωση των στρατευμένων

Αλλη μια απαράδεκτη τιμωρία επιβλήθηκε σε νέο στρατευμένο επειδή κατήγγειλε την εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Αυτήν τη φορά βρέθηκε στο στόχαστρο με ποινή φυλάκισης ο στρατιώτης Τεθωρακισμένωνπου υπηρετεί τη θητεία του στην 79 ΕΑΡΜΕΘ στη Σάμο.

Η τιμωρία τού επιβλήθηκε επειδή από το βήμα της Πανελλαδικής Σύσκεψης Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Συνδικάτων, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απρίλη στην Καισαριανή, κατήγγειλε την εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Πρόκειται για στρατευμένο με συνδικαλιστική δράση, αφού είναι μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής «Ο Βύρωνας».

Με την τιμωρία του, η κυβέρνηση και το κράτος δεν προσπαθούν μόνο να ανακόψουν τις αντιδράσεις των στρατευμένων για την εμπλοκή της χώρας στο ιμπεριαλιστικό μακελειό, αλλά να στείλουν και μήνυμα «τα κεφάλια μέσα» σε όποιον αγωνίζεται και διεκδικεί, όπως κάνουν χιλιάδες νέοι οργανωμένοι στα συνδικάτα τους, ιδιότητα που δεν αναστέλλεται ούτε χάνεται όταν υπηρετούν τη θητεία τους.

Να παρθεί τώρα πίσω η ποινή!

Την απαράδεκτη αυτή ποινή καταδικάζει το ΠΑΜΕ, απαιτώντας την απόσυρσή της και σημειώνοντας ότι πρόκειται για τιμωρία - πράξη αυταρχισμού και τρομοκρατίας.

Το ΠΑΜΕ τονίζει ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ και το υπουργείο Αμυνας συνεχίζουν την προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος φόβου και καταστολής. Επιχειρούν να φιμώσουν τους νέους στρατευμένους που αρνούνται να γίνουν κρέας για τα κανόνια και να συμβιβαστούν με τη βαρβαρότητα του πολέμου, με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες του λαού για τα κέρδη των λίγων.

Αυτήν την πολιτική που βρίσκει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και για την αποστολή ελληνικών φρεγατών στην άλλη άκρη του πλανήτη, την ίδια ώρα που μετακυλίει το οικονομικό βάρος της θητείας στις τσέπες των εργατικών - λαϊκών οικογενειών των παιδιών που υπηρετούν. Την πολιτική που βάζει στον γύψο τις κοινωνικές ανάγκες, τους μισθούς, την Υγεία, την Παιδεία και την Πρόνοια.

Αυτήν την πολιτική θέλουν να επιβάλουν με σιγή νεκροταφείου, κουλτούρα φέρετρων και τυφλή υποταγή μέσα και έξω από τα στρατόπεδα, για να μπλέκουν τη χώρα μας όλο και πιο βαθιά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με βάσεις που λειτουργούν ως ορμητήρια θανάτου και με φρεγάτες και οπλικά συστήματα, όπως η συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, να αξιοποιούνται για την προώθηση των συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης και των συμμάχων της, της ΕΕ, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ.

Είμαστε περήφανοι για τη στάση των νέων στρατευμένων, που παρά τις ποινές και την τρομοκρατία στέκονται στο πλευρό των αγώνων του εργατικού - λαϊκού κινήματος. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά του λαού, που υπηρετούν τη θητεία τους και έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη τους, να υπερασπίζονται τη ζωή τους, τα δικαιώματά τους, την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς, την πάλη για μια πατρίδα χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και πολέμους.

Το ΠΑΜΕ καλεί τα σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να εκφράσουν με κάθε τρόπο τη στήριξή τους στον στρατιώτη Ρήγα Τσούνη. Να απαιτήσουν να παρθεί άμεσα πίσω η άδικη ποινή που του επιβλήθηκε. Να καταδικάσουν αποφασιστικά αυτή και κάθε άλλη απόπειρα φίμωσης και τρομοκράτησης, απαιτώντας να ακυρωθεί κάθε ποινή σε στρατευμένο που στέκεται στο πλευρό του αγωνιζόμενου λαού και ενάντια στην πολεμική εμπλοκή.

Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Κανένας φαντάρος και κανένας αξιωματικός έξω από τα σύνορα».