Απεργούν σήμερα οι ναυτεργάτες, όλοι στο πλευρό τους!

Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν σήμερα Πέμπτη οι ναυτεργάτες σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων με απόφαση της ΠΝΟ, ύστερα από αίτημα των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ». Αίτημα αιχμής της απεργίας είναι να ληφθούν τώρα όλα τα μέτρα για τον ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτεργατών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις φλόγες του πολέμου.

ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καλούν και στην απεργιακή συγκέντρωση, σήμερα στις 10.30 π.μ. στην Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών, και στη μηχανοκίνητη πορεία που θα καταλήξει στις 12 μ. στο υπουργείο Ναυτιλίας, απαιτώντας συνάντηση με τον υπουργό και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ασφάλεια και τον επαναπατρισμό των ναυτεργατών. Η απεργιακή προσυγκέντρωση θα γίνει στις 6 π.μ. στα πλοία της «Blue Star», στην Πύλη Ε7.

Με την οργή να ξεχειλίζει, αφού εκατοντάδες οικογένειες αυτή τη στιγμή αγωνιούν για τους δικούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στη φωτιά του πολέμου, η σημερινή απεργία γίνεται κορυφαίος σταθμός ενάντια στην εγκληματική πολιτική κυβέρνησης - εφοπλιστών.

Αυτή τη στιγμή, μόνο στα βόρεια των Στενών του Ορμούζ βρίσκονται 85 Ελληνες ναυτεργάτες και 325 πλοία, ενώ χιλιάδες είναι οι ναυτεργάτες που βρίσκονται εκτός των στενών. Την ίδια στιγμή μάλιστα που οι βόμβες πέφτουν βροχή στην περιοχή, που τα εφόδια στα βαπόρια στερεύουν, δεν υπάρχει καν πληροφόρηση για το τι γίνεται, ενώ το υπουργείο δεν δίνει στοιχεία για να γίνει επικοινωνία.

Οι εφοπλιστές θησαυρίζουν τζογάροντας τις ζωές των ναυτεργατών

Την κυβέρνηση και τους εφοπλιστές για την άθλια στάση τους καταγγέλλουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», σημειώνοντας ότι «έστειλαν τα καράβια τους μέσα στον Περσικό Κόλπο γιατί οι εφοπλιστές θησαυρίζουν τζογάροντας πάνω στην πλάτη των ναυτεργατών, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους. Είναι αισχροί κι αδίστακτοι! Ο πόλεμος είναι λίπασμα για τα ναύλα που εξασφαλίζουν οι εφοπλιστές, γιατί αυξάνονται όσο αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσής του, αποδεικνύοντας ότι από τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας αυτοί κερδίζουν».

Περιγράφοντας την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι ναυτεργάτες, τα Σωματεία αναφέρουν πως «πολεμικά drones χτυπούν στόχους μια ανάσα από τα εγκλωβισμένα πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Δύο πλοία ήδη δέχτηκαν πυρά και μετράμε νεκρούς και τραυματισμένους ναυτεργάτες».

Ταυτόχρονα, με αφορμή τα σχέδια εφοπλιστών της ακτοπλοΐας να στείλουν, με τη στήριξη της κυβέρνησης, ταχύπλοο στο Ισραήλ, ξεκαθαρίζουν: «Θα μας βρουν μπροστά τους σε όποια ενέργεια θέτει τους ναυτεργάτες σε κίνδυνο. Σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα στις οικογένειες των συναδέλφων μας. Κανένας μόνος τους αυτές τις δύσκολες ώρες! Με τον οργανωμένο, αποφασιστικό αγώνα των ναυτεργατών, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, δυναμώνουμε την πάλη για την απεμπλοκή της χώρας από το πολεμικό μακελειό!».

Βήμα οργάνωσης του αγώνα η χτεσινή σύσκεψη

Σε αυτό το κλίμα, βήμα οργάνωσης του αγώνα αποτέλεσε η χτεσινή σύσκεψη της ΠΕΜΕΝ και του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», με τη συμμετοχή σωματείων και μαζικών φορέων του Πειραιά.

Η γεμάτη αίθουσα στον πρώτο όροφο της ΠΕΜΕΝ είναι ενδεικτική της αγωνίας αλλά και της θέλησης για κλιμάκωση της πάλης, για την υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων των εργατικών και λαϊκών οικογενειών, και για την απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

«Σήμερα δεν συζητάμε απλώς μια εξέλιξη στη διεθνή επικαιρότητα. Δεν μιλάμε για έναν πόλεμο κάπου μακριά από εμάς. Η φωτιά του πολέμου είναι ήδη μέσα στα σπίτια μας», σημείωσε εισηγητικά ο Αποστόλης Κυπραίος, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ.

Ανέδειξε ότι αυτή τη στιγμή τα βαπόρια είναι στο στόμα του λύκου και ότι σε αυτά «βρίσκονται συνάδελφοί μας, τα αδέλφια, οι γιοι μας, οι πατεράδες μας, οι φίλοι και οι γνωστοί μας», «τους έστειλαν εκεί οι εφοπλιστές γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η περιοχή οδηγείται σε πολεμική έκρηξη. Τους έστειλαν γιατί από τον πόλεμο κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν».

«Είναι ώρα για να δράσουμε, για την προστασία της ίδιας μας της ζωής και των οικογενειών μας, των συναδέλφων μας», σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ. Και σχολιάζοντας τις εξελίξεις ανέδειξε ότι η κλιμάκωση του πολέμου έχει αιτία: «Τα οικονομικά συμφέροντα μεταξύ ανταγωνιζόμενων καπιταλιστικών κρατών και των επιχειρηματικών τους ομίλων, για την επικράτηση στον διεθνή ανταγωνισμό, για τον έλεγχο των πηγών και δρόμων μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων».

Οπως είπε, «ο ένοχος έχει ονοματεπώνυμο: Είναι το κυνήγι του κέρδους και το σύστημα που το υπηρετεί. Ακόμα και ο πόλεμος με πραγματικές βόμβες γίνεται εργαλείο κερδοφορίας, κάτι που στον κλάδο της ναυτιλίας αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Οταν οι εντάσεις αυξάνονται, τα ναύλα ανεβαίνουν. Οταν οι θαλάσσιες μεταφορές γίνονται πιο επικίνδυνες, τα κέρδη των εφοπλιστών εκτοξεύονται.

Ο πόλεμος για τους λαούς είναι καταστροφή. Για τους εφοπλιστές όμως είναι ευκαιρία».

Παρακάτω, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη σύσκεψη εκτός από την οργάνωση της σημερινής απεργίας είναι και «προειδοποίηση προς την κυβέρνηση και τους εφοπλιστές ότι "δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό το έγκλημα"». «Μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο ώστε με μεγαλύτερη ορμή και αποφασιστικότητα τις αμέσως επόμενες ημέρες να γίνουν ουσιαστικές συζητήσεις στους χώρους δουλειάς για τον πόλεμο, να καθοριστεί το πλαίσιο πάλης, να αναπτυχθεί πολύμορφη δράση και συλλογικές διαδικασίες, να αναπτυχθεί η αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς που δοκιμάζονται από το ιμπεριαλιστικό μακελειό».

Με τον λόγο να περνάει στους εκπροσώπους άλλων σωματείων κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η Μυρτώ Μάτση, από τον Σύλλογο Σπουδαστών ΑΕΝ Ασπροπύργου, ανέφερε ότι το εξάμηνο σπουδαστών που γύρισε τώρα από εκπαιδευτικά ταξίδια πάνω από τους μισούς ήταν σε εμπόλεμες περιοχές! Ακόμα σημείωσε πως κινδύνους αντιμετωπίζουν και στη στεριά, καθώς οι σπουδαστές ΑΕΝ στην Κρήτη απέχουν μόλις ένα χιλιόμετρο από τη βάση της Σούδας.

Ο Γιώργος Καλαμαράς, γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, κάλεσε όλα τα σωματεία να είναι σε ετοιμότητα, ενώ ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, καυτηριάζοντας τα περί «εθνικής ενότητας», τόνισε ότι «δεν έχουν κοινά συμφέροντα οι εφοπλιστές και ναυτεργάτες». Οι Βασίλης Βατίστας και Γιάννης Ρόμπας από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Κερατσινίου - Περάματος και Πειραιά μετέφεραν το γεγονός ότι αρκετοί είναι οι μαθητές που αγωνιούν, καθώς οι γονείς τους δουλεύουν στα καράβια σε εμπόλεμες περιοχές. Τη στήριξη στον αγώνα των ναυτεργατικών σωματείων και στη σημερινή απεργία εξέφρασαν εκπρόσωποι Συλλόγων Γυναικών και της ΠΕΣ ΝΑΤ.

Ακόμα στη σύσκεψη συμμετείχαν: Η ΕΝΕΔΕΠ, τα σωματεία Ναυπηγοξυλουργών, Χημικής βιομηχανίας, Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά, η ΕΛΜΕ Πειραιά, οι Σύλλογοι Γυναικών Κορυδαλλού, Πειραιά, Περάματος, Νίκαιας, τα Σωματεία Συνταξιούχων ΙΚΑ Πειραιά και Νίκαιας - Κορυδαλλού, η Επιτροπή Ειρήνης Κοκκινιάς.

Περιοδεία στα βαπόρια της γραμμής Πάτρα - Ιταλία

Τη στήριξή του στους ναυτεργάτες και τη σημερινή τους απεργία εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, που χτες με επικεφαλής τον πρόεδρό του Δημήτρη Μαρμούτα πραγματοποίησε περιοδείες στα βαπόρια Αδριατικής, στη γραμμή Πάτρα - Ιταλία. Στις συζητήσεις επισημάνθηκε ότι κανένας ναυτεργάτης δεν πρέπει να δεχθεί να θυσιαστεί για τα κέρδη των εφοπλιστικών ομίλων, που ενώ γνώριζαν για την κατάσταση, έστειλαν πλοία τους στη φωτιά του πολέμου, αναμένοντας μεγαλύτερη κερδοφορία απ' την αύξηση των ναύλων. Τονίστηκε, ανάμεσα σε άλλα, ότι το ίδιο κυνήγι του κέρδους ευθύνεται και για τα προβλήματα που βιώνουν οι ναυτεργάτες συνολικότερα, όπως και στα πλοία της Αδριατικής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συντονισμένης πάλης των ίδιων και όλων των εργαζομένων, απέναντι σε αυτό και τις πολιτικές ΕΕ, κυβέρνησης και κομμάτων που το στηρίζουν.

Οι περιοδείες του ΕΚΠ θα συνεχιστούν και σήμερα Πέμπτη, με σκοπό το κάλεσμά του να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους.

Τα ναυτεργατικά σωματεία απαιτούν: Κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη! Να χαρακτηριστούν ΑΜΕΣΑ εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές που μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις. Να δοθούν τώρα τα στοιχεία από τα εμπορικά πλοία και τους ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένα μέσα στον Περσικό Κόλπο που φλέγεται και να ενημερώσει υπεύθυνα τις οικογένειές τους. Να παρθούν ΤΩΡΑ, χωρίς άλλα προσχήματα και καθυστερήσεις, όλα τα μέτρα για να επαναπατριστούν στη χώρα τους με ασφάλεια οι ναυτεργάτες χωρίς καμία προϋπόθεση και επιβάρυνση. Να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των σπουδαστών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χανίων, που βρίσκεται μία ανάσα από τη ΝΑΤΟική βάση της Σούδας.