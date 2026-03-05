Πέμπτη 5 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Απεργία σήμερα και στη «Vodafone»

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον Ομιλο «Vodafone», με απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων σε «Vodafone» - «360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές.

Το Σωματείο, που καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στο κτίριο του Χαλανδρίου (Τζαβέλλα 1-3), καταγγέλλει τις περίπου 200 απολύσεις που φέρνει η νέα «αναδιάρθρωση» της εταιρείας προκειμένου να θωρακίσει την ανθεκτικότητά της και να αναβαθμίσει τη θέση της στο κυνήγι των πολεμικών έργων. «Παίρνουν θέσεις μάχης για τα έργα πολεμικής οικονομίας που έρχονται στον κλάδο και επικαλούνται τη στροφή στο ΑΙ», σημειώνει το Σωματείο.

«Πετάνε στον δρόμο πάνω από 200 εργαζόμενους, ενώ συζητάνε να εξαγοράσουν εταιρεία με τουλάχιστον 100 άτομα για ICT λύσεις, όπως οι ίδιοι ανακοινώνουν. Ρεκόρ κερδών βγαλμένα από τη σκληρή δουλειά όλων των εργαζομένων αυτά τα χρόνια. Μόλις τους τελευταίους 9 μήνες η "Vodafone" παρουσιάζει αυξημένα έσοδα κατά 2,3%, και συγκεκριμένα 715 εκατομμύρια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να μην υπογράψουν καμία «οικειοθελή αποχώρηση» - απόλυση, καμία τροποποίηση στη σύμβαση εργασίας τους και στο καθεστώς stand-by.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ενταση της μάχης, οργάνωση παντού, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους
Απεργούν σήμερα οι ναυτεργάτες, όλοι στο πλευρό τους!
«Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και την ανισοτιμία»
 Στη Βουλή φέρνει το θέμα του επαναπατρισμού το ΚΚΕ
 42χρονος έχασε τη ζωή του παλεύοντας για το μεροκάματο
Είναι αδίστακτοι, επιχειρούν ακόμα και τώρα να στείλουν βαπόρια στον πόλεμο!
 Μεγάλο κύμα συμπαράστασης στον δίκαιο αγώνα
 Συγκροτήθηκε το προεδρείο μετά το ελπιδοφόρο αποτέλεσμα του Συνεδρίου
Συντριπτική η συμμετοχή, αποφασιστική απάντηση στις καθυστερήσεις πληρωμών
 Εκδηλώσεις για την 8η Μάρτη από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ
 Να επιστρέψουν οι απολυμένες της «ΦΑΜΑΡ» στις δουλειές τους
 Διεκδικούν εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ