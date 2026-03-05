Απεργία σήμερα και στη «Vodafone»

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον Ομιλο «Vodafone», με απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων σε «Vodafone» - «360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές.

Το Σωματείο, που καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στο κτίριο του Χαλανδρίου (Τζαβέλλα 1-3), καταγγέλλει τις περίπου 200 απολύσεις που φέρνει η νέα «αναδιάρθρωση» της εταιρείας προκειμένου να θωρακίσει την ανθεκτικότητά της και να αναβαθμίσει τη θέση της στο κυνήγι των πολεμικών έργων. «Παίρνουν θέσεις μάχης για τα έργα πολεμικής οικονομίας που έρχονται στον κλάδο και επικαλούνται τη στροφή στο ΑΙ», σημειώνει το Σωματείο.

«Πετάνε στον δρόμο πάνω από 200 εργαζόμενους, ενώ συζητάνε να εξαγοράσουν εταιρεία με τουλάχιστον 100 άτομα για ICT λύσεις, όπως οι ίδιοι ανακοινώνουν. Ρεκόρ κερδών βγαλμένα από τη σκληρή δουλειά όλων των εργαζομένων αυτά τα χρόνια. Μόλις τους τελευταίους 9 μήνες η "Vodafone" παρουσιάζει αυξημένα έσοδα κατά 2,3%, και συγκεκριμένα 715 εκατομμύρια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να μην υπογράψουν καμία «οικειοθελή αποχώρηση» - απόλυση, καμία τροποποίηση στη σύμβαση εργασίας τους και στο καθεστώς stand-by.