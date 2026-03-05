Στη Βουλή φέρνει το θέμα του επαναπατρισμού το ΚΚΕ

Ερώτηση σχετικά με τη λήψη μέτρων για την προστασία και τον επαναπατρισμό όλων των ναυτεργατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο κατέθεσε το ΚΚΕ προς τον υπουργό Ναυτιλίας, αναδεικνύοντας τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την εμπλοκή στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια.

Στην Ερώτηση σημειώνεται ότι «οι εφοπλιστές, έχοντας γνώση της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και με βεβαιότητα για το χτύπημα ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, έστειλαν τα καράβια τους μέσα στον Περσικό Κόλπο για να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η κερδοφορία τους.

Οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές. Στην περιοχή παραμένουν εγκλωβισμένα εκατοντάδες καράβια και χιλιάδες ναυτεργάτες στον Περσικό Κόλπο και εν αναμονή έξω από αυτόν, εκτεθειμένοι στη φωτιά του πολέμου, ακόμα και στο Στενό του Ορμούζ. Οι ναυτεργάτες είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα ναρκοπέδιο και η ζωή τους έχει τεθεί σε άμεσο κίνδυνο, για τα κέρδη των εφοπλιστών.

Εκτός από τα παραπάνω, μετά από καταγγελίες ναυτικών προς τα σωματεία τους προκύπτει ότι προωθείται έγκριση δρομολογίου από το ΥΝΑΝΠ, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας "Golden Star", για Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ που θα εκτελέσει δρομολόγιο στην εμπόλεμη περιοχή του Ισραήλ».

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΚΕ ρωτά τον αρμόδιο υπουργό τι μέτρα θα πάρει ώστε να μην προσεγγίζει κανένα πλοίο τις εμπόλεμες περιοχές, να χαρακτηριστούν άμεσα εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις, να δώσει τώρα τα στοιχεία από τα εμπορικά πλοία και τους ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένα μέσα στον Περσικό Κόλπο που φλέγεται και να ενημερώσει υπεύθυνα τις οικογένειές τους. Να πάρει τώρα, χωρίς άλλα προσχήματα, όλα τα μέτρα για τον άμεσο απεγκλωβισμό και τον ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτεργατών, χωρίς καμία προϋπόθεση και επιβάρυνση.